3 день

Летний сад, Эрмитаж

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»

Для того, чтобы почувствовать прелесть металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.

Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых решеток Северной столицы – решеткой Летнего сада, оградой Михайловского сада и др.

Прогулка по Летнему саду – старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.

Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.

Экскурсия в Эрмитаж – музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству.

Среди жемчужин эрмитажной коллекции – творения Леонардо да Винчи и Рафаэля, Гогена и Пикассо, Тициана и Рембрандта и др.

Свободное время в центре города.

Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.