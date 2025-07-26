Путешествие в сердце Белграда предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием города. Улица Скадарска, крепость Калемегдан и Пиршева церковь - это лишь часть маршрута. Туристы смогут увидеть слияние рек Савы и Дуная, а также посетить исторические здания на улице Князя Михаила. Дворец княгини Любицы и здание Народной скупщины Сербии добавят впечатлений. Это идеальный способ прочувствовать душу Белграда без спешки

Описание экскурсии

Мы встретимся в удобном для вас месте и отправимся знакомиться с городом по великолепным местам.

Наш маршрут:

Улица Скадарска (Скадарлия) . Символ культурного наследия Белграда. Любимое место сербской богемы, где всё пропитано историей и традициями страны

Крепость Калемегдан (1 век до н. э.). Вы встретите следы древнеримской архитектуры и увидите слияние рек Савы и Дуная

(1 век до н. э.). Вы встретите следы древнеримской архитектуры и увидите слияние рек Савы и Дуная Пиршева церковь . Старейшая церковь в Белграде, сочетающая духовное наследие Сербии, символику военных побед и страданий, а также красоту традиционной православной архитектуры

Улица Князя Михаила . Главная пешеходная артерия, где расположены магазины, кафе и исторические здания 19–20 веков

. Главная пешеходная артерия, где расположены магазины, кафе и исторические здания 19–20 веков Дворец княгини Любицы . Сочетает элементы традиционного балканского (османского) стиля и европейских влияний

Здание Народной скупщины Сербии . Одно из самых представительных зданий в Белграде, оно строилось с 1907 по 1936 год

. Одно из самых представительных зданий в Белграде, оно строилось с 1907 по 1936 год Настоящий дворец (Сербский двор) . Сейчас здесь располагается президентская резиденция

А ещё гостиница «Москва», церковь святого Марка и дом-музей Николы Теслы, если у вас будет желание

Кому подойдёт экскурсия

Если вы не хотите утонуть в бесконечном потоке фактов и дат. Если вам нравится вдумчиво гулять и обсуждать культуру и искусство. Вам важно не пробежаться по локациям и проставить галочки, а попробовать прочувствовать душу города. Тогда нам точно будет интересно и комфортно вместе!

Организационные детали

Во время прогулки можем сделать перерыв на кофе (по желанию).