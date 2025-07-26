Путешествие в сердце Белграда предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием города. Улица Скадарска, крепость Калемегдан и Пиршева церковь - это лишь часть маршрута.
Туристы смогут увидеть слияние рек Савы и Дуная, а также посетить исторические здания на улице Князя Михаила. Дворец княгини Любицы и здание Народной скупщины Сербии добавят впечатлений. Это идеальный способ прочувствовать душу Белграда без спешки
Туристы смогут увидеть слияние рек Савы и Дуная, а также посетить исторические здания на улице Князя Михаила. Дворец княгини Любицы и здание Народной скупщины Сербии добавят впечатлений. Это идеальный способ прочувствовать душу Белграда без спешки
Что можно увидеть
- Улица Скадарска
- Крепость Калемегдан
- Пиршева церковь
- Улица Князя Михаила
- Дворец княгини Любицы
- Здание Народной скупщины Сербии
- Настоящий дворец
Описание экскурсии
Мы встретимся в удобном для вас месте и отправимся знакомиться с городом по великолепным местам.
Наш маршрут:
- Улица Скадарска (Скадарлия). Символ культурного наследия Белграда. Любимое место сербской богемы, где всё пропитано историей и традициями страны
- Крепость Калемегдан (1 век до н. э.). Вы встретите следы древнеримской архитектуры и увидите слияние рек Савы и Дуная
- Пиршева церковь. Старейшая церковь в Белграде, сочетающая духовное наследие Сербии, символику военных побед и страданий, а также красоту традиционной православной архитектуры
- Улица Князя Михаила. Главная пешеходная артерия, где расположены магазины, кафе и исторические здания 19–20 веков
- Дворец княгини Любицы. Сочетает элементы традиционного балканского (османского) стиля и европейских влияний
- Здание Народной скупщины Сербии. Одно из самых представительных зданий в Белграде, оно строилось с 1907 по 1936 год
- Настоящий дворец (Сербский двор). Сейчас здесь располагается президентская резиденция
- А ещё гостиница «Москва», церковь святого Марка и дом-музей Николы Теслы, если у вас будет желание
Кому подойдёт экскурсия
Если вы не хотите утонуть в бесконечном потоке фактов и дат. Если вам нравится вдумчиво гулять и обсуждать культуру и искусство. Вам важно не пробежаться по локациям и проставить галочки, а попробовать прочувствовать душу города. Тогда нам точно будет интересно и комфортно вместе!
Организационные детали
Во время прогулки можем сделать перерыв на кофе (по желанию).
ежедневно в 10:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Согласуем в удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Белграде
Я архитектор и живу на Балканах более 10 лет. Обожаю Белград и пришла к тому, что хочу делиться этой любовью с другими. Для меня экскурсия — это прогулка по красивому городу и обсуждение всех тем, увлекающих наше сознание, от истории до искусства. Это возможность делиться прекрасными находками и интересными локациями. А путешественники — открыватели нового и удивительного.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
26 июл 2025
Это была душевная прогулка в экстримальных условиях жары +39 с двумя детьми
Лилия была внимательна у детям и местами сокращала для нас маршрут
Но показала, все самле важное
Лилия была внимательна у детям и местами сокращала для нас маршрут
Но показала, все самле важное
Андрей
31 мая 2025
Дружеская прогулка с глубоким и творческим человеком.
