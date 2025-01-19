Экскурсии со скидкой в Торжке до 25%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Торжке, цены от 2625 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Пешая
скидка
20%
301 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
25 янв в 09:30
26 янв в 09:30
50004000 за всё до 8 чел.
Торжок - первое знакомство
Пешая
скидка
25%
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Торжок - первое знакомство
Увлекательная прогулка по историческим местам Торжка, где вы узнаете о его развитии и увидите уникальные архитектурные ансамбли
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
40003000 за всё до 6 чел.
Торжок и его обзорные площадки
На машине
скидка
25%
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Торжок и его обзорные площадки
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка, пройдитесь по историческим улицам и насладитесь видами с лучших обзорных площадок
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
35002625 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    19 января 2025
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Георгий потрясающий гид, влюблённый в свой город. Нам очень понравилось даже не смотря на дождь. Особенно понравилось сравнивать город со старинными фото (было/стало) за это особая благодарность. Мы влюбились в Торжок. Обязательно вернёмся уже летом))) благодарю Георгия за чудесный рассказ
  • Е
    Евгения
    13 января 2025
    Торжок - первое знакомство
    Сергей отлично провел экскурсию. Чувствуется, что экскурсия новая и возможно еще не имеет какой-то своей изюминки, надеемся, что она появится
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    с опытом Сергея. Не хватило какой-то связующей части между различными точками. Возможно стоит пересмотреть маршрут и составить его с хронологической точки зрения (от появления Торжка до его современного вида). В целом мы остались очень довольны прогулкой. Рекомендуем гостям Торжка

  • Е
    Елизавета
    11 января 2025
    Торжок - первое знакомство
    Отличная экскурсия! Отличные обзорные площадки с видами на город. Хорошее владение гидом информацией по истории города от седой старины и
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    до современности. Если брать экскурсию в полностью в пешеходном варианте, то надо трезво оценить свои силы, т. к. ходить много и по сильно пересеченной местности. Однозначно рекомендую!

    Отличная экскурсия! Отличные обзорные площадки с видами на город. Хорошее владение гидом информацией по истории городаОтличная экскурсия! Отличные обзорные площадки с видами на город. Хорошее владение гидом информацией по истории города
  • О
    Ольга
    9 января 2025
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Спасибо за чудесную и насыщенную экскурсию!
  • Г
    Гелена
    7 января 2025
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Огромное спасибо Георгию за интересную и познавательную экскурсию! Георгий обладает глубокими знаниями истории города от момента его основания до наших
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    дней. За 2 часа посетили самые интересные и значимые места и достопримечательности города. Очень рады, что знакомство с Торжком состоялось в сопровождении такого прекрасного гида!

  • А
    Алена
    5 января 2025
    Торжок - первое знакомство
    Отличная экскурсия, Сергей, прекрасный экскурсовод. Мы были с маленьким ребёнком, Сергей предложил скорректировать маршрут подъехал забрал нас и провел экскурсию на своём авто,время пролетело не заметно,узнали историю Торжка,много интересных исторических фактов. Очень рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Скидки»

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  7. Путевой дворец Екатерины
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Сколько стоит экскурсия по Торжку в январе 2025
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