Три дня в Карелии среди водопадов, озёр и мраморных скал помогут забыть о суете будней. Путешествие на поезде XIX века в горный парк «Рускеала».
В первый день — знакомство с достопримечательностями, во второй — авторские экскурсии, в третий — зимние водопады и зоопарк.
В первый день — знакомство с достопримечательностями, во второй — авторские экскурсии, в третий — зимние водопады и зоопарк.
Описание тураЧто вас ожидает: Три дня в окружении живописной карельской природы, среди водопадов, озер и мраморных скал помогут вам забыть о суете будней и расслабиться. Путешествие уникально благодаря возможности проехать до горного парка «Рускеала» на отреставрированном поезде XIX века. В первый день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Карелии, во второй — посетите три авторские экскурсии, которые познакомят вас с вехами истории и культуры Северного Приладожья. А на третий отправитесь к зимним водопадам и в крупнейший на Северо-Западе зоопарк! 1-й день: Санкт-Петербург. Финляндский вокзал — Сортавала – поездка на ретропоезде – горный парк «Рускеала» – водопады Ахвенкоски – музей живой истории «Бастiонъ» – город Сортавала 2-й день: Сортавала – подъем на гору Паасо — залив Кирьявалахти – «Северная Фиваида» – музей «У Мастера» – фирменный магазин форелевого хозяйства – обзорная экскурсия по Сортавала – авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми» – Сортавала 3-й день: Сортавала — «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: Кительское месторождение граната – посещение зимних водопадов – Карельский зоопарк – Санкт-Петербург Важная информация:
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
Согласно расписанию в календаре
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет
|от 16 650 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет
|от 22 450 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима
|от 18 950 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима
|от 26 250 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит
|от 21 750 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит
|от 31 150 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сортавала
- Горный парк «Рускеала»
- Ладожские шхеры
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе Сортавала (2 ночи)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
- Экскурсия по парку истории «Бастiонъ», в программе которой вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор, капище, первую в России реконструкцию настоящего длинного дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты в экопарк «Долина водопадов»
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
- Экскурсия по музею под открытым небом «Северная Фиваида»
- Экскурсия по музею «У Мастера»
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Посещение месторождения карельского граната с возможностью добыть свой собственный камень
- Посещение зимних водопадов
- Входные билеты в Карельский зоопарк
Что не входит в цену
- Ж/д билеты СПБ - Сортавала - СПб/nЖ/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- Комплексные обеды в туре: 650-850 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Завершение: Прибытие на Финляндский вокзал, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Сортавалы
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
8 мая в 07:30
9 мая в 07:30
25 245₽ за человека
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Железнодорожный вокзал Сортавалы, 10:20
16 апр в 08:00
19 апр в 08:00
15 565₽ за человека
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
16 апр в 08:00
19 апр в 08:00
14 630₽ за человека