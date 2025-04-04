Найдено 3 экскурсии в категории « Речные прогулки » в Улан-Удэ, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 3 часа Водная прогулка На закат: водная прогулка по Байкалу (из сёл Турка и Горячинск близ Улан-Удэ) Потрясающие пейзажи, тепло костра и дружеские беседы Начало: В сёлах Турка и Горячинск Расписание: ежедневно в 18:00 4700 ₽ за человека 12 часов Водная прогулка Семь чудес Чивыркуйского залива Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Чивыркуйскому заливу и насладитесь уникальными пейзажами Байкала, купанием в термах и наблюдением за дикой природой Начало: По вашему адресу в Улан-Удэ Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00 13 500 ₽ за человека 3 часа Водная прогулка Из Улан-Удэ - тайными байкальскими маршрутами Погрузитесь в уникальное водное путешествие по Байкалу, открывая скрытые маршруты и наслаждаясь видами с высоты. Это приключение для всех Начало: В селе Турка Расписание: ежедневно в 14:00 4700 ₽ за человека Другие экскурсии Улан-Удэ

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Речные прогулки»

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