Описание тура
Организационные детали
Порядок посещения локаций может быть изменён или заменён на равноценные из-за погодных условий.
После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить ещё часть предоплаты в размере $350.
За 2 месяца до начала тура вносится 50% стоимости. Оставшаяся часть вносится в долларах в первый день тура наличными.
Проживание. В отелях: Regal Reseau, Sigiriya village, Elephant Bay, The Hill Club, Ollie Resort, Ravan Resort. Размещение 2-местное.
*Некоторые фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены 10 завтраков и 5 ужинов. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mitsubisi Fuso. Мы сотрудничаем только с опытными перевозчиками. Все авто вовремя проходят техосмотры, а водители имеют огромный опыт вождения по местным дорогам.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Встреча, отдых в отеле, закат на крыше, знакомство за ужином
Встречаемся и едем около 20 минут в шикарный отель на берегу океана с бассейном на крыше и потрясающими видами. Затем у вас будет свободное время на отдых. Можно поплавать в океане или бассейне, погулять по Негомбо. За доплату можно сходить на аюрведический массаж и испытать на себе широдару — одну из самых необычных и приятных аюрведических процедур.
Вечером соберёмся на крыше ресторана нашего отеля и проводим закат под бокал игристого вина и тропические фрукты. После пообщаемся и познакомимся поближе за ужином.
Подъём на скалу Пидурангалу, храм Дамбулла
Поcле завтрака отправляемся в путешествие по острову. Первой остановкой станет известная гора Сигирия — мы поднимемся на соседнюю скалу Пидурангалу, чтобы полюбоваться это жемчужиной Цейлона. Вы узнаете историю этих мест и сможете сделать красивые кадры.
Пообедав, посетим храм Дамбулла, высеченный в скале в 1 веке до нашей эры — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Погуляем по его территории и послушаем увлекательный рассказ гида.
Затем доедем до отеля, поужинаем и отдохнём.
Слоновий питомник, отдых в отеле
Утром побываем в слоновьем питомнике «Пиннавела». Вы понаблюдаете за тем, как слоны едят, играют, купаются и поливают себя водой. Будет возможность поучаствовать в купании этих величественных животных — это потрясающие эмоции!
После обеда заселимся в отель, из бассейна которого открывается вид на реку, куда десятки слонов приходят на водопой. Отдохнём и насладимся видами и единением с природой.
Башня Амбулувава, водопад Рамбода, чайные плантации и ужин в особняке
Сегодня едем в горы. Мы отправляемся в самый центр острова — в город Нувара-Элия. Чайные плантации, скалы, водопады, разноцветные домики и аккуратные сады — это уже другая Шри-Ланка!
Первой посетим башню Амбулувава. Почувствуем прилив адреналина, поднявшись по её винтовой лестнице, и насладимся завораживающей панорамой окрестных городов, долин и лесов с высоты.
Затем побываем у живописного водопада Рамбода и доедем до чайных плантаций. Вы узнаете интересные факты о производстве этого напитка, увидите процесс его сбора и обработки, продегустируете разные сорта. А ещё мы примерим на себя роль сборщиков чая.
Завершим день ужином в красивом отеле, расположенном в колониальном особняке в горах.
Поездка на поезде, мост, закат на малом Пике Адама
Позавтракав в английском стиле, переедем в горный городок Элла. Здесь мы посмотрим на известный девятиарочный мост и прокатимся на поезде без дверей по живописному маршруту, сделав потрясающие фотографии.
Во второй половине дня поднимемся на вершину малого Пика Адама, чтобы оттуда полюбоваться закатом. Подъём будет несложный, по пути насладимся невероятными пейзажами. Желающие смогут полетать на зиплайне или качелях (за доплату).
Вечером разместимся в отеле и поужинаем.
Водопады Равана и Диялума, переезд на южное побережье
Едем дальше. Первой остановкой сегодня станет смотровая площадка перед водопадом Равана. Следующий пункт маршрута — многоступенчатый водопад Диялума. Мы посмотрим на него сверху и сможем искупаться в его природных ваннах.
После обеда отправимся на южное побережье в город Тангалле. Разместимся в отеле на берегу океана. Затем — свободное время на отдых.
Пляжный отдых, водная прогулка
После завтрака прокатимся по побережью на ярких ланкийских тук-туках (местный транспорт). Искупаемся и позагораем в живописных бухтах и насладимся видом бесконечной водной глади океана и тропической природой.
Затем — свободное время. А вечером поплаваем на лодках по лагуне: посмотрим на мангровые заросли, понаблюдаем за стаями птиц и проводим закат на воде.
Свободный день
Этот день вы сможете провести по своему усмотрению. Можно поплавать и позагорать, позаниматься сёрфингом, съездить в соседние городки, прогуляться по Тангалле и понаблюдать за стаями попугаев, обезьянок и павлинов, которые ходят по улицам. Зайти на рынок и купить экзотических фруктов и заглянуть в порт, где рыбаки продают только что пойманную рыбу.
Свободный день или дополнительные активности
В этот день желающие могут отправиться на сафари в национальный парк «Яла» (за доплату). Здесь вас ждёт 4-часовая поездка на джипе и наблюдение за дикими животными.
Тем, кто не захочет ехать на сафари, можем предложить другие активности.
Свободное время, кулинарный мастер-класс, ужин на побережье
Позавтракав, поплаваем в тёплом океане, купим сувениры и отведаем морепродукты в прибрежном ресторанчике при желании. Можно также выбрать одно из дополнительных развлечений.
Во второй половине дня вас ждёт мастер-класс по приготовлению национальных ланкийских блюд, который проведёт местная владелица кафе. Вы узнаете, как и что готовят местные жители и как сложно добывается кокосовая стружка.
А затем устроим прощальный ужин прямо на берегу океана.
Отъезд
Насладившись рассветом и океанским воздухом, мы выезжаем из отеля — групповой трансфер в аэропорт Коломбо.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 840
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 10 завтраков, 5 ужинов
- Трансферы в дни прилёта и вылета
- Входные билеты на все локации по программе
- Сопровождение организатором 24/7
- Все трансферы по программе
- Услуги водителя и русскоязычного гида
- Мастер-класс по приготовлению ланкийских блюд
- Помощь в подборе подходящего рейса
- Прогулка по мангровым зарослям на лодке
- Организация ужина на берегу океана
Что не входит в цену
- Перелёт
- Обеды, 5 ужинов
- Страховка
- Дополнительные активности по желанию
- Внимание: скидка на тур 9-19 декабря, стоимость - $1690