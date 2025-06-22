Мои заказы

Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии

Погрузитесь в мир горных вершин, ощутите их мощь и энергию, выбрав маршрут по настроению. Это путешествие поможет вам найти внутренний баланс
Пятигорск предлагает уникальную экскурсию, сочетающую горные прогулки и элементы психотерапии.

Участники могут выбрать маршруты по Карачаево-Черкесии, Северной Осетии или Кабардино-Балкарии, где они смогут насладиться красотой природы, познакомиться с местной культурой и попробовать кавказскую кухню. Экскурсия способствует внутренней рефлексии и помогает укрепить позитивное мышление. Это путешествие - шанс найти опору в себе и окружающем мире
5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные маршруты
  • 🧘‍♂️ Психотерапия на природе
  • 🍽️ Дегустация кавказской кухни
  • 🏞️ Контакт с дикой природой
  • 🗺️ Индивидуальный подход к маршруту
  • 🗣️ Беседы с опытным гидом

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время горы особенно живописны, а туристические маршруты доступны. В октябре и апреле можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но потребуется теплая одежда и готовность к снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии

Что можно увидеть

  • Эшкакон
  • Гумбаши
  • Сырные пещеры
  • Шоанинский храм
  • Чегемские водопады
  • Актопрак
  • Тызыльское ущелье
  • Джилы-Су

Описание экскурсии

Терапия одного дня, или Чем отличается это путешествие от других поездок в горы

А вы чувствовали, какие мощь и энергия исходят от гор? Одних они подавляют, других воодушевляют или умиротворяют. А можно испытать сразу весь спектр эмоций. Предлагаю вам понаблюдать за изменениями внутри себя через контакт с природой. Вы сами выберете маршрут в зависимости от своего настроя. Это путешествие — своего рода single session therapy (SST): часто человеку хватает одного сеанса, чтобы понять дальнейший путь работы над собой. Гид выступает в качестве проводника, с которым выстраиваются доверительные отношения и беседа.

Варианты маршрутов

Мы отправимся в горы одной из республик: Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Вы познакомитесь с нескучными историческими фактами, местной культурой и Кавказскими горами. Испытаете сильные эмоции от красоты вокруг и, конечно же, попробуете кавказскую кухню, ведь не одной духовностью сыт человек:) А ещё, если захотите, постоите на гвоздях — это невероятный опыт. В зависимости от вашего запроса есть разные по своему характеру маршруты.

1️⃣ Путешествие-рефлексия в Карачаево-Черкесию

  • прогулка над водохранилищем Эшкакон
  • перевал Гумбаши
  • лёгкий перекус и обсуждение опыта, который привёл к необходимости отправиться именно в это путешествие
  • спуск в таинственные Сырные пещеры
  • Шоанинский храм: при желании поговорим о смысле жизни, позвоним в колокол и послушаем его звон
  • закат под пледом с кружкой чая и разговором о впечатлениях

2️⃣ Путешествие-встряска в Кабардино-Балкарию

  • Чегемские водопады
  • парадром Чегем: при желании вы совершите полёт на параплане, прыгнете с горы с верёвкой или прокатитесь на зиплайне
  • Актопрак: поиск древних секретов в глиняных скалах и медитация в одном из самых тихих мест на Кавказе
  • Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках
  • контакт с животными: погладим или даже прокатимся на лошадях

3️⃣ Эзотерическое путешествие к Джилы-Су — месту силы с очень сильной энергетикой. Здесь идеально провести день с мыслями о мироздании у самого подножья божественной горы Эльбрус.

