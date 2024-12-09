Шри-Ланка: путешествие по острову и пляжный отдых

Подняться на башню Амбулувава, покормить слонов, искупаться в водопаде и позагорать на берегу океана
Эта поездка — идеальный тропический коктейль из активных приключений и расслабляющего отдыха! Мы покажем вам живописные горы и водопады, познакомим с главными достопримечательностями и откроем секреты чайных плантаций, сохранившиеся с
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давних времён. Вы посмотрите на экзотических животных и поучаствуете в мастер-классе по ланкийской кухне. Прогуляетесь по берегам бирюзового океана и насладитесь теплом и солнцем в уединённых бухтах.

А отели для тура мы подобрали такие, что они и сами могут считаться местными достопримечательностями!

Шри-Ланка: путешествие по острову и пляжный отдых
Шри-Ланка: путешествие по острову и пляжный отдых
Шри-Ланка: путешествие по острову и пляжный отдых
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Порядок посещения локаций может быть изменён или заменён на равноценные из-за погодных условий.
После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить ещё часть предоплаты в размере $350.
За 2 месяца до начала тура вносится 50% стоимости. Оставшаяся часть вносится в долларах в первый день тура наличными.

Проживание. В отелях: Regal Reseau, Sigiriya village, Elephant Bay, The Hill Club, Ollie Resort, Ravan Resort. Размещение 2-местное.

*Некоторые фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены 10 завтраков и 5 ужинов. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mitsubisi Fuso. Мы сотрудничаем только с опытными перевозчиками. Все авто вовремя проходят техосмотры, а водители имеют огромный опыт вождения по местным дорогам.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, отдых в отеле, закат на крыше, знакомство за ужином

Встречаемся и едем около 20 минут в шикарный отель на берегу океана с бассейном на крыше и потрясающими видами. Затем у вас будет свободное время на отдых. Можно поплавать в океане или бассейне, погулять по Негомбо. За доплату можно сходить на аюрведический массаж и испытать на себе широдару — одну из самых необычных и приятных аюрведических процедур.

Вечером соберёмся на крыше ресторана нашего отеля и проводим закат под бокал игристого вина и тропические фрукты. После пообщаемся и познакомимся поближе за ужином.

Встреча, отдых в отеле, закат на крыше, знакомство за ужиномВстреча, отдых в отеле, закат на крыше, знакомство за ужиномВстреча, отдых в отеле, закат на крыше, знакомство за ужиномВстреча, отдых в отеле, закат на крыше, знакомство за ужином
2 день

Подъём на скалу Пидурангалу, храм Дамбулла

Поcле завтрака отправляемся в путешествие по острову. Первой остановкой станет известная гора Сигирия — мы поднимемся на соседнюю скалу Пидурангалу, чтобы полюбоваться это жемчужиной Цейлона. Вы узнаете историю этих мест и сможете сделать красивые кадры.

Пообедав, посетим храм Дамбулла, высеченный в скале в 1 веке до нашей эры — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Погуляем по его территории и послушаем увлекательный рассказ гида.

Затем доедем до отеля, поужинаем и отдохнём.

Подъём на скалу Пидурангалу, храм ДамбуллаПодъём на скалу Пидурангалу, храм ДамбуллаПодъём на скалу Пидурангалу, храм ДамбуллаПодъём на скалу Пидурангалу, храм ДамбуллаПодъём на скалу Пидурангалу, храм ДамбуллаПодъём на скалу Пидурангалу, храм ДамбуллаПодъём на скалу Пидурангалу, храм Дамбулла
3 день

Слоновий питомник, отдых в отеле

Утром побываем в слоновьем питомнике «Пиннавела». Вы понаблюдаете за тем, как слоны едят, играют, купаются и поливают себя водой. Будет возможность поучаствовать в купании этих величественных животных — это потрясающие эмоции!

После обеда заселимся в отель, из бассейна которого открывается вид на реку, куда десятки слонов приходят на водопой. Отдохнём и насладимся видами и единением с природой.

Слоновий питомник, отдых в отелеСлоновий питомник, отдых в отелеСлоновий питомник, отдых в отелеСлоновий питомник, отдых в отелеСлоновий питомник, отдых в отелеСлоновий питомник, отдых в отелеСлоновий питомник, отдых в отеле
4 день

Башня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особняке

Сегодня едем в горы. Мы отправляемся в самый центр острова — в город Нувара-Элия. Чайные плантации, скалы, водопады, разноцветные домики и аккуратные сады — это уже другая Шри-Ланка!

Первой посетим башню Амбулувава. Почувствуем прилив адреналина, поднявшись по её винтовой лестнице, и насладимся завораживающей панорамой окрестных городов, долин и лесов с высоты.

Затем побываем у живописного водопада Рамбода и доедем до чайных плантаций. Вы узнаете интересные факты о производстве этого напитка, увидите процесс его сбора и обработки, продегустируете разные сорта. А ещё мы примерим на себя роль сборщиков чая.

Завершим день ужином в красивом отеле, расположенном в колониальном особняке в горах.

