Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды

Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Побывать у кафедрального собора и попробовать марципановый кофе. Навестить Канта и прикупить украшений. Погулять среди старинных вилл и найти ту самую вещицу от местного мастера. А ещё заглянуть на Центральный рынок, в магазин сыров и антикварные лавки.

Так впечатления от города будут гораздо объёмнее и останутся с вами надолго в виде греющих душу сувениров.
5
1 отзыв
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Рыбная деревня — торгово-ремесленный этнографический комплекс и прогулочная набережная. Здесь расположены магазины некоторых калининградских брендов, можно попробовать марципановый кофе, кёнигсбергские булочки и насладиться видом со смотровой башни «Маяк».

Кафедральный собор — визитная карточка Калининграда. У его стен вы погрузитесь в историю основания города, отыщете дедушку хомлина на Медовом мосту и навестите могилу знаменитого философа И. Канта.

Башня Врангеля — оборонительное сооружение середины 19 века, часть оборонительного кольца Кёнигсберга. А рядом — большой торговый центр, где есть магазинчики местных мастеров, Центральный рынок, куда имеет смысл зайти за сыром, и большое количество антикварных лавок. А по выходным работает блошиный рынок.

Колония вилл Амалиенау, построенная в начале 20 века для состоятельных горожан. Самый хорошо сохранившийся и фотогеничный район Калининграда. Прогуляемся по его тихим улочкам, заглянем в домик хомлинов, в сувенирный магазин с фотозоной в старинной вилле и магазины калининградских брендов одежды и украшений.

Рабочий район Ратсхоф и порт. Вы увидите, в каких условиях жили рабочие в начале прошлого века и как работает порт сейчас.

Маршрут может быть составлен индивидуально с учётом ваших пожеланий. Сообщите нам, какой шопинг вас интересует, и мы сделаем подборку мастеров, магазинов и шоу-румов.

Что вы узнаете

  • Каким был город в довоенный период и как складывалась жизнь в регионе в послевоенные годы
  • Почему Кёнигсберг называли городом-крепостью и городом-садом
  • Чем Калининград живёт сегодня и как работает творческая мысль местных художников и дизайнеров
  • Почему наш город по праву можно назвать модной столицей России

Кому подойдёт эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят приобрести в свой гардероб красивые эксклюзивные вещи, украшения, сумки, а для дома — интересные интерьерные предметы. Также тем, кому интересен антиквариат и винтаж.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: смотровая башня «Маяк» — 150 руб. /чел. (по желанию)
  • Время экскурсии может быть увеличено за доп. плату 1000 руб. /час. Сообщите, пожалуйста, а вашем намерении заранее.
  • Экскурсию проведу я или коллега-соавтор экскурсии гид Лилия

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Евгения
21 мая 2024
Благодарю Галину за интересную поездку.
Прогулялись по маленьким уютным улочкам, ощутили дыхание города.
Спасибо.
Благодарю Галину за интересную поездку.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

ИндивидуальныеНа машинеНеобычныеЛетниеКафедральный соборПопулярные местаСвятые местаАмалиенауМаякиРыбная деревняБашня ВрангеляСмотровые площадкиХомлиныСамое главноеПочувствовать себя местнымОбзорные

Похожие экскурсии из Калининграда

История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Познакомьтесь с Калининградом: его историей, архитектурой и легендами. Узнайте о рыцарях, древних пруссах и марципане на индивидуальной экскурсии
Начало: У Дома Советов
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
276 отзывов
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
999900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
ХорошоТам