1 день

Встреча в Мурманске - дорога и размещение в глэмпинге

Сбор участников в 13:00 на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.

Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в уютный глэмпинг.

Наш комплекс будет состоять из 10 комфортабельных иглу, где ясной ночью можно наблюдать северное сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу.

После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние. Если повезет, мы увидим его уже сегодня!