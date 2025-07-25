Экспресс-Кисловодск: проникнуться атмосферой города за 90 минут

Вы в Кисловодске впервые или не любите многочасовых экскурсий? Тогда эта программа — для вас. Вы получите максимум информации о городе без стандартных формулировок. Увидите ключевые достопримечательности и услышите захватывающие истории.
А ещё я покажу вам небольшие базарчики, порекомендую кофейни, где вкусный кофе, знаменитые пончики и большой выбор пахлавы.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Мы пройдём по первой улице города со старинными особняками, ресторанами и памятниками. Остановимся у здания Главных нарзанных ванн, чтобы полюбоваться индийскими башенками и майоликовой мозаикой.
Зайдём в гостиницу, где останавливался Рахманинов. Поговорим о санатории, в котором отдыхали Маяковский, Прокофьев и Айседора Дункан. А затем продегустируем «богатырскую воду» из «кипящего колодца нарзана».
Продолжим путь по дорожкам самого большого в Европе рукотворного парка на берегу реки Ольховка. Сделаем традиционную фотографию у 100-летнего цветочного календаря.
На экскурсии вы увидите:
- Бульвар, который называли «Unter den Pаppeln» или «Тополевая аллея»
- Главные нарзанные ванны и Нарзанную галерею
- Гостиницу «Россия» и Колоннаду
- Модный в 19 веке ресторан и мост над рекой
А ещё вы:
- Узнаете, почему первые казённые купальни в шутку называли «винокуренным заводом»
- Осмотрите дом, где в 1907 году произошла трагедия будто со страниц романа «Преступление и наказание»
- Пройдёте по месту, где каждый год проводились Ситцевые балы, и выясните, почему они были так популярны
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 1883 туристов
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а гид цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Д
Дарья
25 июл 2025
Здравствуйте. С первой секунды Ольга установила контакт с двумя взрослыми и ребёнком 7 лет. Ребёнок слушал внимательно и копил баллы за правильные ответы в ожидании обещанного подарка). Информации получили больше, чем ожидали. В общем, рекомендую!
