Окунитесь на один день в мир Карельской природы! Наш насыщенный маршрут проведет вас по самым живописным местам региона.
Мы увидим журчащие водопады, прокатимся вдоль Ладожских шхеров на историческом судне и заглянем в гости к дружелюбным хаски.
А в музее иван-чая и форелевом хозяйстве познакомимся с традиционной кухней карельского народа и продегустируем знаменитую уху лохикейтто.
Мы увидим журчащие водопады, прокатимся вдоль Ладожских шхеров на историческом судне и заглянем в гости к дружелюбным хаски.
А в музее иван-чая и форелевом хозяйстве познакомимся с традиционной кухней карельского народа и продегустируем знаменитую уху лохикейтто.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Храм Коневской Иконы Божией Матери
- Экопарк «Долина водопадов»
- Форелевая ферма
- Ладожские шхеры
- Музей иван-чая
- Руины кирхи Яккимаа
- Контактный мини-зоопарк
- Питомник северных оленей
- Дом викингов
Описание круиза
По красотам Карелии Погрузитесь в живописный мир карельской природы на один день! В нашем путешествии вас ждет:
- водная прогулка по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь на настоящем историческом судне — средневековой ладье или драккаре.
- сделаете впечатляющие фото на фоне водопадов в экопарке.
- пообщаетесь с хаски и побываете в гостях у северных оленей. Мы остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери и посетим руины кирхи Яккимаа. А в музее иван-чая научимся готовить самый известный напиток Карелии! Не пропустим и дегустацию — вы попробуете традиционный обед по-карельски с ухой от форелевой фермы. Завершим наше приключение в доме викингов — узнаем, как строился быт северных воинов, увидим домашнюю утварь и предметы обихода. Вас ждет разнообразный маршрут с короткими переездами, частыми остановками для прогулок и водного путешествия. Важная информация • Оплата тура производится заранее, фирма не несет ответственности за задержки, связанные с дорожной ситуацией, в зависимости от набора группы возможен микроавтобус туристического класса.
- Форма одежды удобная, по сезону.
- Туроператор оставляет за собой право изменить время и очередность посещения указанных объектов.
- При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3-х часов по окончании тура, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
По ср, сб и праздничным дням
Выбрать дату
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|3 690 ₽
|Студенты и пенсионеры
|3 590 ₽
|Школьники и дети до 7 лет
|3 590 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Коневской Иконы Божией Матери
- Экопарк «Долина водопадов»
- Форелевая ферма
- Ладожские шхеры
- Музей иван-чая
- Руины кирхи Яккимаа
- Контактный мини-зоопарк
- Питомник северных оленей
- Дом викингов
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Посещение храма Коневской иконы Божией Матери
- Дегустация иван-чая
- Посещение экопарка «Долина Водопадов»
- Возможность посетить экспозицию «Саамская деревня» и питомник с северными оленями
- Карельский обед с ухой лохикейтто
- Возможность полакомиться разнообразными карельскими деликатесами
- Водная прогулка по Ладожским шхерам на аутентичном историческом судне: драккаре или ладье викингов
- Посещение контактного мини-зоопарка, общение и фото с животными
- Общение и фото с хаски
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
- Возможность отдохнуть в карельском кафе
- Посещение музея живой истории «Дом викингов»
Что не входит в цену
- Питание (расстегаи с форелью и другие деликатесы) - от 150 руб.
- Гостевая зона с северными оленями и экспозиция «Саамская деревня»: взрослые - 350 руб. дети от 3 до 16 лет включительно - 300 руб.
- Вход в «Город ангелов»: взрослые - 300 руб., школьники, студенты и пенсионеры - 200 руб.
Место начала и завершения?
Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: По ср, сб и праздничным дням
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
- При заказе тура продолжительностью от двух дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки за три дня до начала экскурсии. Оплата производится Организатору (Туроператору) одним из трех удобных для Вас способов. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
ГрупповыеПешеходныеНа автобусеВодные развлеченияПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньСемейныеФорелевое хозяйствоЖивотныеПопулярные местаПо Ленинградской областиЭкскурсии по северо-западуКарелияЛадожское озероК оленямВстреча с хаскиЯккиманская кирхаТуры по РоссииНа микроавтобусеНа день рожденияВ Карелию на выходныеАктивные туры в КарелиюВ Карелию на майские праздникиТуры в Карелию на двоихВодопадыКруизы
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
18 часов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
от 3 990₽ за человека
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
34 000₽ за всё до 4 чел.