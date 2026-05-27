Вы окажетесь в сердце Царского Села и познакомитесь с двумя живописными парками. Каждый из них — с неповторимой атмосферой. Александровский — более тихий и уединённый, Екатерининский — пышный и величественный. Мы прогуляемся по дорожкам мимо построек в разных стилях, как это делали императоры. Поговорим об истории парков, их непростых владельцах и многом другом.
Описание экскурсии
Александровский парк
- Мы рассмотрим живописные ландшафты.
- Поговорим об Александровском дворце — любимой резиденции Николая II и его семьи.
- Полюбуемся постройками в китайском стиле: Большим и Малым Капризами, мостиками и руинами Китайского театра.
- Увидим Арсенал в неоготическом стиле времён самого главного рыцаря Российской империи Николая I и Белую башню — место игр и занятий его сыновей.
Екатерининский парк
- Окажемся в более торжественной атмосфере царской резиденции, в отличие от уединённости Александровского парка.
- Обсудим создание Екатерининского дворца — творения Растрелли.
- Пройдём вдоль 300-метрового барочного фасада.
- Вспомним, кто подарил Петру I знаменитую Янтарную комнату и поговорим о непростой судьбе уникального интерьера.
- Прогуляемся по Камероновой галерее среди бюстов античных философов, мыслителей и императоров, как это делала Екатерина II.
- Увидим Висячий сад, Фрейлинский садик и уменьшенную копию памятника Екатерине II в окружении сподвижников.
- Побываем в Гроте — изящной постройке на берегу Большого пруда.
- Встретим на пути одну из жемчужин Екатерининского парка времён Елизаветы Петровны — павильон «Эрмитаж».
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 8 лет.
- Билеты в Екатерининский парк оплачиваются дополнительно — 400 ₽ за чел. (бесплатно до 20 апреля), с посещением дворца — 1200 ₽ за чел.
- Вход в Александровский парк бесплатный, с групповой экскурсией по дворцу — 1200 ₽.
- Из Санкт-Петербурга до Пушкина можно доехать на такси или электричке от Витебского вокзала.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Пушкин, на Дворцовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Пушкине
Провели экскурсии для 994 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
