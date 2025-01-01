Мои заказы

экспресс экскурсия

Найдено 3 экскурсии в категории «экспресс экскурсия» в Коломне, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Автомобильная прогулка по городу (на транспорте туристов)
На машине
1 час
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Улица Лажечникова, 1а, на парковке
Расписание: По договоренности
2500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная прогулка по Коломенскому кремлю
Пешая
1 час
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Кремль, улица Лажечникова, у будки городового
Расписание: Ежедневно, по договоренности
2500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная прогулка по Коломенскому Посаду
Пешая
1 час
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: У Пятницких ворот Коломенского кремля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
2500 ₽ за всё до 6 чел.

Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Коломенский кремль;
  2. Самое главное;
  3. Соборная площадь;
  4. Кремль;
  5. Пятницкие ворота;
  6. Маринкина Башня;
  7. Успенский Брусенский монастырь;
  8. Церковь Николы на Посаде;
  9. Памятник Водовозу;
  10. Успенский Собор.
