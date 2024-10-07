Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы

Изучить столицу и глубинку, попробовать мёд, поучиться стрелять из лука и делать янсык и баурсаки
Отправляемся навстречу приключениям в колоритную Башкирию! Путешествие начнётся в самом сердце республики: маршрут по столице включает все главные достопримечательности Уфы и экскурсию, вдохновлённую картиной башкирской художницы Адии Ситдиковой, на которой
читать дальше

изображены мёд и лимоны. Тур продолжится в глубинке и будет наполнен погружением в культуру и быт.

В Стерлибашево вам проведут мастер-класс по валянию из войлока или изготовлению янсыка (кошелька), в Янгурче — пригласят в гости к бабушке Ляле, которая покажет, как готовить баурсаки (десерт), и дадут примерить башкирский национальный костюм для фото, а в «Торатау» поучат стрелять из лука.

Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, 1-местное — за доплату. Точное название гостиницы в Уфе будет известно непосредственно перед началом тура, в Стерлитамаке остановимся в отеле «Ашкадар».

*Фото гостиницы «Ашкадар» взяты с сайта ashkadar-hotel.ru.

Питание. В стоимость включены завтраки и дегустация мёда, остальное питание — за доплату.

Транспорт. 7-местный универсал LADA Largus.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Уфой

В полдень — самостоятельное заселение в отель. Затем встретимся всей группой в холле гостиницы и поедем знакомиться с южной частью Уфы.

Мы начнём обзорную экскурсию у монумента Дружбы двух народов, башкирского и русского. Вы узнаете, как на этом месте основали город-крепость, превратившийся со временем в процветающий центр торговли. Далее прогуляетесь по Большой Казанской улице и саду над Белой рекой. Осмотрите первую соборную мечеть Уфы, памятник легендарному башкирскому батыру Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек» и скульптурный ансамбль Минигали Шаймуратову. Услышите об уфимском периоде жизни Фёдора Шаляпина, Сергея Аксакова, Рудольфа Нуреева и других известных людей, связанных с городом.

По завершении прогулки мы посетим Национальный музей Башкортостана, крупнейший в республике и один из старейших в России. Его коллекции посвящены истории, археологии, этнографии, природе региона. После экскурсии — свободный вечер.

Первая встреча с УфойПервая встреча с УфойПервая встреча с УфойПервая встреча с УфойПервая встреча с УфойПервая встреча с УфойПервая встреча с УфойПервая встреча с Уфой
2 день

Продолжение прогулок по Уфе

Утром встретимся в отеле и продолжим исследовать Уфу, на этот раз северную часть города. Вы узнаете историю района Черниковка, посетите мечеть Ляля-Тюльпан, прикоснётесь к героическому прошлому Башкортостана периода Великой Отечественной войны.

В полдень вернёмся в гостиницу, чтобы забрать вещи и освободить номера. Наш дальнейший маршрут был вдохновлён картиной башкирской художницы Адии Ситдиковой. Вы познакомитесь с творчеством пейзажистки, посетите медовню (с дегустацией) и хозяйство-лимонарий.

Продолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по Уфе
3 день

Башкирская глубинка: Стерлибашево и Янгурча

Ранним утром поедем в башкирскую глубинку. Первым на нашем пути встретится село Стерлибашево. Погуляем по атмосферным улочкам и рассмотрим экспонаты краеведческого музея. Вам проведут мастер-класс по валянию из войлока или изготовлению янсыка (кошелька).

После обеда блюдами национальной кухни поедем в село Янгурча. Тут нас будет ждать в гости бабушка Ляля. Для дорогих гостей хозяйка даст мастер-класс по приготовлению баурсаков (десерта) по старинному рецепту.

Поездка продолжится в школьном музее Янгурча. Здесь можно будет примерить башкирский национальный костюм. Вечером прибудем в Стерлитамак, разместимся в отеле и отдохнём.

Башкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и ЯнгурчаБашкирская глубинка: Стерлибашево и Янгурча
4 день

Экскурсии по Стерлитамаку и парку «Торатау»

После завтрака — автобусная экскурсия по Стерлитамаку. Вы узнаете, как маленькая почтовая станция превратилась в соляную пристань, а затем — в столицу молодой Башкирии, услышите много фактов о реке Стерля, посетите краеведческий музей.

Во второй половине дня доедем в геопарк «Торатау». Это настоящий музей под открытым небом, где экспонатами служат горы, пещеры, геологические разрезы. Тут вам проведут мастер-класс по стрельбе из лука. При желании мы можем подняться на одну из вершин. Вечером вернёмся в Уфу и попрощаемся.

Экскурсии по Стерлитамаку и парку «Торатау»Экскурсии по Стерлитамаку и парку «Торатау»Экскурсии по Стерлитамаку и парку «Торатау»Экскурсии по Стерлитамаку и парку «Торатау»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение35 800 ₽
1-местное размещение38 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Дегустация мёда
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Страховка
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Билеты в Уфу и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Уфе, 12:00
Завершение: Уфа, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Уфы

Похожие туры из Уфы

Башкирия для Вас
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Башкирия для Вас
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
7 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
31 900 за человека
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 мар в 10:00
9 900 за человека
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
На снегоходах
1 отзыв
3 дня
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
11 окт в 10:00
21 фев в 10:00
от 18 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Уфе
Все туры из Уфы
ХорошоТам