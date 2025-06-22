Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Погрузитесь в мир горных вершин, ощутите их мощь и энергию, выбрав маршрут по настроению. Это путешествие поможет вам найти внутренний баланс
Пятигорск предлагает уникальную экскурсию, сочетающую горные прогулки и элементы психотерапии.
Участники могут выбрать маршруты по Карачаево-Черкесии, Северной Осетии или Кабардино-Балкарии, где они смогут насладиться красотой природы, познакомиться с местной культурой и попробовать кавказскую кухню. Экскурсия способствует внутренней рефлексии и помогает укрепить позитивное мышление. Это путешествие - шанс найти опору в себе и окружающем мире
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время горы особенно живописны, а туристические маршруты доступны. В октябре и апреле можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но потребуется теплая одежда и готовность к снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эшкакон
Гумбаши
Сырные пещеры
Шоанинский храм
Чегемские водопады
Актопрак
Тызыльское ущелье
Джилы-Су
Описание экскурсии
Терапия одного дня, или Чем отличается это путешествие от других поездок в горы
А вы чувствовали, какие мощь и энергия исходят от гор? Одних они подавляют, других воодушевляют или умиротворяют. А можно испытать сразу весь спектр эмоций. Предлагаю вам понаблюдать за изменениями внутри себя через контакт с природой. Вы сами выберете маршрут в зависимости от своего настроя. Это путешествие — своего рода single session therapy (SST): часто человеку хватает одного сеанса, чтобы понять дальнейший путь работы над собой. Гид выступает в качестве проводника, с которым выстраиваются доверительные отношения и беседа.
Варианты маршрутов
Мы отправимся в горы одной из республик: Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Вы познакомитесь с нескучными историческими фактами, местной культурой и Кавказскими горами. Испытаете сильные эмоции от красоты вокруг и, конечно же, попробуете кавказскую кухню, ведь не одной духовностью сыт человек:) А ещё, если захотите, постоите на гвоздях — это невероятный опыт. В зависимости от вашего запроса есть разные по своему характеру маршруты.
1️⃣ Путешествие-рефлексия в Карачаево-Черкесию
прогулка над водохранилищем Эшкакон
перевал Гумбаши
лёгкий перекус и обсуждение опыта, который привёл к необходимости отправиться именно в это путешествие
спуск в таинственные Сырные пещеры
Шоанинский храм: при желании поговорим о смысле жизни, позвоним в колокол и послушаем его звон
закат под пледом с кружкой чая и разговором о впечатлениях
2️⃣ Путешествие-встряска в Кабардино-Балкарию
Чегемские водопады
парадром Чегем: при желании вы совершите полёт на параплане, прыгнете с горы с верёвкой или прокатитесь на зиплайне
Актопрак: поиск древних секретов в глиняных скалах и медитация в одном из самых тихих мест на Кавказе
Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках
контакт с животными: погладим или даже прокатимся на лошадях
3️⃣ Эзотерическое путешествие к Джилы-Су — месту силы с очень сильной энергетикой. Здесь идеально провести день с мыслями о мироздании у самого подножья божественной горы Эльбрус.
Также я могу предложить вам маршруты по Верхней Балкарии (урочище Уштулу, «Язык тролля», Голубые озёра) и Дигории (перевал Саварофцаг и не только). Каждый маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими пожеланиями!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я, но, в случае непредвиденных обстоятельств, может быть замена на профессионального гида из моей команды. Гид всегда окажет вам информационную, моральную и физическую поддержку.
Мы заберём вас из любого удобного вам места КМВ и по окончании привезём обратно
Экскурсия проходит на автомобиле VW Amarok
Путешествие длится от 8 часов
Возьмите с собой паспорт
Дополнительные расходы (по желанию)
Полёт на параплане — 5000 руб. /чел.
Зиплайн — 1500 руб. /чел.
Прыжок с верёвкой — 3000 руб. /чел.
Катание на лошадях — 500 руб. /чел.
Обед
Туристические сборы в Дигории и Приэльбрусье
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Алексей, я со своей командой провожу поездки по всему Северному Кавказу. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Светлана
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о самом крае и о достопримечательностях, о сказаниях и обычаях. Посетили несколько водопадов, продегустировали минеральную читать дальшеуменьшить
воду из источников, посетили замок, покормили сусликов, рассмотрели барашков, коров, лошадей и орлов, вкусно пообедали с отличным видом на ущелье. Надышались чистым воздухом и насмотрелись горных пейзажей. Рекомендую взрослым и подросткам. С маленькими детьми и с животными местами будет сложнее спуститься и подняться.
+2
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Дарья
Огромная благодарность гиду Алексею за наше мини путешествие. Впервые прилетели в Минеральные воды, Алексей порекомендовал места которые можно посетить, локации были очень красивые, а самое главное, в большинстве случаев, мы читать дальшеуменьшить
были там одни или почти одни. По природным достопримечательностям путешествовали в компании гида три дня, а в день вылета Алексей проводил до аэропорта и провел небольшую экскурсию по Пятигорску и Железноводску.
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Вера
Экскурсия очень понравилась. Алексей интересно рассказал об истории Кавказских народностей, природу образования Кавказского хребта, показал три красивейших ущелья, заехали поесть вкуснейших хычин в аутентичное село. Было много интересных, видовых локаций. Рекомендуем на 100%.
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Аня
Потрясающая экскурсия от Александра! Спасибо огромное за увлекательный рассказ, легкость беседы и прекрасные навыки вождения! Безумно понравилось! Лучше экскурсия по Кавказу
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