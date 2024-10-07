Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, 1-местное — за доплату. Точное название гостиницы в Уфе будет известно непосредственно перед началом тура, в Стерлитамаке остановимся в отеле «Ашкадар».
*Фото гостиницы «Ашкадар» взяты с сайта ashkadar-hotel.ru.
Питание. В стоимость включены завтраки и дегустация мёда, остальное питание — за доплату.
Транспорт. 7-местный универсал LADA Largus.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Первая встреча с Уфой
В полдень — самостоятельное заселение в отель. Затем встретимся всей группой в холле гостиницы и поедем знакомиться с южной частью Уфы.
Мы начнём обзорную экскурсию у монумента Дружбы двух народов, башкирского и русского. Вы узнаете, как на этом месте основали город-крепость, превратившийся со временем в процветающий центр торговли. Далее прогуляетесь по Большой Казанской улице и саду над Белой рекой. Осмотрите первую соборную мечеть Уфы, памятник легендарному башкирскому батыру Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек» и скульптурный ансамбль Минигали Шаймуратову. Услышите об уфимском периоде жизни Фёдора Шаляпина, Сергея Аксакова, Рудольфа Нуреева и других известных людей, связанных с городом.
По завершении прогулки мы посетим Национальный музей Башкортостана, крупнейший в республике и один из старейших в России. Его коллекции посвящены истории, археологии, этнографии, природе региона. После экскурсии — свободный вечер.
Продолжение прогулок по Уфе
Утром встретимся в отеле и продолжим исследовать Уфу, на этот раз северную часть города. Вы узнаете историю района Черниковка, посетите мечеть Ляля-Тюльпан, прикоснётесь к героическому прошлому Башкортостана периода Великой Отечественной войны.
В полдень вернёмся в гостиницу, чтобы забрать вещи и освободить номера. Наш дальнейший маршрут был вдохновлён картиной башкирской художницы Адии Ситдиковой. Вы познакомитесь с творчеством пейзажистки, посетите медовню (с дегустацией) и хозяйство-лимонарий.
Башкирская глубинка: Стерлибашево и Янгурча
Ранним утром поедем в башкирскую глубинку. Первым на нашем пути встретится село Стерлибашево. Погуляем по атмосферным улочкам и рассмотрим экспонаты краеведческого музея. Вам проведут мастер-класс по валянию из войлока или изготовлению янсыка (кошелька).
После обеда блюдами национальной кухни поедем в село Янгурча. Тут нас будет ждать в гости бабушка Ляля. Для дорогих гостей хозяйка даст мастер-класс по приготовлению баурсаков (десерта) по старинному рецепту.
Поездка продолжится в школьном музее Янгурча. Здесь можно будет примерить башкирский национальный костюм. Вечером прибудем в Стерлитамак, разместимся в отеле и отдохнём.
Экскурсии по Стерлитамаку и парку «Торатау»
После завтрака — автобусная экскурсия по Стерлитамаку. Вы узнаете, как маленькая почтовая станция превратилась в соляную пристань, а затем — в столицу молодой Башкирии, услышите много фактов о реке Стерля, посетите краеведческий музей.
Во второй половине дня доедем в геопарк «Торатау». Это настоящий музей под открытым небом, где экспонатами служат горы, пещеры, геологические разрезы. Тут вам проведут мастер-класс по стрельбе из лука. При желании мы можем подняться на одну из вершин. Вечером вернёмся в Уфу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|35 800 ₽
|1-местное размещение
|38 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Дегустация мёда
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Страховка
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Билеты в Уфу и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