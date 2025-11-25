Мои заказы

Романтический Петербург - на автомобиле с панорамной крышей

Открыть город таким, каким его видят влюблённые: величественный, нежный и бесконечно прекрасный
Это атмосферное путешествие по самым красивым уголкам Петербурга, где величественная архитектура и богатая история создают неповторимую романтическую атмосферу. Город откроется вам как единое произведение искусства.

Через панорамную крышу Range Rover вы увидите его во всей полноте — от сияющих куполов соборов до перспектив главных проспектов.
Описание водной прогулки

Дворцовая площадь — парадная гостиная России

Вы увидите Зимний дворец и арку Главного штаба. Узнаете, почему Александровская колонна не закреплена и где находился тайный балкон, с которого императоры наблюдали за парадами.

Золотой треугольник власти

На Исаакиевской площади мы остановимся у каждого здания. Вы рассмотрите Исаакиевский собор, гостиницу «Астория», где Гитлер планировал устроить банкет после захвата города, и особняк Мятлева — именно здесь Пушкин впервые читал главы «Евгения Онегина».

Эффектный Спас на Крови

Со стороны канала Грибоедова нам внезапно откроется храм. Через панорамную крышу вы полюбуетесь его разноцветными куполами и услышите, как реставраторы нашли неразорвавшийся снаряд в стене церкви.

Марсово поле: между балом и революцией

Мы расскажем, почему здесь запрещали танцевать при Павле I и как место парадов превратилось в мемориал жертв революции.

Роковой дворец

У Михайловского замка вспомним легенду о призраке Павла I и предсказанной ему смерти. И найдём секретный памятник оловянному солдатику. В финале экскурсии полюбуемся видом на Биржу и Петропавловскую крепость со Стрелки Васильевского острова.

А ещё вы увидите:

  • Невский проспект и Гостиный двор
  • Казанский собор и Дом Зингера
  • Смольный собор, тюрьму Кресты и крейсер «Аврора»
  • Театры, дворцы и мосты города
  • Медного всадника и многое-многое другое

Вы услышите:

  • как служанка стала императрицей
  • почему Поцелуев мост зовут «мостом поцелуев»
  • где аристократы устраивали тайные свидания
  • почему Зимний дворец изумрудного цвета
  • зачем Исаакиевский собор строили 40 лет
  • за что Мойку называли «рекой бомонда», а Петербург — «Северной Венецией»
  • как город вдохновлял творцов — от Пушкина до Довлатова

Мы также раскроем секреты местных жителей: где пить кофе, как избегать толп и находить уют.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Range Rover (детского кресла нет). Мы заберём вас по адресу и доставим в любое удобное для вас место
  • Ограничение по возрасту: для детей от 7 лет
  • Программа возможна для 4 человек, доплата — 1000 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

По запросу мы организуем (подробности уточняйте в переписке):

  • бокал шампанского во время остановки у воды
  • фотосессию на фоне заката
  • кофе-паузу в старинном особняке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 62 туристов
Я гид по Петербургу и фанат своего дела. Провожу экскурсии словно хорошим друзьям, весело и без избытка информации. Работаю с командой прекрасных коллег.

