На каникулы – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «На каникулы» в Калининграде, цены от 16 445 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
На машине
4 отзыва
3 дня
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 9:00
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
48 000 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
На автобусе
1 отзыв
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
55 012 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
76 отзывов
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
16 445 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    29 сентября 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Все очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомится с городом. В Зеленоградске
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    правда в последний день такая беглая экскурсия, но мы это знали заранее и забронировали там квартиру и ничуть не пожалели. Даже собрали на берегу моря янтарь. Экскурсоводы были грамотные, очень интересно рассказывали, шутили, устраивали интерактив с людьми. В общем поездкой очень довольны. Спасибо

    Все очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомитсяВсе очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомитсяВсе очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомитсяВсе очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомитсяВсе очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомитсяВсе очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомитсяВсе очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомитсяВсе очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомитсяВсе очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомитсяВсе очень понравилось, трансфер шикарный, организация экскурсий на высоте. Очень понравилось, что есть время самим познакомится
  • Н
    Наталья
    25 сентября 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Все понравилось,единственное очень мало свободного времени на экскурсиях,все бегом.
  • П
    Павел
    25 сентября 2024
    Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
    Хорошие и познавательные экскурсии, достаточно много свободного времени, а вот с проживанием не угадали, отель Мартон явно не дотягивает до 4 звёзд, ужасный сервис, скудный шведский стол, обшарпанный номер.
  • В
    Валерия
    18 сентября 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Организация путешествия понравилась. Все было замечательно! Хорошие экскурсоводы Аким и Иван. Анжела. Спасибо🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Не понравился отель, требует ремонта. Все старое
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    в номере, мебель ужасная, дыры в стенах. Запах сырости. И расположения отеля. Если бы отель был в центре можно было бы погулять вечером после экскурсии самостоятельно. Персонал в отеле вежливый, чисто, хорошие завтраки. Но на 4 звезды он не подойдет. Слишком завышена оценка. Не советую его выбирать. Автобусы экскурсионные очень хорошие. Есть кондиционер. Водитель профессионал. Все отлично было. Трансфер хороший. Спасибо организаторам🙏🏻

    Организация путешествия понравилась. Все было замечательно! Хорошие экскурсоводы Аким и Иван. Анжела. Спасибо🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Не понравился отельОрганизация путешествия понравилась. Все было замечательно! Хорошие экскурсоводы Аким и Иван. Анжела. Спасибо🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Не понравился отель
  • О
    Ольга
    6 сентября 2024
    Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
    Спасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали много увлекательных историй об этом
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    крае и его жителях. Экскурсии динамичные, не утомительные. Андрей очень любит свой город и делится этой любовью с туристами. Нам очень понравилось! Спасибо большое Андрею и его коллегам за организацию нашего отдыха!

    Спасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали многоСпасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали много
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
    Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
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    индивидуальном формате, на комфортных автомобилях, были учтены все наши пожелания. Всё было очень информативно, познавательно и интересно! Хочется возвращаться в Калининград еще и еще. Рекомендуем 100%!

  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
    Понравилось все:организация маршрута:были не только в туристических местах,а также в интересных местах,где не всегда можно побывать,если не знаешь города. Андрей
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    и Владимир -замечательные гиды-экскурсоводы,отлично знают историю своего города и области и нам было очень комфортно общаться!Всего за три дня,мы получили огромное количество информации не только об истории города и его окрестностей,но и об исторических событиях в целом. Спасибо большое Андрею,Анне и Владимиру за такое удовольствие! Еще раз обязательно вернемся и только к вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На каникулы»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
  2. Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
  3. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Остров Канта
  6. Танцующий лес
  7. Янтарный комбинат
  8. Замок Шаакен
  9. Рыбная деревня
  10. Балтийская коса
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 16 445 до 55 012. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год на каникулы, 81 ⭐ отзыв, цены от 16445₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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