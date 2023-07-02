Сокровищница Сахалина: вкусные открытия, живописные бухты и необычные места

Пособирать устриц, закупиться крабами на местном рынке и влюбиться в скалистые пейзажи

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Ответы на вопросы
За 6 дней мы побываем на самом труднодоступном маяке в России — доберёмся до него на моторной лодке, прогуляемся по мысу с причудливыми каменными громадами, увидим удивительный подводный мир озера-лагуны Буссе с гребешками, устрицами и креветками и сделаем эффектный кадр японских ворот Тории на фоне лазури моря.

Гастрономическая программа не отстаёт по насыщенности: попробуем морские деликатесы, приготовленные шеф-поваром на огне, и узнаем, какая на вкус сахалинская уха.
Сокровищница Сахалина: вкусные открытия, живописные бухты и необычные места
Сокровищница Сахалина: вкусные открытия, живописные бухты и необычные места
Сокровищница Сахалина: вкусные открытия, живописные бухты и необычные места
Сокровищница Сахалина: вкусные открытия, живописные бухты и необычные места
Сокровищница Сахалина: вкусные открытия, живописные бухты и необычные места
Сокровищница Сахалина: вкусные открытия, живописные бухты и необычные места
Сокровищница Сахалина: вкусные открытия, живописные бухты и необычные места
Сокровищница Сахалина: вкусные открытия, живописные бухты и необычные места
Ближайшие даты:
2
июл
7
июл
17
июл
22
июл
27
июл
1
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6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, 14:00
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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