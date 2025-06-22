Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время горы особенно живописны, а туристические маршруты доступны. В октябре и апреле можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но потребуется теплая одежда и готовность к снежным условиям.

Пятигорск предлагает уникальную экскурсию, сочетающую горные прогулки и элементы психотерапии. Участники могут выбрать маршруты по Карачаево-Черкесии, Северной Осетии или Кабардино-Балкарии, где они смогут насладиться красотой природы, познакомиться с местной культурой и попробовать кавказскую кухню. Экскурсия способствует внутренней рефлексии и помогает укрепить позитивное мышление. Это путешествие - шанс найти опору в себе и окружающем мире

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Терапия одного дня, или Чем отличается это путешествие от других поездок в горы

А вы чувствовали, какие мощь и энергия исходят от гор? Одних они подавляют, других воодушевляют или умиротворяют. А можно испытать сразу весь спектр эмоций. Предлагаю вам понаблюдать за изменениями внутри себя через контакт с природой. Вы сами выберете маршрут в зависимости от своего настроя. Это путешествие — своего рода single session therapy (SST): часто человеку хватает одного сеанса, чтобы понять дальнейший путь работы над собой. Гид выступает в качестве проводника, с которым выстраиваются доверительные отношения и беседа.

Варианты маршрутов

Мы отправимся в горы одной из республик: Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Вы познакомитесь с нескучными историческими фактами, местной культурой и Кавказскими горами. Испытаете сильные эмоции от красоты вокруг и, конечно же, попробуете кавказскую кухню, ведь не одной духовностью сыт человек:) А ещё, если захотите, постоите на гвоздях — это невероятный опыт. В зависимости от вашего запроса есть разные по своему характеру маршруты.

1️⃣ Путешествие-рефлексия в Карачаево-Черкесию

прогулка над водохранилищем Эшкакон

перевал Гумбаши

лёгкий перекус и обсуждение опыта, который привёл к необходимости отправиться именно в это путешествие

спуск в таинственные Сырные пещеры

Шоанинский храм: при желании поговорим о смысле жизни, позвоним в колокол и послушаем его звон

закат под пледом с кружкой чая и разговором о впечатлениях

2️⃣ Путешествие-встряска в Кабардино-Балкарию

Чегемские водопады

парадром Чегем: при желании вы совершите полёт на параплане, прыгнете с горы с верёвкой или прокатитесь на зиплайне

Актопрак: поиск древних секретов в глиняных скалах и медитация в одном из самых тихих мест на Кавказе

Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках

контакт с животными: погладим или даже прокатимся на лошадях

3️⃣ Эзотерическое путешествие к Джилы-Су — месту силы с очень сильной энергетикой. Здесь идеально провести день с мыслями о мироздании у самого подножья божественной горы Эльбрус.

Также я могу предложить вам маршруты по Верхней Балкарии (урочище Уштулу, «Язык тролля», Голубые озёра) и Дигории (перевал Саварофцаг и не только). Каждый маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими пожеланиями!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я, но, в случае непредвиденных обстоятельств, может быть замена на профессионального гида из моей команды. Гид всегда окажет вам информационную, моральную и физическую поддержку.

Мы заберём вас из любого удобного вам места КМВ и по окончании привезём обратно

Экскурсия проходит на автомобиле VW Amarok

Путешествие длится от 8 часов

Возьмите с собой паспорт

Дополнительные расходы (по желанию)