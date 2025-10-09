Все вкусы Балтики: гастротур «всё включено» по Калининградской области в мини-группе
Попробовать марципан, пиво и вино и приготовить блюда по рецептам Тевтонского ордена
Начало: Аэропорт Калининграда, 12:00
9 окт в 12:00
138 900 ₽ за человека
Гастрономические выходные в Калининграде: сыр, марципан, шоколад, рыбка и пенное
Погулять по Куршской косе, узнать секреты пивоварения и увидеть главные локации Калининграда
Начало: Калининград, гостевой дом Salve, 14:00
23 авг в 14:00
21 500 ₽ за человека
Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
Рассмотреть немецкие виллы, кирхи, замки и попробовать пиво, сыры, марципан, шоколад
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
27 000 ₽ за человека
