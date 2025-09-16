В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
Попробовать себя в роли моряка и отправиться в плавание по Балтике на самом быстром паруснике в мире
Начало: Г. Калининград, центр, сбор в 10:00
16 сен в 08:00
160 000 ₽ за человека
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Начало: Г. Калининград, центр, сбор в 10:00
29 авг в 08:00
4 сен в 08:00
160 000 ₽ за человека
По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день
Отправиться в балтийское путешествие от 3 до 7 дней и увидеть главные локации в спокойном темпе
Начало: Калининград, хостел, заезд с 14:00
1 окт в 14:00
2 окт в 14:00
31 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На 7 дней»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Калининграде в августе 2025
Сейчас в Калининграде в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 31 500 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год на 7 дней, 2 ⭐ отзыва, цены от 31500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь