Хотите познакомиться с классическим Петербургом в новом формате? Будем гулять и фотографироваться! Вы увидите Гостиный двор, Казанский собор, Спас на Крови, Александринский театр и другие знаковые локации. Я расскажу о самых важных вещах простым и нескучным языком. А на память останутся яркие снимки от профессионального фотографа.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание фото-прогулки
Вы увидите
- Гостиный двор — центр торговли, где в старину обсуждались главные сплетни города
- Екатерининский сад, где установлен памятник главной женщине 18 века. Здесь мы обсудим величие России сквозь призму фаворитов Екатерины Великой
- Александринский театр, который посещал весь высший свет Петербурга
- Улицу Росси — самую симметричную улицу во всем мире
- Банковский мост с крылатыми сказочными львами
- Казанский собор, напоминающий собор святого Петра в Ватикане
- Спас на крови — сказочно красивый храм и место трагедии. Рассмотрим необычный стиль собора и обсудим историю разночинства в России
А профессиональный опытный фотограф поймает ваши эмоции, подберёт удачные ракурсы и сделает красочные кадры в самых красивых локациях!
Организационные детали
- В течение 7 дней после прогулки вы получите около 20-25 фотографий в авторской обработке на электронную почту
- Все объекты на маршруте мы осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 31 туриста
Приветствую! Меня зовут Любовь. Я получила педагогическое образование с историческим уклоном. Моя миссия — влюблять в историю и архитектуру, делать ваше знакомство с городом ещё приятнее. Тайны, загадки, легенды самыхЗадать вопрос
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