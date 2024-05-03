Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Авторский тур во Владикавказе

Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии

Несколько дней вы проведёте на базе отдыха, наслаждаясь купанием в термальных бассейнах с видом на горы.

А в остальные дни вас ждёт знакомство с природными и архитектурными достопримечательностями республик.

Вы узнаете о традициях ингушей и осетин, прогуляетесь по Владикавказу и Магасу, полюбуетесь величественными горными хребтами и живописными панорамами. Домой вернётесь полными сил и приятных воспоминаний.
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Ближайшие даты:
3
мая
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31
мая
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28
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Бла-бла

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В 1-й и 2-й дни — в отеле «Джейрах». В 3-й день — в отеле «Планета Люкс». 4-8-й дни — на базе отдыха в Бирагзанге. Размещение 2-местное.

Питание. Включены завтраки и 2 обеда. Ужины и обеды вне программы — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Магасом

Встречаемся и едем в Магас, столицу Ингушетии. (Групповой трансфер с 13:00 до 14:00). По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».

Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!

Вечером разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.

Знакомство с МагасомЗнакомство с МагасомЗнакомство с МагасомЗнакомство с Магасом
2 день

Горная Ингушетия: красота природы и средневековые крепости

Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.

С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.

После обеда в этнокафе отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.

К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.

Горная Ингушетия: красота природы и средневековые крепостиГорная Ингушетия: красота природы и средневековые крепостиГорная Ингушетия: красота природы и средневековые крепостиГорная Ингушетия: красота природы и средневековые крепости
3 день

Достопримечательности Северной Осетии

Сегодня утром выезжаем в Северную Осетию — вас ждёт экскурсия по значимым местам республики. Побываем в даргавском некрополе — «Городе мёртвых». Вы посмотрите на сохранившиеся здесь традиционные башни-склепы, которые часто можно увидеть на фотографиях Осетии. Удивительное открытие — найденные в некоторых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пытаются разгадать секрет этой необычной находки.

Затем посетим печально известное Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова, где в результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон. Заедем в Фиагдонское ущелье. Вы полюбуетесь живописными долинами, лугами и хребтами, соседствующими с большим количеством культурно-исторических памятников. Послушаете рёв реки Фиагдон, которая прорывается сквозь дикие скалы, поросшие соснами. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван», что означает «перевал леса». Устроим фотосессию на качелях над пропастью и посмотрим на снежные шапки горных вершин, сидя на лавочке на краю ущелья.

Отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага, братьев-основателей всей Восточной Осетии. Вы узнаете, почему осетины чтят это место, и сможете подняться к основанию башни. После обеда в ресторане едем во Владикавказ. Пройдёмся по историческому центру и ощутим европейскую атмосферу города. Затем разместимся в отеле и поужинаем.

Достопримечательности Северной ОсетииДостопримечательности Северной ОсетииДостопримечательности Северной ОсетииДостопримечательности Северной Осетии
4 день

Алагирское и Цейское ущелья, Сказский ледник, аул Нар

В этот день продолжим знакомиться с достопримечательностями Осетии. Побываем в Алагирском ущелье, где вы увидите впечатляющий памятник герою нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов Уастырджи в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

Заглянем в пещеру и святилище Чёрного всадника. Место и сам образ всадника окутаны легендами и поверьями, которые мы вам расскажем.

В Цейском ущелье вы полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов. Ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту всего живущего в этом уголке Кавказа. Посмотрите на гору Монах — неподвижного и сурового хранителя Цея — а мы поведаем вам и её легенду.

После обеда по канатной дороге поднимемся на гору Цей (2500 м) к Сказскому леднику, чтобы насладиться горным пейзажем с высоты (за доплату). Отсюда же виден ледяной грот, с которого стремительно срывается река Сказдон.

Посетим высокогорный аул Нар, где родился Коста Хетагуров, основоположник литературного осетинского языка, и посмотрим на уникальную конструкцию Зарамагской ГЭС. По дороге во Владикавказ остановимся у обелиска с семью белыми журавлями в память о братьях Газдановых, родившихся в селе Дзуарикау и погибших в в сражениях Великой Отечественной войны.

По приезде разместимся на базе отдыха в Бирагзанге у термального источника Ганах-терма. Ужин.

Алагирское и Цейское ущелья, Сказский ледник, аул НарАлагирское и Цейское ущелья, Сказский ледник, аул НарАлагирское и Цейское ущелья, Сказский ледник, аул НарАлагирское и Цейское ущелья, Сказский ледник, аул НарАлагирское и Цейское ущелья, Сказский ледник, аул НарАлагирское и Цейское ущелья, Сказский ледник, аул НарАлагирское и Цейское ущелья, Сказский ледник, аул Нар
5 день

Принятие термальных ванн

Сегодня день отдыха и укрепления здоровья. На территории базы есть 4 термальных источника. Вода комфортной температуры бьёт с глубины более двух тысяч метров, а её состав обладает многими полезными свойствами, например, нормализует обмен веществ, укрепляет сердечно-сосудистую и нервную системы. Да и просто приятно искупаться и расслабиться в тёплой воде.

Принятие термальных ваннПринятие термальных ваннПринятие термальных ванн
6 день

Купание и отдых

Продолжаем отдыхать и принимать целебные ванны.

Купание и отдыхКупание и отдыхКупание и отдых
7 день

Продолжение отдыха

И снова отдыхаем, купаемся и гуляем по окрестностям.

Продолжение отдыхаПродолжение отдыхаПродолжение отдыха
8 день

Отъезд

Завтрак, выселение, трансфер в аэропорт (за доплату).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки и 2 обеда
  • Трансферы по программе
  • Групповой трансфер от аэропорта
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание (2-местное размещение)
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды вне программы и ужины
  • Подъём к Сказскому леднику ~ 300 руб
  • Трансфер до аэропорта в заключительный день
  • Стоимость одноместного размещения - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
Завершение: Владикавказ, до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеДаргавсПопулярные местаВсе турыКармадонское ущельеИсточники БирагзангСказский ледникХрам Тхаба-ЕрдыСвятые местаВовнушкиЭгикалДжейрахское ущельеБашня СогласияПрирода и пейзажиТермальные источники

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