Программа "На байдарках по Санкт-Петербургу вечером" - это увлекательное путешествие на каяках по Неве. Мы разработали этот маршрут специально для тех, кто ценит красоту вечернего города, хочет размять тело и привести в порядок мысли после напряжённого рабочего дня. Небольшой по протяжённости тур и магическая атмосфера светящегося разноцветными огнями Петербурга: мы уверены, вам это понравится!
Начало: 19:30
Протяжённость: 6 км
Продолжительность: 1, 5-2 часа
Безопасность
Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи
Группы с числом участников больше 7 человек сопровождают двое инструкторов, поддерживающие между собой оперативную радиосвязь
Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников
Перед отплытием все участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности
Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы минимизировать плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга
Туры проводятся на двухместных каркасно-надувных байдарках: простых в управлении, устойчивых и практически непотопляемых лодках
На вечерних маршрутах участникам раздаются фонарики-маячки для того, чтобы капитаны судов могли идентифицировать байдарки на воде при слабом освещении
Подготовка
Специальная физическая подготовка не требуется. Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в данном заплыве - байдарками, веслами, спасательными жилетами и непромокаемыми куртками. Рекомендуем взять с собой:
удобную спортивную обувь
штаны не стесняющие движений
запасные штаны, если вы промокли
майку и толстовку
кепку
перчатки для гребли (велосипедные, неопреновые или просто строительные)
Ограничения
К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет
Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей
К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 115 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями байдарки
Что входит
Место в двуместной байдарке
Весло, герметичная сумка для личных вещей
Индивидуально подобранный спас. жилет и непромокаемая куртка
Фонарик-маячок
Светоотражающая лента на запястье
Услуги гида-инструктора
Что не входит
Никакие дополнительные оплаты не взимаются. Рекомендации по подбору одежды представлены в описании.
Начало и место завершения
🚩 Петровская набережная, дом 8
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 14 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.