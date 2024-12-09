Порядок посещения локаций может быть изменён или заменён на равноценные из-за погодных условий.

После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить ещё часть предоплаты в размере $350.

За 2 месяца до начала тура вносится 50% стоимости. Оставшаяся часть вносится в долларах в первый день тура наличными.

Проживание. В отелях: Regal Reseau, Sigiriya village, Elephant Bay, The Hill Club, Ollie Resort, Ravan Resort. Размещение 2-местное.

*Некоторые фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены 10 завтраков и 5 ужинов. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mitsubisi Fuso. Мы сотрудничаем только с опытными перевозчиками. Все авто вовремя проходят техосмотры, а водители имеют огромный опыт вождения по местным дорогам.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.