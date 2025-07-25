Экспресс-Кисловодск: проникнуться атмосферой города за 90 минут

Вы в Кисловодске впервые или не любите многочасовых экскурсий? Тогда эта программа — для вас. Вы получите максимум информации о городе без стандартных формулировок. Увидите ключевые достопримечательности и услышите захватывающие истории. А ещё я покажу вам небольшие базарчики, порекомендую кофейни, где вкусный кофе, знаменитые пончики и большой выбор пахлавы.

Мы пройдём по первой улице города со старинными особняками, ресторанами и памятниками. Остановимся у здания Главных нарзанных ванн, чтобы полюбоваться индийскими башенками и майоликовой мозаикой.

Зайдём в гостиницу, где останавливался Рахманинов. Поговорим о санатории, в котором отдыхали Маяковский, Прокофьев и Айседора Дункан. А затем продегустируем «богатырскую воду» из «кипящего колодца нарзана».

Продолжим путь по дорожкам самого большого в Европе рукотворного парка на берегу реки Ольховка. Сделаем традиционную фотографию у 100-летнего цветочного календаря.

На экскурсии вы увидите:

Бульвар, который называли «Unter den Pаppeln» или «Тополевая аллея»

Главные нарзанные ванны и Нарзанную галерею

Гостиницу «Россия» и Колоннаду

Модный в 19 веке ресторан и мост над рекой

А ещё вы: