Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов

Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике

Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике.

Это место знаменито своей красотой, богатством животного и растительного мира: почти 900 видов растений, около 150 видов птиц и 57 видов млекопитающих, в числе которых — зубр.

Мы увидим взрослых зубров весом в тонну и узнаем интересные факты об этих животных.
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов

Что вы увидите 🤩

  • Приокско-Террасном заповедник
  • Ферма «Русский страус»
  • Достопримечательности Серпухова:
  • Соборная гора
  • Троицкий собор
  • Ансамбль палат XVIII—XIX веков
  • Высоцкий и Владычний монастыри
Об экскурсии
Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике. Это место знаменито своей красотой, богатством животного и растительного мира: почти 900 видов растений, около 150 видов птиц и 57 видов млекопитающих, в числе которых — зубр. Мы увидим взрослых зубров весом в тонну и узнаем интересные факты об этих животных.
Продолжим экскурсию на ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки. Здесь разводят чёрных африканских страусов. Экзотические птицы прекрасно адаптируются в наших условиях и легко переносят зиму. Узнаем многое о содержании и повадках страусов, покормим птиц. Следующая остановка — старинный русский город Серпухов.
В ходе экскурсии по Серпухову мы поднимемся на Соборную гору, полюбуемся изяществом Троицкого собора, увидим ансамбль палат XVIII—XIX веков. Посетим Высоцкий и Владычний монастыри и поклонимся мироточащей иконе «Неупиваемая чаша».

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Аренда автомобиля.
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно, по договоренности

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