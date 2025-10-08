Индивидуальная
до 10 чел.
История Стокгольма: познавательная прогулка без скучных дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€227 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
€108 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
€227 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Стокгольм глазами школьника: увлекательное путешествие для всей семьи
Познавательная прогулка по Стокгольму, где история оживает в игровой форме. Ваш ребенок будет в восторге, а вы узнаете много нового
Начало: Gamla Stan. Slottsbacken 2
10 окт в 16:00
11 окт в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Стокгольм со всех сторон
Стокгольм - это не только старинные улочки Гамла Стана, но и современные районы Сёдермальма. Узнайте город с разных сторон и насладитесь потрясающими видами
Начало: В Старом Городе
27 дек в 12:00
30 дек в 12:00
€29 за человека
