Программа "На байдарках по Санкт-Петербургу вечером" - это увлекательное путешествие на каяках по Неве. Мы разработали этот маршрут специально для тех, кто ценит красоту вечернего города, хочет размять тело и привести в порядок мысли после напряжённого рабочего дня. Небольшой по протяжённости тур и магическая атмосфера светящегося разноцветными огнями Петербурга: мы уверены, вам это понравится!

Начало: 19:30

Протяжённость: 6 км

Продолжительность: 1, 5-2 часа

Безопасность

Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи

Группы с числом участников больше 7 человек сопровождают двое инструкторов, поддерживающие между собой оперативную радиосвязь

Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников

Перед отплытием все участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности

Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы минимизировать плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга

Туры проводятся на двухместных каркасно-надувных байдарках: простых в управлении, устойчивых и практически непотопляемых лодках

На вечерних маршрутах участникам раздаются фонарики-маячки для того, чтобы капитаны судов могли идентифицировать байдарки на воде при слабом освещении

Подготовка

Специальная физическая подготовка не требуется. Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в данном заплыве - байдарками, веслами, спасательными жилетами и непромокаемыми куртками. Рекомендуем взять с собой:

удобную спортивную обувь

штаны не стесняющие движений

запасные штаны, если вы промокли

майку и толстовку

кепку

перчатки для гребли (велосипедные, неопреновые или просто строительные)

Ограничения