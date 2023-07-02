Пособирать устриц, закупиться крабами на местном рынке и влюбиться в скалистые пейзажи
За 6 дней мы побываем на самом труднодоступном маяке в России — доберёмся до него на моторной лодке, прогуляемся по мысу с причудливыми каменными громадами, увидим удивительный подводный мир озера-лагуны Буссе с гребешками, устрицами и креветками и сделаем эффектный кадр японских ворот Тории на фоне лазури моря.
Гастрономическая программа не отстаёт по насыщенности: попробуем морские деликатесы, приготовленные шеф-поваром на огне, и узнаем, какая на вкус сахалинская уха.
Гастрономическая программа не отстаёт по насыщенности: попробуем морские деликатесы, приготовленные шеф-поваром на огне, и узнаем, какая на вкус сахалинская уха.
Ближайшие даты:
2
июл
июл
7
июл
июл
17
июл
июл
22
июл
июл
27
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6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Программа может меняться в зависимости от погодных условий.
Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, 14:00Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Сахалине
Провела 112 экскурсий для 124 туристов
Всем привет, нас зовут Саша и Степа. Мы очень любим путешествовать по России и родному Приморскому краю, увлекаемся съемкой с дрона и фотографией. Организуем авторские туры в разные уголки страны и проводим экскурсии по любимому Владивостоку. С нами всегда весело и интересно!Задать вопрос
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Можно с детьми
Водные развлечения
Многодневные туры
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Дата и количество участников выбирается при бронировании