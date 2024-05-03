Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
А в остальные дни вас ждёт знакомство с природными и архитектурными достопримечательностями республик.
Вы узнаете о традициях ингушей и осетин, прогуляетесь по Владикавказу и Магасу, полюбуетесь величественными горными хребтами и живописными панорамами. Домой вернётесь полными сил и приятных воспоминаний.
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июн
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 000 ₽
Описание
Бла-бла
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В 1-й и 2-й дни — в отеле «Джейрах». В 3-й день — в отеле «Планета Люкс». 4-8-й дни — на базе отдыха в Бирагзанге. Размещение 2-местное.
Питание. Включены завтраки и 2 обеда. Ужины и обеды вне программы — за доплату.
Программа тура по дням
Знакомство с Магасом
Встречаемся и едем в Магас, столицу Ингушетии. (Групповой трансфер с 13:00 до 14:00). По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».
Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!
Вечером разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.
Горная Ингушетия: красота природы и средневековые крепости
Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.
С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.
После обеда в этнокафе отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.
К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.
Достопримечательности Северной Осетии
Сегодня утром выезжаем в Северную Осетию — вас ждёт экскурсия по значимым местам республики. Побываем в даргавском некрополе — «Городе мёртвых». Вы посмотрите на сохранившиеся здесь традиционные башни-склепы, которые часто можно увидеть на фотографиях Осетии. Удивительное открытие — найденные в некоторых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пытаются разгадать секрет этой необычной находки.
Затем посетим печально известное Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова, где в результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон. Заедем в Фиагдонское ущелье. Вы полюбуетесь живописными долинами, лугами и хребтами, соседствующими с большим количеством культурно-исторических памятников. Послушаете рёв реки Фиагдон, которая прорывается сквозь дикие скалы, поросшие соснами. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван», что означает «перевал леса». Устроим фотосессию на качелях над пропастью и посмотрим на снежные шапки горных вершин, сидя на лавочке на краю ущелья.
Отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага, братьев-основателей всей Восточной Осетии. Вы узнаете, почему осетины чтят это место, и сможете подняться к основанию башни. После обеда в ресторане едем во Владикавказ. Пройдёмся по историческому центру и ощутим европейскую атмосферу города. Затем разместимся в отеле и поужинаем.
Алагирское и Цейское ущелья, Сказский ледник, аул Нар
В этот день продолжим знакомиться с достопримечательностями Осетии. Побываем в Алагирском ущелье, где вы увидите впечатляющий памятник герою нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов Уастырджи в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Заглянем в пещеру и святилище Чёрного всадника. Место и сам образ всадника окутаны легендами и поверьями, которые мы вам расскажем.
В Цейском ущелье вы полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов. Ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту всего живущего в этом уголке Кавказа. Посмотрите на гору Монах — неподвижного и сурового хранителя Цея — а мы поведаем вам и её легенду.
После обеда по канатной дороге поднимемся на гору Цей (2500 м) к Сказскому леднику, чтобы насладиться горным пейзажем с высоты (за доплату). Отсюда же виден ледяной грот, с которого стремительно срывается река Сказдон.
Посетим высокогорный аул Нар, где родился Коста Хетагуров, основоположник литературного осетинского языка, и посмотрим на уникальную конструкцию Зарамагской ГЭС. По дороге во Владикавказ остановимся у обелиска с семью белыми журавлями в память о братьях Газдановых, родившихся в селе Дзуарикау и погибших в в сражениях Великой Отечественной войны.
По приезде разместимся на базе отдыха в Бирагзанге у термального источника Ганах-терма. Ужин.
Принятие термальных ванн
Сегодня день отдыха и укрепления здоровья. На территории базы есть 4 термальных источника. Вода комфортной температуры бьёт с глубины более двух тысяч метров, а её состав обладает многими полезными свойствами, например, нормализует обмен веществ, укрепляет сердечно-сосудистую и нервную системы. Да и просто приятно искупаться и расслабиться в тёплой воде.
Купание и отдых
Продолжаем отдыхать и принимать целебные ванны.
Продолжение отдыха
И снова отдыхаем, купаемся и гуляем по окрестностям.
Отъезд
Завтрак, выселение, трансфер в аэропорт (за доплату).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки и 2 обеда
- Трансферы по программе
- Групповой трансфер от аэропорта
- Экскурсии с гидом
- Проживание (2-местное размещение)
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды вне программы и ужины
- Подъём к Сказскому леднику ~ 300 руб
- Трансфер до аэропорта в заключительный день
- Стоимость одноместного размещения - по запросу