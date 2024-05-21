Так впечатления от города будут гораздо объёмнее и останутся с вами надолго в виде греющих душу сувениров.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Рыбная деревня — торгово-ремесленный этнографический комплекс и прогулочная набережная. Здесь расположены магазины некоторых калининградских брендов, можно попробовать марципановый кофе, кёнигсбергские булочки и насладиться видом со смотровой башни «Маяк».
Кафедральный собор — визитная карточка Калининграда. У его стен вы погрузитесь в историю основания города, отыщете дедушку хомлина на Медовом мосту и навестите могилу знаменитого философа И. Канта.
Башня Врангеля — оборонительное сооружение середины 19 века, часть оборонительного кольца Кёнигсберга. А рядом — большой торговый центр, где есть магазинчики местных мастеров, Центральный рынок, куда имеет смысл зайти за сыром, и большое количество антикварных лавок. А по выходным работает блошиный рынок.
Колония вилл Амалиенау, построенная в начале 20 века для состоятельных горожан. Самый хорошо сохранившийся и фотогеничный район Калининграда. Прогуляемся по его тихим улочкам, заглянем в домик хомлинов, в сувенирный магазин с фотозоной в старинной вилле и магазины калининградских брендов одежды и украшений.
Рабочий район Ратсхоф и порт. Вы увидите, в каких условиях жили рабочие в начале прошлого века и как работает порт сейчас.
Маршрут может быть составлен индивидуально с учётом ваших пожеланий. Сообщите нам, какой шопинг вас интересует, и мы сделаем подборку мастеров, магазинов и шоу-румов.
Что вы узнаете
- Каким был город в довоенный период и как складывалась жизнь в регионе в послевоенные годы
- Почему Кёнигсберг называли городом-крепостью и городом-садом
- Чем Калининград живёт сегодня и как работает творческая мысль местных художников и дизайнеров
- Почему наш город по праву можно назвать модной столицей России
Кому подойдёт эта экскурсия
Путешественникам, которые хотят приобрести в свой гардероб красивые эксклюзивные вещи, украшения, сумки, а для дома — интересные интерьерные предметы. Также тем, кому интересен антиквариат и винтаж.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: смотровая башня «Маяк» — 150 руб. /чел. (по желанию)
- Время экскурсии может быть увеличено за доп. плату 1000 руб. /час. Сообщите, пожалуйста, а вашем намерении заранее.
- Экскурсию проведу я или коллега-соавтор экскурсии гид Лилия
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Прогулялись по маленьким уютным улочкам, ощутили дыхание города.
Спасибо.