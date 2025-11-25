Романтический Петербург - на автомобиле с панорамной крышей
Открыть город таким, каким его видят влюблённые: величественный, нежный и бесконечно прекрасный
Это атмосферное путешествие по самым красивым уголкам Петербурга, где величественная архитектура и богатая история создают неповторимую романтическую атмосферу. Город откроется вам как единое произведение искусства.
Через панорамную крышу Range Rover вы увидите его во всей полноте — от сияющих куполов соборов до перспектив главных проспектов.
Дворцовая площадь — парадная гостиная России
Вы увидите Зимний дворец и арку Главного штаба. Узнаете, почему Александровская колонна не закреплена и где находился тайный балкон, с которого императоры наблюдали за парадами.
Золотой треугольник власти
На Исаакиевской площади мы остановимся у каждого здания. Вы рассмотрите Исаакиевский собор, гостиницу «Астория», где Гитлер планировал устроить банкет после захвата города, и особняк Мятлева — именно здесь Пушкин впервые читал главы «Евгения Онегина».
Эффектный Спас на Крови
Со стороны канала Грибоедова нам внезапно откроется храм. Через панорамную крышу вы полюбуетесь его разноцветными куполами и услышите, как реставраторы нашли неразорвавшийся снаряд в стене церкви.
Марсово поле: между балом и революцией
Мы расскажем, почему здесь запрещали танцевать при Павле I и как место парадов превратилось в мемориал жертв революции.
Роковой дворец
У Михайловского замка вспомним легенду о призраке Павла I и предсказанной ему смерти. И найдём секретный памятник оловянному солдатику. В финале экскурсии полюбуемся видом на Биржу и Петропавловскую крепость со Стрелки Васильевского острова.
А ещё вы увидите:
Невский проспект и Гостиный двор
Казанский собор и Дом Зингера
Смольный собор, тюрьму Кресты и крейсер «Аврора»
Театры, дворцы и мосты города
Медного всадника и многое-многое другое
Вы услышите:
как служанка стала императрицей
почему Поцелуев мост зовут «мостом поцелуев»
где аристократы устраивали тайные свидания
почему Зимний дворец изумрудного цвета
зачем Исаакиевский собор строили 40 лет
за что Мойку называли «рекой бомонда», а Петербург — «Северной Венецией»
как город вдохновлял творцов — от Пушкина до Довлатова
Мы также раскроем секреты местных жителей: где пить кофе, как избегать толп и находить уют.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Range Rover (детского кресла нет). Мы заберём вас по адресу и доставим в любое удобное для вас место
Ограничение по возрасту: для детей от 7 лет
Программа возможна для 4 человек, доплата — 1000 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По запросу мы организуем (подробности уточняйте в переписке):
бокал шампанского во время остановки у воды
фотосессию на фоне заката
кофе-паузу в старинном особняке
Кристина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 62 туристов
Я гид по Петербургу и фанат своего дела. Провожу экскурсии словно хорошим друзьям, весело и без избытка информации. Работаю с командой прекрасных коллег.