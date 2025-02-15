Маршрут начинается у села Тушна и проходит по живописным меловым холмам, где можно встретить сурков-байбаков. Протяжённость маршрута - 4 км, что делает его доступным для людей со средней физической подготовкой.
Участники могут насладиться пейзажами, узнать местные легенды и получить фотографии в репортажном стиле
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды Сенгилеевских гор
- 🐾 Возможность увидеть сурков
- 📸 Фото в репортажном стиле
- 🚶♂️ Умеренная физическая нагрузка
- 🌿 Свежий воздух и природа
Что можно увидеть
- Сенгилеевские горы
Описание экскурсии
Встречаемся в Ульяновске и выезжаем в сторону города Сенгилей. Около 1,5 часов в пути любуемся пейзажами Сенгилеевского района и делаем фотостопы в особо красивых местах.
У села Тушна оставляем автомобиль и начинаем пеший маршрут по национальному парку «Сенгилеевские горы»: 3 миллиона лет назад здесь было море, а теперь — живописные меловые холмы.
На тропе сурка любуемся природой, дружески общаемся, погружаемся в местные легенды и делаем фото на память. И, конечно же, смотрим в оба — сурков можно увидеть весной и летом, когда они активно покидают норы в поисках еды.
После прохождения тропы немного отдыхаем, пьём чай и отправляемся в обратный путь.
В качестве приятного бонуса вы получите от меня около 10 фото с прогулки в репортажном стиле, которые я сделаю на свою камеру.
Детали маршрута
- Протяжённость — 4 км, длительность — около 3 часов
- Сначала будет равнина, а потом — затяжной подъём. В основном проходит по тропинкам, но есть грунтовый спуск, и после дождя может быть скользко
- Средней физической подготовки будет достаточно, чтобы комфортно преодолеть все подъёмы, но детям и пожилым людям может быть тяжело
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Terrano
- Маршрут доступен с апреля по октябрь
- Рекомендуемый возраст — 15+
- Обязательно надевайте одежду по сезону с ветрозащитой (весной и осенью на холмах может быть особенно ветрено), удобную обувь — предпочтительно кроссовки или треккинговые ботинки.