скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
25 янв в 09:30
26 янв в 09:30
50004000₽ за всё до 8 чел.
скидка
25%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Торжок - первое знакомство
Увлекательная прогулка по историческим местам Торжка, где вы узнаете о его развитии и увидите уникальные архитектурные ансамбли
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
40003000₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Торжок и его обзорные площадки
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка, пройдитесь по историческим улицам и насладитесь видами с лучших обзорных площадок
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
35002625₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья19 января 2025Георгий потрясающий гид, влюблённый в свой город. Нам очень понравилось даже не смотря на дождь. Особенно понравилось сравнивать город со старинными фото (было/стало) за это особая благодарность. Мы влюбились в Торжок. Обязательно вернёмся уже летом))) благодарю Георгия за чудесный рассказ
- ЕЕвгения13 января 2025Сергей отлично провел экскурсию. Чувствуется, что экскурсия новая и возможно еще не имеет какой-то своей изюминки, надеемся, что она появится
- ЕЕлизавета11 января 2025Отличная экскурсия! Отличные обзорные площадки с видами на город. Хорошее владение гидом информацией по истории города от седой старины и
- ООльга9 января 2025Спасибо за чудесную и насыщенную экскурсию!
- ГГелена7 января 2025Огромное спасибо Георгию за интересную и познавательную экскурсию! Георгий обладает глубокими знаниями истории города от момента его основания до наших
- ААлена5 января 2025Отличная экскурсия, Сергей, прекрасный экскурсовод. Мы были с маленьким ребёнком, Сергей предложил скорректировать маршрут подъехал забрал нас и провел экскурсию на своём авто,время пролетело не заметно,узнали историю Торжка,много интересных исторических фактов. Очень рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Скидки»
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