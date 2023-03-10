Охота за сиянием
Вы будете жить в глэмпинге, где ясной ночью можно наблюдать северное сияние прямо под стеклянным куполом.
Вы посетите Саамскую деревню, где сможете погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить кроликов.
А еще подниметесь на канатной дороге поужинать в ресторан, покатаетесь на Снежном автобусе и отправите почтовые открытки прямо с ледокола «Ленин».Сон? Забудьте про сон! Мы отправляемся на охоту за северным сиянием!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Мурманске - дорога и размещение в глэмпинге
Сбор участников в 13:00 на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.
Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в уютный глэмпинг.
Наш комплекс будет состоять из 10 комфортабельных иглу, где ясной ночью можно наблюдать северное сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу.
После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние. Если повезет, мы увидим его уже сегодня!
- Проживание: купольные домики.
- Автобус: 65 км.
- Питание: обед и ужин.
Териберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблей
После завтрака мы берем вещи, которые пригодятся нам на день, и на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).
Сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.
Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.
И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.
По дороге домой мы остановимся на знаменитом Кладбище кораблей.
Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.
Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.
Это место – настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
По возвращению – ужин, отдых и ожидание самого яркого сияния!
- Проживание: купольные домики.
- Автобус: 140 км.
- Пешком: 12 км.
- Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.
Саамская деревня
После раннего завтрака мы соберем вещи и отправимся в знаменитую Саамскую деревню.
По приезду нас будут ждать обед и экскурсионная программа.
Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов, подружиться с лосем, покормить кроликов!
А также покататься на банане, на снегоходе, на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером – ужин, для желающих – баня.
- Проживание: гостевой дом.
- Автобус: 320 км.
- Пешком 2 км.
- Питание: завтрак, обед, ужин.
Саамская деревня - Кировск - Хибины - Мурманск
Подъем, завтрак.
10:00 Отправляемся в Кировск.
Нас ждет «Снежная деревня», постройки которой всегда уникальны и никогда не повторяются.
Каждый год – это новое сооружение со своими залами, коридорами, замысловатыми узорами и, конечно же, неповторимым духом.
А после обеда мы поедем на SnowBus в Хибины.
Маршрут Снежного автобуса проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий.
Нам представится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озера Малый Вудьявр.
После мы заглянем еще в одно удивительное место – музей камня, где сможем совершить путешествие из недр земли в атмосферу.
Обширная коллекция минералов Хибинских тундр, Кольского полуострова и всего мира не оставляет равнодушным ни одного гостя.
И даже на этом наш день еще не закончился!
Впереди – ужин в высокогорном панорамном ресторане «Плато» (820 м).
Благодаря панорамному 5-метровому остеклению и особой парящей конструкции ресторана нам откроются потрясающие виды на северные пейзажи. Ужин оплачивается самостоятельно.
А теперь пора домой.
Нас ждет возвращение в Мурманск и заселение в хостел.
Основная программа тура подошла к концу.
- Проживание: хостел.
- Автобус: 360 км.
- Пешком: около 3 км.
- Питание: завтрак и обед.
Мурманск. Отъезд
Сегодня день отъезда.
Однако тем, кто решил задержаться до вечера, этот день нашего тура точно запомнится как одно из самых ярких впечатлений.
Вы когда-нибудь отправляли или получали открытку с первого в мире атомного ледокола?
Если нам будет сопутствовать удача, мы сможем это сделать прямиком с ледокола «Ленин»!
А на обед сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов. Обед оплачивается самостоятельно.
Позже мы заберем вещи из хостела и разъедемся домой.
Но частичка этого удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!
- Пешком: 4 км.
- Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в глэмпинге «Аврора Вилладж» 4-х местное размещение в купольных домиках, душ и туалет в домике;
- в Саамской деревне гостевой дом, 2-х, 3-х, 4-х местное размещение, душ и туалет в номере, на территории есть баня;
- в Мурманске хостел «Ягель», 2-х и 3-х местное размещение, удобства на этаже, есть кухня, бесплатный wi-fi. Расположен в центре города.
Варианты проживания
Глэмпинг «Аврора Вилладж»
Отель «Глэмпинг Aurora Village Murmansk» с принадлежностями для барбекю, садом, бесплатной частной парковкой и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в нескольких шагах от центральной части поселка Урочище и в 25 км от поселка Лесхоз. В отеле можно забронировать семейные номера. Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют разнообразные поездки и экскурсии, а также доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей номера с полотенцами, постельным бельем и собственной ванной комнатой с душем.
Гостевой дом в Саамской деревне
В доме 2-х, 3-х, 4-х местное размещение, душ и туалет в номере, на территории есть баня.
Хостел «Ягель»
Хостел «Ягель» расположен в Мурманске, в 1,2 км от Мурманска и в 1,7 км от Нового Платона. К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Хостел находится примерно в 3,1 км от Больничного, в 5,7 км от Строителей и в 5,9 км от Зеленого Мыса. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут пользоваться общей кухней.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск - Аврора Вилладж – поселок Териберка - Аврора Вилладж – Саамская деревня - Кировск – Мурманск
- Проживание в купольных домиках Аврора Вилладж, 4-х местное размещение (2 ночи)
- Проживание в гостевом доме в Саамской деревне, 2-х, 3-х, 4-х местное размещение (1 ночь)
- Проживание в хостеле «Ягель» в Мурманске, 2-х и 3-х местное размещение (1 ночь)
- Питание (кроме ужина в ресторане в Кировске в 4 день и обеда в 5 день): 2 завтрака, 2 ужина и обед в Авроре Вилладж, перекус во время прогулки по Териберке, завтрак, обед и ужин в Саамской деревне, обед в Кировске, завтрак в хостеле (готовит гид)
- Посещение Саамской деревни
- Экскурсия в Снежную деревню
- Экскурсия на SnowBus в Хибины, на озеро Малый Вудъявр
- Посещение Музея камня
- Подъем на канатной дороге в ресторан
- Сопровождение гидом
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный баф
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Ужин в Кировске в 4 день и обед в 5 день в Мурманске
- Услуги и экскурсии, не входящие в основную программу (входные билеты на ледокол «Ленин»)
- Чаевые гиду
- Место начала и завершения?
- Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
«Не бывает плохой погоды – бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
- рюкзак 15-20 л для прогулок;
- хоба (тур. пенка) сидеть и смотреть на море;
- химические грелки для рук и ног
Одежда и обувь:
- ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из эва;
- куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
- штаны ветрозащитные, утепленные (возможно, комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик);
- шапка утеплённая, теплый бафф;
- нательное белье;
- комплект термобелья;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки треккинговые (синтетика);
- носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
- балаклава (возможно, маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые;
- купальное белье, тапочки для бани.
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- термос (1 литр);
- маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом);
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.
Документы:
- паспорт;
- полис страхования (не обязательно);
- деньги на кафе, сувениры.
Дополнительно (не обязательно):
- фотоаппарат (видеокамера);
- зарядные устройства.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору