Об экскурсии

Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике. Это место знаменито своей красотой, богатством животного и растительного мира: почти 900 видов растений, около 150 видов птиц и 57 видов млекопитающих, в числе которых — зубр. Мы увидим взрослых зубров весом в тонну и узнаем интересные факты об этих животных.

Продолжим экскурсию на ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки. Здесь разводят чёрных африканских страусов. Экзотические птицы прекрасно адаптируются в наших условиях и легко переносят зиму. Узнаем многое о содержании и повадках страусов, покормим птиц. Следующая остановка — старинный русский город Серпухов.

В ходе экскурсии по Серпухову мы поднимемся на Соборную гору, полюбуемся изяществом Троицкого собора, увидим ансамбль палат XVIII—XIX веков. Посетим Высоцкий и Владычний монастыри и поклонимся мироточащей иконе «Неупиваемая чаша».