  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

На байдарках и каяках по Неве

4.7
7 отзывов
Ахтилахти
Ахтилахти – Гид из Санкт-Петербурга
Увлекательное путешествие по Неве на байдарках.

Вы легко разомнетесь, увидите ночной Петербург и сможете насладиться неповторимой атмосферой города с воды.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • 1 950 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве

Что вы увидите

  • Крейсер 1 ранга Балтийского флота «Аврора»
  • Петровская набережная
  • Троицкий мост
  • Кронверкский пролив
  • Петропавловская крепость
  • река Нева
Программа "На байдарках по Санкт-Петербургу вечером" - это увлекательное путешествие на каяках по Неве. Мы разработали этот маршрут специально для тех, кто ценит красоту вечернего города, хочет размять тело и привести в порядок мысли после напряжённого рабочего дня. Небольшой по протяжённости тур и магическая атмосфера светящегося разноцветными огнями Петербурга: мы уверены, вам это понравится!
Начало: 19:30
Протяжённость: 6 км
Продолжительность: 1, 5-2 часа
Безопасность
  • Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи
  • Группы с числом участников больше 7 человек сопровождают двое инструкторов, поддерживающие между собой оперативную радиосвязь
  • Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников
  • Перед отплытием все участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности
  • Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы минимизировать плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга
  • Туры проводятся на двухместных каркасно-надувных байдарках: простых в управлении, устойчивых и практически непотопляемых лодках
  • На вечерних маршрутах участникам раздаются фонарики-маячки для того, чтобы капитаны судов могли идентифицировать байдарки на воде при слабом освещении
Подготовка

Специальная физическая подготовка не требуется. Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в данном заплыве - байдарками, веслами, спасательными жилетами и непромокаемыми куртками. Рекомендуем взять с собой:

  • удобную спортивную обувь
  • штаны не стесняющие движений
  • запасные штаны, если вы промокли
  • майку и толстовку
  • кепку
  • перчатки для гребли (велосипедные, неопреновые или просто строительные)
Ограничения
  • К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет
  • Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей
  • К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
  • К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 115 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями байдарки
Что входит
  • Место в двуместной байдарке
  • Весло, герметичная сумка для личных вещей
  • Индивидуально подобранный спас. жилет и непромокаемая куртка
  • Фонарик-маячок
  • Светоотражающая лента на запястье
  • Услуги гида-инструктора
Что не входит
  • Никакие дополнительные оплаты не взимаются. Рекомендации по подбору одежды представлены в описании.
Начало и место завершения
🚩 Петровская набережная, дом 8
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ахтилахти
Ахтилахти
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

7 отзывов оставили туристы

Ахтилахти проводит ещё 3 экскурсии

На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
1 950
2 часа
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
2 отзыва
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
1 950
1.5 часа
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
1 отзыв
SUP-тур по Каменному острову
2 000
2 часа
SUP-тур по Каменному острову

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2085 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1519 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва