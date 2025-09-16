Мои заказы

На 7 дней – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «На 7 дней» в Калининграде, цены от 31 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
На яхте
7 дней
1 отзыв
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
Попробовать себя в роли моряка и отправиться в плавание по Балтике на самом быстром паруснике в мире
Начало: Г. Калининград, центр, сбор в 10:00
16 сен в 08:00
160 000 ₽ за человека
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
7 дней
1 отзыв
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Начало: Г. Калининград, центр, сбор в 10:00
29 авг в 08:00
4 сен в 08:00
160 000 ₽ за человека
По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день
На автобусе
7 дней
По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день
Отправиться в балтийское путешествие от 3 до 7 дней и увидеть главные локации в спокойном темпе
Начало: Калининград, хостел, заезд с 14:00
1 окт в 14:00
2 окт в 14:00
31 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На 7 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
  2. На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
  3. По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Танцующий лес
  4. Кафедральный собор
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Замок Шаакен
  10. Янтарный комбинат
Сколько стоит тур в Калининграде в августе 2025
Сейчас в Калининграде в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 31 500 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год на 7 дней, 2 ⭐ отзыва, цены от 31500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь