Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Открыть историческое и природное богатство края на пешеходной экскурсии в окрестностях Протвина

Александр
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Александр – ваш гид
Приглашаю вас в удивительные места, где прошло моё детство.

В программе — город в лесу Протвино, руины огромной мельницы, живописная река и водопады, следы первых поселений времён основания Москвы, исчезающая усадьба Дашковой и целый сундук рассказов, которые я бережно собирал по воспоминаниям земляков и архивам!
5000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на автостанции города Протвино
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Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы

Что вас ожидает

Неизведанные окрестности Серпухова
Долгие годы я потратил на то, чтобы собрать информацию о своем крае и понять, как все это выглядело раньше и что за жизнь здесь кипела. Вы себе и представить не можете, каким необычным и продуманным был механизм мельницы! Рядом, оказывается, жил один из изобретателей телефона! Водопады — это же фантастика для нашей широты! А какие находки мы сделали с друзьями, сопоставив старинные карты с современными! Всё это я готов показать во время неспешной прогулки. Я хорошо знаю местность, поэтому в пути возможны корректировки по вашим интересам и настроению.

Исторические фрагменты древних и недавних лет
Первым делом мы отправимся к важному памятнику Протвино — мемориалу «Рубеж обороны», некогда месту ожесточённых сражений. Оттуда по тропинке к реке и через подвесной мост дойдем до сельца Юрятино. Здесь вы увидите старую плотину с руинами пятиэтажной мельницы 19 века в кирпичном стиле и услышите о ее создателях — купцах Бобровых. А затем я познакомлю вас с историей древнего городища Спас-Городец, что возвышается над берегом Протвы. И покажу оставшийся от вятичей 6-метровый курган-исполин.

Природное богатство края
Я также проведу вас к калужской Ниагаре — необычно высокому для здешних мест водопаду, притаившемуся в небольшом овраге, среди просторных полей. А позже вы откроете еще два прелестных экземпляра в овражке у деревни Ершово. И, конечно, все это время вас будут сопровождать виды сказочных лесов и берега Протвы.

Усадьба Троицкое
«Моё любимое имение» — так называла Троицкое княгиня Дашкова, почти 12 лет возглавлявшая две Академии Наук России. Вы узнаете, как много усадьба значила в жизни Екатерины Романовны, познакомитесь с кропотливо спроектированными деталями оформления, увидите фрагмент настоящего подземного хода и откроете один из лучших образцов усадебной архитектуры второй половины 18 века.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, но совершенно не утомительная, поскольку весь день проходит в комфортном темпе с остановками для отдыха.
  • До места начала экскурсии (автостанции Протвино) путешественники добираются самостоятельно. Возвращение в Серпухов из г. Кременки.
  • Дополнительных расходов по пути нет.
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на автостанции города Протвино.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья. Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже более пятнадцати лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов. Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое и сам я смогу вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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