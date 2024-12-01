Коломна и Зарайск – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Коломна и Зарайск» в Москве, цены от 18 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
На машине
На микроавтобусе
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Москвы в Коломну и её необычные музеи
Коломна ждёт вас с историей и вкусами! Откройте для себя театрализованные экскурсии в музеях, узнайте секреты пастилы и калачей, посетите кремль
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
На машине
На микроавтобусе
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
10 июн в 09:30
11 июн в 09:30
18 200 ₽ за всё до 3 чел.
«Древний град на Осетре»: из Москвы - в Зарайск
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Древний град на Осетре»: из Москвы - в Зарайск
Познакомиться с приветливым городом и услышать множество фактов, легенд и поверий о нём
Начало: В районе станции метро «Коньково»
Завтра в 08:00
3 июн в 08:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2024
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Мы с подругой впервые решили отправиться в Коломну и, мало того, в выходной между конференциями! Владимир сделал для нас этот день-волшебным! Это был незабываемый, комфортный, очень познавательный и ни разу не скучный выходной, в который нам удалось полностью "перезагрузиться"!
  • И
    Ирина
    7 октября 2024
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Во-первых нам очень повезло с гидом Владимиром, во-вторых нам очень повезло встретить такого человека, который увлечен своим делом и рад
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    делиться своими знаниями с другими. Очень четко составленный план, внимание к деталям. Вроде все по плану экскурсии, но желание показать то, что хочет клиент, а "не бежим туда, потом обратно, ну вот там еще можно заглянуть…" И умение общаться… все мы разные и надо найти подход, а не просто отработать экскурсию. У Владимира это получается на все 100%. Когда наша компания друзей ехала домой в поезде, они уже предлагали мне организовать следующие поездки с Владимиром - я думаю это лучшая оценка… Ирина.

  • О
    Ольга
    10 июня 2024
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал. Владимир замечательный человек, интеллигентный,
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    организованный, прекрасный рассказчик. За один день посмотрели всю историческую часть Коломны, побывали в нескольких музеях, прокатились по пригородным монастырям. И все было четко, но при этом без спешки и, конечно же, очень интересно. Спасибо еще раз!

    Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвалБольшое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвалБольшое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвалБольшое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвалБольшое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвалБольшое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвалБольшое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвалБольшое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвалБольшое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвалБольшое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Коломна и Зарайск»

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  8. Храм Василия Блаженного
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Коломна и Зарайск" можно забронировать 3 экскурсии от 18 200 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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