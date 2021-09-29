в субботу и воскресенье в 10:00

Что вас ожидает

Остров Огой. Корабль причалит к самому крупному необитаемому острову Байкала, который особенно почитается среди буддистов. Вы дойдете до белоснежной Ступы Просветления, сможете очиститься от негатива и адресовать свою просьбу высшим силам. И конечно, полюбуетесь Байкалом с высоты острова Огой.

Святые источники Сурхайты. Следом высадимся на материковой части пролива, куда довольно сложно добраться по суше. Здесь вас ждет получасовая прогулка: мы поднимемся в гору сквозь живописный лес, открывая по пути впечатляющие виды на Малое море. А финальной точкой станет священный источник шамана Хамнай-Боо — еще одно место силы на берегу Байкала.

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