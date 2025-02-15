Прогулка по экотропе "По следам сурка" в национальном парке "Сенгилеевские горы" предлагает отдых от городской суеты. Маршрут начинается у села Тушна и проходит по живописным меловым холмам, где можно встретить сурков-байбаков. Протяжённость маршрута - 4 км, что делает его доступным для людей со средней физической подготовкой. Участники могут насладиться пейзажами, узнать местные легенды и получить фотографии в репортажном стиле

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Встречаемся в Ульяновске и выезжаем в сторону города Сенгилей. Около 1,5 часов в пути любуемся пейзажами Сенгилеевского района и делаем фотостопы в особо красивых местах.

У села Тушна оставляем автомобиль и начинаем пеший маршрут по национальному парку «Сенгилеевские горы»: 3 миллиона лет назад здесь было море, а теперь — живописные меловые холмы.

На тропе сурка любуемся природой, дружески общаемся, погружаемся в местные легенды и делаем фото на память. И, конечно же, смотрим в оба — сурков можно увидеть весной и летом, когда они активно покидают норы в поисках еды.

После прохождения тропы немного отдыхаем, пьём чай и отправляемся в обратный путь.

В качестве приятного бонуса вы получите от меня около 10 фото с прогулки в репортажном стиле, которые я сделаю на свою камеру.

Детали маршрута

Протяжённость — 4 км, длительность — около 3 часов

Сначала будет равнина, а потом — затяжной подъём. В основном проходит по тропинкам, но есть грунтовый спуск, и после дождя может быть скользко

Средней физической подготовки будет достаточно, чтобы комфортно преодолеть все подъёмы, но детям и пожилым людям может быть тяжело

Организационные детали