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Окунитесь на один день в мир Карельской природы! Наш насыщенный маршрут проведет вас по самым живописным местам региона.



Мы увидим журчащие водопады, прокатимся вдоль Ладожских шхеров на историческом судне и заглянем в гости к дружелюбным хаски.



А в музее иван-чая и форелевом хозяйстве познакомимся с традиционной кухней карельского народа и продегустируем знаменитую уху лохикейтто.