Побывать у кафедрального собора и попробовать марципановый кофе. Навестить Канта и прикупить украшений. Погулять среди старинных вилл и найти ту самую вещицу от местного мастера. А ещё заглянуть на Центральный рынок, в магазин сыров и антикварные лавки. Так впечатления от города будут гораздо объёмнее и останутся с вами надолго в виде греющих душу сувениров.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Рыбная деревня — торгово-ремесленный этнографический комплекс и прогулочная набережная. Здесь расположены магазины некоторых калининградских брендов, можно попробовать марципановый кофе, кёнигсбергские булочки и насладиться видом со смотровой башни «Маяк».

Кафедральный собор — визитная карточка Калининграда. У его стен вы погрузитесь в историю основания города, отыщете дедушку хомлина на Медовом мосту и навестите могилу знаменитого философа И. Канта.

Башня Врангеля — оборонительное сооружение середины 19 века, часть оборонительного кольца Кёнигсберга. А рядом — большой торговый центр, где есть магазинчики местных мастеров, Центральный рынок, куда имеет смысл зайти за сыром, и большое количество антикварных лавок. А по выходным работает блошиный рынок.

Колония вилл Амалиенау, построенная в начале 20 века для состоятельных горожан. Самый хорошо сохранившийся и фотогеничный район Калининграда. Прогуляемся по его тихим улочкам, заглянем в домик хомлинов, в сувенирный магазин с фотозоной в старинной вилле и магазины калининградских брендов одежды и украшений.

Рабочий район Ратсхоф и порт. Вы увидите, в каких условиях жили рабочие в начале прошлого века и как работает порт сейчас.

Маршрут может быть составлен индивидуально с учётом ваших пожеланий. Сообщите нам, какой шопинг вас интересует, и мы сделаем подборку мастеров, магазинов и шоу-румов.

Что вы узнаете

Каким был город в довоенный период и как складывалась жизнь в регионе в послевоенные годы

Почему Кёнигсберг называли городом-крепостью и городом-садом

Чем Калининград живёт сегодня и как работает творческая мысль местных художников и дизайнеров

Почему наш город по праву можно назвать модной столицей России

Кому подойдёт эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят приобрести в свой гардероб красивые эксклюзивные вещи, украшения, сумки, а для дома — интересные интерьерные предметы. Также тем, кому интересен антиквариат и винтаж.

Организационные детали