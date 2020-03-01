Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Неизведанные окрестности Серпухова

Долгие годы я потратил на то, чтобы собрать информацию о своем крае и понять, как все это выглядело раньше и что за жизнь здесь кипела. Вы себе и представить не можете, каким необычным и продуманным был механизм мельницы! Рядом, оказывается, жил один из изобретателей телефона! Водопады — это же фантастика для нашей широты! А какие находки мы сделали с друзьями, сопоставив старинные карты с современными! Всё это я готов показать во время неспешной прогулки. Я хорошо знаю местность, поэтому в пути возможны корректировки по вашим интересам и настроению.

Исторические фрагменты древних и недавних лет

Первым делом мы отправимся к важному памятнику Протвино — мемориалу «Рубеж обороны», некогда месту ожесточённых сражений. Оттуда по тропинке к реке и через подвесной мост дойдем до сельца Юрятино. Здесь вы увидите старую плотину с руинами пятиэтажной мельницы 19 века в кирпичном стиле и услышите о ее создателях — купцах Бобровых. А затем я познакомлю вас с историей древнего городища Спас-Городец, что возвышается над берегом Протвы. И покажу оставшийся от вятичей 6-метровый курган-исполин.

Природное богатство края

Я также проведу вас к калужской Ниагаре — необычно высокому для здешних мест водопаду, притаившемуся в небольшом овраге, среди просторных полей. А позже вы откроете еще два прелестных экземпляра в овражке у деревни Ершово. И, конечно, все это время вас будут сопровождать виды сказочных лесов и берега Протвы.

Усадьба Троицкое

«Моё любимое имение» — так называла Троицкое княгиня Дашкова, почти 12 лет возглавлявшая две Академии Наук России. Вы узнаете, как много усадьба значила в жизни Екатерины Романовны, познакомитесь с кропотливо спроектированными деталями оформления, увидите фрагмент настоящего подземного хода и откроете один из лучших образцов усадебной архитектуры второй половины 18 века.