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Описание
Что вас ожидает
Терапия одного дня, или Чем отличается это путешествие от других поездок в горы
А вы чувствовали, какие мощь и энергия исходят от гор? Одних они подавляют, других воодушевляют или умиротворяют. А можно испытать сразу весь спектр эмоций. Предлагаю вам понаблюдать за изменениями внутри себя через контакт с природой. Вы сами выберете маршрут в зависимости от своего настроя. Это путешествие — своего рода single session therapy (SST): часто человеку хватает одного сеанса, чтобы понять дальнейший путь работы над собой. Гид выступает в качестве проводника, с которым выстраиваются доверительные отношения и беседа.
Варианты маршрутов
Мы отправимся в горы одной из республик: Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Вы познакомитесь с нескучными историческими фактами, местной культурой и Кавказскими горами. Испытаете сильные эмоции от красоты вокруг и, конечно же, попробуете кавказскую кухню, ведь не одной духовностью сыт человек:) А ещё, если захотите, постоите на гвоздях — это невероятный опыт. В зависимости от вашего запроса есть разные по своему характеру маршруты.
1️⃣ Путешествие-рефлексия в Карачаево-Черкесию
прогулка над водохранилищем Эшкакон
перевал Гум-Баши
лёгкий перекус и обсуждение опыта, который привёл к необходимости отправиться именно в это путешествие
спуск в таинственные Сырные пещеры
Шоанинский храм: при желании поговорим о смысле жизни, позвоним в колокол и послушаем его звон
закат под пледом с кружкой чая и разговором о впечатлениях
2️⃣ Путешествие-встряска в Кабардино-Балкарию
Чегемские водопады
парадром Чегем: при желании вы совершите полёт на параплане, прыгнете с горы с верёвкой или прокатитесь на зиплайне
Актопрак: поиск древних секретов в глиняных скалах и медитация в одном из самых тихих мест на Кавказе
Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках
контакт с животными: погладим или даже прокатимся на лошадях
3️⃣ Эзотерическое путешествие к Джилы-Су — месту силы с очень сильной энергетикой. Здесь идеально провести день с мыслями о мироздании у самого подножья божественной горы Эльбрус.
Также я могу предложить вам маршруты по Верхней Балкарии (урочище Уштулу, «Язык тролля», Голубые озёра) и Дигории (перевал Саварофцаг и не только). Каждый маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими пожеланиями!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я, но, в случае непредвиденных обстоятельств, может быть замена на профессионального гида из моей команды. Гид всегда окажет вам информационную, моральную и физическую поддержку.
Мы заберём вас из любого удобного вам места КМВ и по окончании привезём обратно
Экскурсия проходит на автомобиле VW Amarok
Путешествие длится от 8 часов
Возьмите с собой паспорт
Дополнительные расходы (по желанию)
Полёт на параплане — 5000 руб. /чел.
Зиплайн — 1500 руб. /чел.
Прыжок с верёвкой — 3000 руб. /чел.
Катание на лошадях — 500 руб. /чел.
Обед
Туристические сборы в Дигории и Приэльбрусье
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 337 экскурсий для 430 туристов
Меня зовут Алексей, я провожу экскурсии по всему Северному Кавказу. Наша команда с радостью поделится накопленными знаниями о культуре и истории нашего живописного региона. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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