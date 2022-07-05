Встреча участников тура с табличкой «ПЕТЕРБУРГ ЛАЙТ» Московский вокзал, у бюста Петра I: 13:00.
Автобусная экскурсия по городу «Портрет Великого города» познакомит вас с:
Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с:
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
Окончание экскурсии около отеля, не позднее 19:00.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Путешествие по русскому Амстердаму». Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в вашей душе навсегда.
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»
Для того, чтобы почувствовать прелесть металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.
Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых решеток Северной столицы – решеткой Летнего сада, оградой Михайловского сада и др.
Прогулка по Летнему саду – старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.
Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.
Экскурсия в Эрмитаж – музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству.
Среди жемчужин эрмитажной коллекции – творения Леонардо да Винчи и Рафаэля, Гогена и Пикассо, Тициана и Рембрандта и др.
Свободное время в центре города.
Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 17:00.
Транспорт не предоставляется.
Завтрак в гостинице.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Встреча у Александро-Невской Лавры.
Посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России.
Вы посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Экскурсия «Подземные дворцы».
Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского собора. Вы посетите:
Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Экскурсия в исторический театр-макет "Петровская акватория", изображающих Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату:
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Нижнего парка фонтанов. Петергоф – самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.
Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура на 1 человека в рублях:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|ПЕРИОД
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 16 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
Кирочная
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|30.05-06.06
|17430
|17430
|24760
|200
|2780
|3120
|4680
|06.06-10.07
|19015
|19015
|27910
|200
|3300
|3600
|5460
|11.07-25.09
|17430
|17430
|24760
|200
|2780
|3120
|4680
Кирочная
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|30.05-06.06
|19015
|19015
|27910
|200
|3300
|3600
|5460
|06.06-10.07
|20600
|20600
|31050
|200
|3820
|4160
|6240
|11.07-25.09
|19015
|19015
|27910
|200
|3300
|3600
|5460
Москва 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.05-03.07
|29720
|23220
|48830
|200
|6760
|7150
|9100
|04.07-28.08
|24170
|21870
|37820
|200
|4940
|5330
|7280
|29.08-25.09
|22980
|21580
|35460
|200
|4550
|4940
|6890
|Цена тура без проживания, без питания
|8985
|200
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.