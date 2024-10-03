Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 31 туриста

читать дальше знаменитых зданий, улиц и совсем, казалось бы, неприметных местечек — то, что мы можем разгадать вместе. Моя задача — рассказать нескучно, простым языком, чтобы после прогулки у вас остались только самые яркие и тёплые впечатления.

Приветствую! Меня зовут Любовь. Я получила педагогическое образование с историческим уклоном. Моя миссия — влюблять в историю и архитектуру, делать ваше знакомство с городом ещё приятнее. Тайны, загадки, легенды самых