На 7 дней – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «На 7 дней» в Санкт-Петербурге, цены от 25 490 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
На автобусе
4 отзыва
7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
2 янв в 08:00
27 апр в 08:00
38 800 за человека
Новогодние огни Санкт-Петербурга: тур по главным локациям Северной столицы
На автобусе
7 дней
Новогодние огни Санкт-Петербурга: тур по главным локациям Северной столицы
Полакомиться выборгским кренделем, полюбоваться интерьерами Юсуповского дворца и заглянуть в Эрмитаж
Начало: Cтанция метро «Гостиный двор», 12:30
2 янв в 12:30
25 490 за человека
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
На яхте
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
8 мая в 08:00
16 мая в 08:00
144 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    26 сентября 2024
    Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
    В туре была в августе. Впечатлений и положительных эмоций очень много! Программа тура понравилась. Видно, что работает команда профессионалов, которая
    читать дальше

    постаралась сделать путешествие содержательны и незабываемым. Отдельная благодарность водителям автобуса - Александру и Владимиру. Непросто совсем везти группу из 45 человек. Автобус был комфортабельным, вождение - выше всяких похвал! Особенно наш переход границы из Белоруссии в Россию! Сопровождала нас в туре Марина, заботливая, внимательная, доброжелательная. Помимо сопровождения, Марина умело вела трассовую экскурсию. Умница просто! Каждый день был очень познавательным, насыщенным. В этом туре работают супер гиды, которые проводят обзорные экскурсии по городам Беларуссии. Столько занимательно информации они дали нам, показали все местные достопримечательности! Мне лично очень понравились Мир, Несвиж и завод Белаз (самая лучшая экскурсия 😁). Что кажется проживания, отели были неплохими. Огорчил очень отель "Интурист" в Бресте. Но иногда так бывает. Питание не особо впечатлило, хотелось попробовать национальную кухню, но то, что предлагали не понравилось. Я не любитель холодного свекольного супа да и драники были далеко не драники 🤣! Есть повод вернуться в Белоруссию, чтобы насладиться по-настоящему кухней! Личного времени практически не было, потому что переезды постоянно. Но это не критично. Тур посетить рекомендую. Но надо быть готовым к поезкам на автобусе в составе большой группы 🤣!

  • К
    Константин
    26 августа 2024
    Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
    Отличный тур,хорошая организация,отличная команда!
  • С
    Светлана
    5 июля 2024
    Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
    Тур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени в городах, так как переезды
    читать дальше

    каждый день, но это не критично. Оба водителя профессионалы, с ними безопасно, приятно после экскурсии возвращаться в чистый и прохладный автобус(жара была +30-33). Некоторые экскурсоводы "эрудиты, которые знают наверное всё". Гид Марина доброжелательна, решает вопросы, учитывает пожелания. Хотелось бы ей пожелать быть более твердой, настойчивой. Однозначно буду рекомендовать знакомым это путешествие, которое подарило много впечатлений и эмоций.

    Тур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени в

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На 7 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
  2. Новогодние огни Санкт-Петербурга: тур по главным локациям Северной столицы
  3. Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Рускеала
  2. Музей Фаберже
  3. Петергоф
  4. Царское село
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Петропавловский собор
  9. Набережная
  10. Казанский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 25 490 до 144 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год на 7 дней, 4 ⭐ отзыва, цены от 25490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам