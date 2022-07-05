Петербург. Сокращенная программа на 7 дней

Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных

Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города!
Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
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Что вас ожидает 🤩

Петропавловский собор
Петропавловский собор
Уникальный памятник архитектуры города, позолоченный шпиль которого возвышается над городом
Эрмитаж
Эрмитаж
Музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству
Казанский собор
Казанский собор
Одно из крупнейших культовых сооружений Петербурга, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепость

Встреча участников тура с табличкой «ПЕТЕРБУРГ ЛАЙТ» Московский вокзал, у бюста Петра I: 13:00.

Автобусная экскурсия по городу «Портрет Великого города» познакомит вас с:

  • лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы;
  • самыми известными памятниками монументальной скульптуры;
  • удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.

Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с:

  • фортификационными сооружениями России XVIII века;
  • историей зарождения города в устье реки Невы;
  • крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.

Окончание экскурсии около отеля, не позднее 19:00.

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.

2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Путешествие по русскому Амстердаму». Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в вашей душе навсегда.

3 день

Летний сад, Эрмитаж

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»

Для того, чтобы почувствовать прелесть металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.

Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых решеток Северной столицы – решеткой Летнего сада, оградой Михайловского сада и др.

Прогулка по Летнему саду – старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.

Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.

Экскурсия в Эрмитаж – музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству.

Среди жемчужин эрмитажной коллекции – творения Леонардо да Винчи и Рафаэля, Гогена и Пикассо, Тициана и Рембрандта и др.

Свободное время в центре города.

Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.

4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

5 день

Александро-Невская Лавра, Петербургский метрополитен, экскурсия «Храмы Невского проспекта»

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Встреча у Александро-Невской Лавры.

Посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России.

Вы посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.

Экскурсия «Подземные дворцы».

Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.

Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского собора. Вы посетите:

  • строгую лютеранскую церковь Святого Петра, прихожане которой, сыграли важную роль в истории Петербурга;
  • нарядную католическую церковь Святой Екатерины, чьи восстановленные интерьеры дают возможность обратиться к истории христианства и раскрыть богатейшую символику церковной архитектуры.

Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Экскурсия в исторический театр-макет "Петровская акватория", изображающих Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

6 день

Царское Село

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату:

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

7 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Нижнего парка фонтанов. Петергоф – самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура на 1 человека в рублях:

РАЗМЕЩЕНИЕПЕРИОДНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 16 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место

Кирочная

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

30.05-06.06174301743024760200278031204680
06.06-10.07190151901527910200330036005460
11.07-25.09174301743024760200278031204680

Кирочная

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

30.05-06.06190151901527910200330036005460
06.06-10.07206002060031050200382041606240
11.07-25.09190151901527910200330036005460

Москва 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.05-03.07297202322048830200676071509100
04.07-28.08241702187037820200494053307280
29.08-25.09229802158035460200455049406890
Цена тура без проживания, без питания 8985200

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

6 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4*

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 6 суток
  • Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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