в субботу и воскресенье в 10:00

Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты

Проплыть по Сибирскому морю, побывать в местах силы и подняться к Ступе Просветления

5
2 отзыва
Групповая
В основе этого водного маршрута — сакральные и заповедные места великого Байкала.

На корабле в группе до 20 человек вы пересечете пролив Малое море, посетите священный для буддистов остров Огой и увидите десятки скалистых островков.

А после пройдете сквозь сибирский лес к источникам Сурхайты, почитаемым шаманистами.
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Остров Огой. Корабль причалит к самому крупному необитаемому острову Байкала, который особенно почитается среди буддистов. Вы дойдете до белоснежной Ступы Просветления, сможете очиститься от негатива и адресовать свою просьбу высшим силам. И конечно, полюбуетесь Байкалом с высоты острова Огой.

Святые источники Сурхайты. Следом высадимся на материковой части пролива, куда довольно сложно добраться по суше. Здесь вас ждет получасовая прогулка: мы поднимемся в гору сквозь живописный лес, открывая по пути впечатляющие виды на Малое море. А финальной точкой станет священный источник шамана Хамнай-Боо — еще одно место силы на берегу Байкала.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на корабле в группе до 20 человек
  • Прогулка не предполагает сопровождения гида. С вами будет проводник из нашей команды.
  • Корабль заберет вас от пристани поселка Хужир. Путь до Святых источников — примерно 1 час, прогулка к источнику — 1,5 часа.
  • В случае плохой погоды и несудоходных условий (дождь, сильный ветер) экскурсия может быть отменена

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу и воскресенье в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
Александра
29 сен 2021
Экскурсия прекрасная и очень интересная. Однозначно рекомендую! Обязательно включите Огой в свою экскурсионную программу. Не пожалеете)
M
12 июля 2021
Большое спасибо! Всё очень понравилось!

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