Также я могу предложить вам маршруты по Верхней Балкарии (урочище Уштулу, «Язык тролля», Голубые озёра) и Дигории (перевал Саварофцаг и не только). Каждый маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими пожеланиями!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, но, в случае непредвиденных обстоятельств, может быть замена на профессионального гида из моей команды. Гид всегда окажет вам информационную, моральную и физическую поддержку.
  • Мы заберём вас из любого удобного вам места КМВ и по окончании привезём обратно
  • Экскурсия проходит на автомобиле VW Amarok
  • Путешествие длится от 8 часов
  • Возьмите с собой паспорт

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Полёт на параплане — 5000 руб. /чел.
  • Зиплайн — 1500 руб. /чел.
  • Прыжок с верёвкой — 3000 руб. /чел.
  • Катание на лошадях — 500 руб. /чел.
  • Обед
  • Туристические сборы в Дигории и Приэльбрусье

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Алексей, я со своей командой провожу поездки по всему Северному Кавказу. Надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Светлана
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о самом крае и о достопримечательностях, о сказаниях и обычаях. Посетили несколько водопадов, продегустировали минеральную
читать дальшеуменьшить

воду из источников, посетили замок, покормили сусликов, рассмотрели барашков, коров, лошадей и орлов, вкусно пообедали с отличным видом на ущелье. Надышались чистым воздухом и насмотрелись горных пейзажей. Рекомендую взрослым и подросткам. С маленькими детьми и с животными местами будет сложнее спуститься и подняться.

Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о+2
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о
Были в направлении Джилы Су 21.06. Экскурсия очень понравилась. Великолепный водитель и экскурсовод. Рассказал много о
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Огромная благодарность гиду Алексею за наше мини путешествие. Впервые прилетели в Минеральные воды, Алексей порекомендовал места которые можно посетить, локации были очень красивые, а самое главное, в большинстве случаев, мы
читать дальшеуменьшить

были там одни или почти одни. По природным достопримечательностям путешествовали в компании гида три дня, а в день вылета Алексей проводил до аэропорта и провел небольшую экскурсию по Пятигорску и Железноводску.

Огромная благодарность гиду Алексею за наше мини путешествие. Впервые прилетели в Минеральные воды, Алексей порекомендовал места
Огромная благодарность гиду Алексею за наше мини путешествие. Впервые прилетели в Минеральные воды, Алексей порекомендовал места
Огромная благодарность гиду Алексею за наше мини путешествие. Впервые прилетели в Минеральные воды, Алексей порекомендовал места
Огромная благодарность гиду Алексею за наше мини путешествие. Впервые прилетели в Минеральные воды, Алексей порекомендовал места
Огромная благодарность гиду Алексею за наше мини путешествие. Впервые прилетели в Минеральные воды, Алексей порекомендовал места
Огромная благодарность гиду Алексею за наше мини путешествие. Впервые прилетели в Минеральные воды, Алексей порекомендовал места
Огромная благодарность гиду Алексею за наше мини путешествие. Впервые прилетели в Минеральные воды, Алексей порекомендовал места
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Экскурсия очень понравилась. Алексей интересно рассказал об истории Кавказских народностей, природу образования Кавказского хребта, показал три красивейших ущелья, заехали поесть вкуснейших хычин в аутентичное село. Было много интересных, видовых локаций. Рекомендуем на 100%.
Экскурсия очень понравилась. Алексей интересно рассказал об истории Кавказских народностей, природу образования Кавказского хребта, показал три
Экскурсия очень понравилась. Алексей интересно рассказал об истории Кавказских народностей, природу образования Кавказского хребта, показал три
Экскурсия очень понравилась. Алексей интересно рассказал об истории Кавказских народностей, природу образования Кавказского хребта, показал три
Экскурсия очень понравилась. Алексей интересно рассказал об истории Кавказских народностей, природу образования Кавказского хребта, показал три
Вам был полезен этот отзыв?
Аня
Потрясающая экскурсия от Александра! Спасибо огромное за увлекательный рассказ, легкость беседы и прекрасные навыки вождения! Безумно понравилось! Лучше экскурсия по Кавказу
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии»

Сокровища Джилы-Су: поездка на джипе из Пятигорска
Джиппинг
На машине
8 часов
79 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Джилы-Су: поездка на джипе из Пятигорска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
На машине
8 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Взлететь на качелях над пропастью, попить целебного нарзана и сфотографироваться на фоне Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4500 ₽ за человека
На джипе в Джилы-Су из Пятигорска
Джиппинг
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На джипе в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить Долину нарзанов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Урочище Джилы-Су из Пятигорска
Джиппинг
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Урочище Джилы-Су из Пятигорска
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
от 20 050 ₽ за экскурсию