Обзорные экскурсии по Серпухову

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По древнему Серпухову на автомобиле

Проехать по старинным улочкам города, посетить древние монастыри и ощутить дух удельного княжества

Александр
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Александр – ваш гид
Приготовьтесь погрузиться в многовековую историю 📖 Серпухова — города-перевала на пути в Орду, города с купеческим прошлым, крупного духовного центра.

Вы осмотрите старинные особняки и площади, при желании заглянете в художественный музей; посетите два монастыря и в одном из них сможете помолиться у чудотворной иконы.

4000 за экскурсию

По древнему Серпухову на автомобиле
По древнему Серпухову на автомобиле

Что вас ожидает

Знакомство с городом
По пути к Серпухову вы услышите любопытные факты о дорогах на Руси и узнаете, какую роль в развитии города сыграл Муравский шлях — один из главных путей в XVI- XVII веках.
Мы проедем по центральной улице города — Первой Московской — и увидим здания эпохи Екатерины II. Вы услышите, как застраивался город, узнаете о его главных площадях. На площади Ленина сделаем остановку, и я расскажу, как Серпухов стал городом купеческим. А проезжая Соборную гору, где когда-то возвышались стены кремля, обсудим, как городу удалось выстоять после всех разрушений и пожаров.

Серпухов православный
Друг напротив друга, разделенные рекой, стоят два монастыря Серпухова — они издавна занимали значимое положение в Московском княжестве. Первым мы посетим Высоцкий монастырь, заложенный по благословению преподобного Сергия Радонежского. Вы услышите о местной чудотворной иконе «Неупиваемая чаша» — и сможете приложиться к ней в Покровском храме монастыря. Или же прогуляться по набережной вдоль пруда и покормить белых лебедей.
После мы отправимся к Введенскому Владычному монастырю; я познакомлю вас с его прошлым — это настоящий приключенческий роман. Вы полюбуетесь храмовой архитектурой, услышите о местных подвижниках и узнаете о разрушениях храмов в советские годы.

Также по желанию во время экскурсии вы можете посетить историко-художественный музей с крупнейшей картинной галереей Подмосковья. Основа его собрания — коллекция серпуховской фабрикантши Анны Васильевны Мараевой.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается обед и билеты в художественный музей — 500 руб. взрослый, 300 руб. детский (по желанию)
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек. Стоимость доплаты за трансфер уточняйте до бронирования в личных сообщениях.
  • Экскурсия начинается в Серпухове. Также можно включить в стоимость трансфер из Москвы и обратно.
По древнему Серпухову на автомобиле
По древнему Серпухову на автомобиле
По древнему Серпухову на автомобиле
По древнему Серпухову на автомобиле
По древнему Серпухову на автомобиле
По древнему Серпухову на автомобиле
По древнему Серпухову на автомобиле
По древнему Серпухову на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Я родился в ближайшем Подмосковье и с детства полюбил историю, изучал архитектуру старых русских городов. Образование высшее техническое. Много читал о Москве и других городах «Золотого кольца». Мне очень нравится путешествовать по городам. В моих автобусных экскурсиях часто участвуют музыканты. Я придумываю разные тематические развлекательные программы для экскурсантов в дороге. Рассказываю только любопытные факты и легенды из русской истории.
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6 отзывов
Пройти по семи векам города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Уютный город на Наре некогда был крупнейшим в области, а его земли помнят времена монгольских набегов. На провинциально-неспешной прогулке вы узнаете историю старинных святынь и древнего кремля; пройдете по стопам Толстого и Чехова; услышите о славном купеческом прошлом и откроете немало любопытных фактов!

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