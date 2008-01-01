Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом

5
2 отзыва
Бюро П.
Бюро П. – Гид из Калининграда
Мы отправимся в средневековый Велау, чтобы посетить места, сакральные для пруссов, коренных жителей этих прибалтийских земель, вы услышите увлекательный рассказ гида об истории 📖 древнего города и прогуляетесь 👣 по его улочкам.

Кроме этого, вы побываете на домашней ферме и отправитесь на байдарках в удивительное двухчасовое путешествие.
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Экскурсия

1 490 ₽ за человека

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Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом

Что вы увидите

  • Шлюз и водяную мельницу
  • Промышленные строения Прусских времён
  • Живописный водопад
  • Кирху Святого Якоба XIV в
  • Семиарочный мост 1880 г.
  • Водонапорную башню 1913 г.
  • Католическую церковь Скорбящей Божией Матери 1928 г.
  • Здание немецкой орденской школы Велау
  • Ферму
Сплав по реке
Путь до средневекового Велау займёт не более часа. Вас ждёт увлекательный рассказ гида об истории 📖 города, основанного в начале XIII века на месте слияния двух рек — Преголи и Лавы. Прибудем на семейную ферму, откуда после инструктажа, отправимся на байдарках в удивительное двухчасовое путешествие. Желающие могут отправиться по маршруту на речном трамвае вместо байдарок. В ходе сплава увидим шлюз и водяную мельницу, промышленные строения Прусских времён и невероятно живописный водопад.
Отдых на ферме
Вернёмся на ферму, где нас ждёт вкуснейший домашний обед и свободное время. Ферма расположена прямо на слиянии двух рек, виды и природа здесь захватывающие. В нашем распоряжении SUP-доски, велосипеды, волейбольная площадка, настольный теннис и дартс.
Знаменск–Велау: тысячелетняя история 📖
Отдохнём, после чего отправимся с местным гидом на захватывающую пешеходную экскурсию ⛳ вглубь веков. Увидим кирху Святого Якоба XIV века, где хранилась библия Мартина Лютера, пройдёмся по семиарочному мосту 1880 года. Прогуляемся к водонапорной башне 1913 года, Католической церкви Скорбящей Божией Матери 1928 года, а также к красивейшему зданию немецкой орденской школы Велау, в которой сегодня получают образование местные дети.
Важная информация
  • Сплав осуществляется на двухместных байдарках с дополнительной возможностью посадки ребёнка до 7 лет (весом до 35 кг);
  • По воскресеньям сплав осуществляется по более длинному маршруту (3 часа, 13 км) от посёлка Толпаки;
  • Те, кто не желает сплавляться на байдарках, могут отправиться по тому же маршруту в составе группы на речном трамвайчике.
+Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • экскурсия с местным гидом по средневековому городу Велау
  • волейбол, дартс, настольный теннис.
Что не входит
  • аренда байдарки с сопровождением инструктора — 500 руб.
  • фермерский обед — 500 руб.
  • Дополнительные услуги оплачиваются в день бронирования.
Начало и место завершения
🚩 Озерный проезд 2, и еще 5 мест на выбор
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом

Экскурсия проводится По средам, субботам и воскресеньям

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бюро П.
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