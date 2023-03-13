Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии

Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су

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Когда замедляешься среди горных вершин, начинаешь проще относиться к «земным» проблемам. Горы подпитывают, дают силы справляться.

Я испытал это на себе, поэтому именно в чертоги горных пейзажей зову вас для внутренней перенастройки и закрепления позитивного мышления.

Да, за один день нельзя решить глубокие проблемы — но можно вспомнить простые истины, поменять своё отношение, нащупать опору в себе и мире вокруг. Ведь горы — это всегда про рефлексию и диалог с собой.
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Терапия одного дня, или Чем отличается это путешествие от других поездок в горы

А вы чувствовали, какие мощь и энергия исходят от гор? Одних они подавляют, других воодушевляют или умиротворяют. А можно испытать сразу весь спектр эмоций. Предлагаю вам понаблюдать за изменениями внутри себя через контакт с природой. Вы сами выберете маршрут в зависимости от своего настроя. Это путешествие — своего рода single session therapy (SST): часто человеку хватает одного сеанса, чтобы понять дальнейший путь работы над собой. Гид выступает в качестве проводника, с которым выстраиваются доверительные отношения и беседа.

Варианты маршрутов

Мы отправимся в горы одной из республик: Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Вы познакомитесь с нескучными историческими фактами, местной культурой и Кавказскими горами. Испытаете сильные эмоции от красоты вокруг и, конечно же, попробуете кавказскую кухню, ведь не одной духовностью сыт человек:) А ещё, если захотите, постоите на гвоздях — это невероятный опыт. В зависимости от вашего запроса есть разные по своему характеру маршруты.

1️⃣ Путешествие-рефлексия в Карачаево-Черкесию

  • прогулка над водохранилищем Эшкакон
  • перевал Гум-Баши
  • лёгкий перекус и обсуждение опыта, который привёл к необходимости отправиться именно в это путешествие
  • спуск в таинственные Сырные пещеры
  • Шоанинский храм: при желании поговорим о смысле жизни, позвоним в колокол и послушаем его звон
  • закат под пледом с кружкой чая и разговором о впечатлениях

2️⃣ Путешествие-встряска в Кабардино-Балкарию

  • Чегемские водопады
  • парадром Чегем: при желании вы совершите полёт на параплане, прыгнете с горы с верёвкой или прокатитесь на зиплайне
  • Актопрак: поиск древних секретов в глиняных скалах и медитация в одном из самых тихих мест на Кавказе
  • Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках
  • контакт с животными: погладим или даже прокатимся на лошадях

3️⃣ Эзотерическое путешествие к Джилы-Су — месту силы с очень сильной энергетикой. Здесь идеально провести день с мыслями о мироздании у самого подножья божественной горы Эльбрус.

Также я могу предложить вам маршруты по Верхней Балкарии (урочище Уштулу, «Язык тролля», Голубые озёра) и Дигории (перевал Саварофцаг и не только). Каждый маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими пожеланиями!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, но, в случае непредвиденных обстоятельств, может быть замена на профессионального гида из моей команды. Гид всегда окажет вам информационную, моральную и физическую поддержку.
  • Мы заберём вас из любого удобного вам места КМВ и по окончании привезём обратно
  • Экскурсия проходит на автомобиле VW Amarok
  • Путешествие длится от 8 часов
  • Возьмите с собой паспорт

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Полёт на параплане — 5000 руб. /чел.
  • Зиплайн — 1500 руб. /чел.
  • Прыжок с верёвкой — 3000 руб. /чел.
  • Катание на лошадях — 500 руб. /чел.
  • Обед
  • Туристические сборы в Дигории и Приэльбрусье

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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