Д Дарья

Георгий потрясающий гид, влюблённый в свой город. Нам очень понравилось даже не смотря на дождь. Особенно понравилось сравнивать город со старинными фото (было/стало) за это особая благодарность. Мы влюбились в Торжок. Обязательно вернёмся уже летом))) благодарю Георгия за чудесный рассказ