Индивидуальная
до 8 чел.
Из Москвы в Коломну и её необычные музеи
Коломна ждёт вас с историей и вкусами! Откройте для себя театрализованные экскурсии в музеях, узнайте секреты пастилы и калачей, посетите кремль
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
10 июн в 09:30
11 июн в 09:30
18 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Древний град на Осетре»: из Москвы - в Зарайск
Познакомиться с приветливым городом и услышать множество фактов, легенд и поверий о нём
Начало: В районе станции метро «Коньково»
Завтра в 08:00
3 июн в 08:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 декабря 2024Мы с подругой впервые решили отправиться в Коломну и, мало того, в выходной между конференциями! Владимир сделал для нас этот день-волшебным! Это был незабываемый, комфортный, очень познавательный и ни разу не скучный выходной, в который нам удалось полностью "перезагрузиться"!
- ИИрина7 октября 2024Во-первых нам очень повезло с гидом Владимиром, во-вторых нам очень повезло встретить такого человека, который увлечен своим делом и рад
- ООльга10 июня 2024Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал. Владимир замечательный человек, интеллигентный,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Коломна и Зарайск»
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