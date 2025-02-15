Экотропа «По следам сурка» - прогулка в окрестностях Ульяновска

Погрузитесь в атмосферу природы, наслаждаясь прогулкой по экотропе в Сенгилеевских горах. Встреча с сурками и живописные виды ждут вас
Прогулка по экотропе "По следам сурка" в национальном парке "Сенгилеевские горы" предлагает отдых от городской суеты.

Маршрут начинается у села Тушна и проходит по живописным меловым холмам, где можно встретить сурков-байбаков. Протяжённость маршрута - 4 км, что делает его доступным для людей со средней физической подготовкой.

Участники могут насладиться пейзажами, узнать местные легенды и получить фотографии в репортажном стиле

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Сенгилеевских гор
  • 🐾 Возможность увидеть сурков
  • 📸 Фото в репортажном стиле
  • 🚶‍♂️ Умеренная физическая нагрузка
  • 🌿 Свежий воздух и природа
Экотропа «По следам сурка» - прогулка в окрестностях Ульяновска
Экотропа «По следам сурка» - прогулка в окрестностях Ульяновска
Экотропа «По следам сурка» - прогулка в окрестностях Ульяновска
Ближайшие даты:
15
фев16
фев22
фев23
фев1
мар2
мар8
мар
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Сенгилеевские горы

Описание экскурсии

Встречаемся в Ульяновске и выезжаем в сторону города Сенгилей. Около 1,5 часов в пути любуемся пейзажами Сенгилеевского района и делаем фотостопы в особо красивых местах.

У села Тушна оставляем автомобиль и начинаем пеший маршрут по национальному парку «Сенгилеевские горы»: 3 миллиона лет назад здесь было море, а теперь — живописные меловые холмы.

На тропе сурка любуемся природой, дружески общаемся, погружаемся в местные легенды и делаем фото на память. И, конечно же, смотрим в оба — сурков можно увидеть весной и летом, когда они активно покидают норы в поисках еды.

После прохождения тропы немного отдыхаем, пьём чай и отправляемся в обратный путь.

В качестве приятного бонуса вы получите от меня около 10 фото с прогулки в репортажном стиле, которые я сделаю на свою камеру.

Детали маршрута

  • Протяжённость — 4 км, длительность — около 3 часов
  • Сначала будет равнина, а потом — затяжной подъём. В основном проходит по тропинкам, но есть грунтовый спуск, и после дождя может быть скользко
  • Средней физической подготовки будет достаточно, чтобы комфортно преодолеть все подъёмы, но детям и пожилым людям может быть тяжело

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Terrano
  • Маршрут доступен с апреля по октябрь
  • Рекомендуемый возраст — 15+
  • Обязательно надевайте одежду по сезону с ветрозащитой (весной и осенью на холмах может быть особенно ветрено), удобную обувь — предпочтительно кроссовки или треккинговые ботинки.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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