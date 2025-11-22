-
50%
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
22 ноя в 07:00
6 дек в 07:00
10 450 ₽
20 900 ₽ за человека
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 д...
17 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
19 990 ₽ за человека
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
20 дек в 08:00
4 янв в 08:00
12 790 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Трипстер рекомендует»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в ноябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Трипстер рекомендует" можно забронировать 3 тура от 10 450 до 19 990 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Трипстер рекомендует», 10 ⭐ отзывов, цены от 10450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь