Групповая
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города
Начало: У памятника Первопоселенцу
14 сен в 15:00
16 сен в 18:30
1050 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборК Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
Узнать о противоречивой личности поэта в местах, где прошло его детство
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде по Пензе: парки, набережные и исторические места ждут вас! Прокат включён, маршрут можно адаптировать под ваши пожелания
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
от 1600 ₽ за человека
Сколько стоит экскурсия по Пензе в сентябре 2025
Сейчас в Пензе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 1050 до 7200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
