За 6 дней мы побываем на самом труднодоступном маяке в России — доберёмся до него на моторной лодке, прогуляемся по мысу с причудливыми каменными громадами, увидим удивительный подводный мир озера-лагуны Буссе с гребешками, устрицами и креветками и сделаем эффектный кадр японских ворот Тории на фоне лазури моря.



Гастрономическая программа не отстаёт по насыщенности: попробуем морские деликатесы, приготовленные шеф-поваром на огне, и узнаем, какая на вкус сахалинская уха.