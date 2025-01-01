Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильная прогулка по городу (на транспорте туристов)
Начало: Улица Лажечникова, 1а, на парковке
Расписание: По договоренности
2500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка по Коломенскому кремлю
Начало: Кремль, улица Лажечникова, у будки городового
Расписание: Ежедневно, по договоренности
2500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка по Коломенскому Посаду
Начало: У Пятницких ворот Коломенского кремля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
2500 ₽ за всё до 6 чел.