Башня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особнякеБашня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особнякеБашня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особнякеБашня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особнякеБашня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особнякеБашня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особнякеБашня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особнякеБашня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особнякеБашня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особняке
5 день

Поездка на поезде, мост, закат на малом Пике Адама

Позавтракав в английском стиле, переедем в горный городок Элла. Здесь мы посмотрим на известный девятиарочный мост и прокатимся на поезде без дверей по живописному маршруту, сделав потрясающие фотографии.

Во второй половине дня поднимемся на вершину малого Пика Адама, чтобы оттуда полюбоваться закатом. Подъём будет несложный, по пути насладимся невероятными пейзажами. Желающие смогут полетать на зиплайне или качелях (за доплату).

Вечером разместимся в отеле и поужинаем.

Поездка на поезде, мост, закат на малом Пике АдамаПоездка на поезде, мост, закат на малом Пике АдамаПоездка на поезде, мост, закат на малом Пике АдамаПоездка на поезде, мост, закат на малом Пике АдамаПоездка на поезде, мост, закат на малом Пике АдамаПоездка на поезде, мост, закат на малом Пике АдамаПоездка на поезде, мост, закат на малом Пике АдамаПоездка на поезде, мост, закат на малом Пике АдамаПоездка на поезде, мост, закат на малом Пике Адама
6 день

Водопады Равана и Диялума, переезд на южное побережье

Едем дальше. Первой остановкой сегодня станет смотровая площадка перед водопадом Равана. Следующий пункт маршрута — многоступенчатый водопад Диялума. Мы посмотрим на него сверху и сможем искупаться в его природных ваннах.

После обеда отправимся на южное побережье в город Тангалле. Разместимся в отеле на берегу океана. Затем — свободное время на отдых.

Водопады Равана и Диялума, переезд на южное побережьеВодопады Равана и Диялума, переезд на южное побережьеВодопады Равана и Диялума, переезд на южное побережьеВодопады Равана и Диялума, переезд на южное побережьеВодопады Равана и Диялума, переезд на южное побережьеВодопады Равана и Диялума, переезд на южное побережьеВодопады Равана и Диялума, переезд на южное побережьеВодопады Равана и Диялума, переезд на южное побережье
7 день

Пляжный отдых, водная прогулка

После завтрака прокатимся по побережью на ярких ланкийских тук-туках (местный транспорт). Искупаемся и позагораем в живописных бухтах и насладимся видом бесконечной водной глади океана и тропической природой.

Затем — свободное время. А вечером поплаваем на лодках по лагуне: посмотрим на мангровые заросли, понаблюдаем за стаями птиц и проводим закат на воде.

Пляжный отдых, водная прогулкаПляжный отдых, водная прогулкаПляжный отдых, водная прогулкаПляжный отдых, водная прогулкаПляжный отдых, водная прогулкаПляжный отдых, водная прогулка
8 день

Свободный день

Этот день вы сможете провести по своему усмотрению. Можно поплавать и позагорать, позаниматься сёрфингом, съездить в соседние городки, прогуляться по Тангалле и понаблюдать за стаями попугаев, обезьянок и павлинов, которые ходят по улицам. Зайти на рынок и купить экзотических фруктов и заглянуть в порт, где рыбаки продают только что пойманную рыбу.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Свободный день или дополнительные активности

В этот день желающие могут отправиться на сафари в национальный парк «Яла» (за доплату). Здесь вас ждёт 4-часовая поездка на джипе и наблюдение за дикими животными.

Тем, кто не захочет ехать на сафари, можем предложить другие активности.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
10 день

Свободное время, кулинарный мастер-класс, ужин на побережье

Позавтракав, поплаваем в тёплом океане, купим сувениры и отведаем морепродукты в прибрежном ресторанчике при желании. Можно также выбрать одно из дополнительных развлечений.

Во второй половине дня вас ждёт мастер-класс по приготовлению национальных ланкийских блюд, который проведёт местная владелица кафе. Вы узнаете, как и что готовят местные жители и как сложно добывается кокосовая стружка.

А затем устроим прощальный ужин прямо на берегу океана.

Свободное время, кулинарный мастер-класс, ужин на побережьеСвободное время, кулинарный мастер-класс, ужин на побережьеСвободное время, кулинарный мастер-класс, ужин на побережьеСвободное время, кулинарный мастер-класс, ужин на побережьеСвободное время, кулинарный мастер-класс, ужин на побережье
11 день

Отъезд

Насладившись рассветом и океанским воздухом, мы выезжаем из отеля — групповой трансфер в аэропорт Коломбо.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 840
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 10 завтраков, 5 ужинов
  • Трансферы в дни прилёта и вылета
  • Входные билеты на все локации по программе
  • Сопровождение организатором 24/7
  • Все трансферы по программе
  • Услуги водителя и русскоязычного гида
  • Мастер-класс по приготовлению ланкийских блюд
  • Помощь в подборе подходящего рейса
  • Прогулка по мангровым зарослям на лодке
  • Организация ужина на берегу океана
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Обеды, 5 ужинов
  • Страховка
  • Дополнительные активности по желанию
  • Внимание: скидка на тур 9-19 декабря, стоимость - $1690
Где начинаем и завершаем?
Начало: Негомбо, аэропорт. Встретим вас индивидуально по времени вашего рейса
Завершение: Коломбо, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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