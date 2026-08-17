Вы прокатитесь по извилистым Мойке и Фонтанке и просторам Невы. С воды полюбуетесь гранитными набережными, дворцами и особняками.
Прогулку легко сделать особенной — за доплату можно заказать романтический пикник, а ещё услуги фотографа или видеографа, которые запечатлят эти моменты.
Прогулку легко сделать особенной — за доплату можно заказать романтический пикник, а ещё услуги фотографа или видеографа, которые запечатлят эти моменты.
Описание экскурсии
На ваш выбор — 2 маршрута.
Маршрут 1
Вы увидите с воды:
- Новую Голландию, Мариинский театр и цирк Чинизелли
- Петропавловскую крепость и шпиль собора Петра и Павла
- ансамбль стрелки Васильевского острова
- Михайловский замок и Площадь семи мостов
Маршрут 2
Вы посмотрите на:
- Аничков мост и Михайловский замок
- Шереметевский дворец и памятник Чижику-Пыжику
- Марсово поле и храм Спаса на Крови
- дом А. С. Пушкина и музей артиллерии
- Эрмитаж, Биржевая площадь и стрелка Васильевского острова
- Петропавловскую крепость и шпиль собора Петра и Павла
- памятник «Медный всадник» и другие знаковые места
Маршруты могут измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Организационные детали
- Вы поедете на современном катере с мягкими сиденьями и столиком
- На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед началом поездки капитан проводит краткий инструктаж
- Дети допускаются только в сопровождении взрослых
- Если погода испортится (сильный дождь, шторм) или выйдет официальный запрет на движение судов от береговой охраны/МЧС, мы перенесём прогулку на другое время или вернём вам деньги в полном объёме
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 11026 туристов
Родился и вырос в Петербурге — городе, где каждый дом хранит историю, а каждая улочка полна загадок. Именно здесь началась любовь к экскурсиям и авторским маршрутам. Сегодня вместе с командой создаём
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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