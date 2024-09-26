7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
2 янв в 08:00
27 апр в 08:00
38 800₽ за человека
7 дней
Новогодние огни Санкт-Петербурга: тур по главным локациям Северной столицы
Полакомиться выборгским кренделем, полюбоваться интерьерами Юсуповского дворца и заглянуть в Эрмитаж
Начало: Cтанция метро «Гостиный двор», 12:30
2 янв в 12:30
25 490₽ за человека
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
8 мая в 08:00
16 мая в 08:00
144 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла26 сентября 2024В туре была в августе. Впечатлений и положительных эмоций очень много! Программа тура понравилась. Видно, что работает команда профессионалов, которая
- ККонстантин26 августа 2024Отличный тур,хорошая организация,отличная команда!
- ССветлана5 июля 2024Тур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени в городах, так как переезды
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На 7 дней»
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