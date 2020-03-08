61 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Стокгольм со всех сторон

Насыщенная обзорная прогулка от Старого города до шведского Бруклина и подъем на смотровую площадку

4.84 из 5
61 отзыв
Мария
Мария – представитель в Стокгольме
Стокгольм — это не только чинные улицы Старого Города, но и восхитительные виды со смотровых площадок.

На этой прогулке 👣 вы откроете разные грани города — от пряничных домов Гамла Стана до богемного Сёдермальма с галереями и хипстерскими кофейнями, окутанными ароматами булочек с корицей.

Приготовьтесь не просто изучить ключевые достопримечательности 🏛️ центра, но и подняться на одну из лучших панорамных точек, откуда видно весь Стокгольм и где захватывает дух!
Задать вопрос
  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 25 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в Старом Городе

  • 26 за человека

    Заказать экскурсию
Стокгольм со всех сторон
Стокгольм со всех сторон

Что вас ожидает

Старый Город с нового ракурса
Первым делом вас встретят легендарные места Гамла Стана, старейшего района шведской столицы. Мы пройдём мимо городского парламента Риксдага, который отобрал всю власть у короля и затмил величественный Королевский дворец, а заодно поговорим о том, почему шведские монархи переехали из замка. А пройдя по закоулкам стокгольмского Рая и Ада, отыщем трогательную статую Железного мальчика, исполняющую желания, и спустимся по самой узкой улочке города. А на фоне знаменитых пряничных домиков — одного из негласных символов Стокгольма — поговорим о кровавых событиях Средневековья и о знаменитом шведе, который изобрёл динамит: Альфреде Нобеле.

Стокгольм, о котором вы не знали
Богемный Сёдермальм журнал Vogue признал ни много ни мало третьим самым классным районом в мире! Это место называют местным Бруклином и хипстерским островом, а уж местная архитектура точно приведет вас в восторг. Я проведу вас по следам трилогии «Миллениум» Стига Ларссона, расскажу о шведской семье, которой не существует, и о реальных жителях города. Мы затеряемся в уютных улочках, где раньше ютились бедняки, а теперь заманивают яркими красками галереи и модные кофейни.

Стокгольм на ладони
А в завершение вы подниметесь на потрясающую смотровую площадку, откуда видно 10 из 14 островов Стокгольма; Ратушу, где вручают Нобелевские премии; Музейный остров, район богачей, а главное — весь Старый Город!

Во время этой экскурсии обещаю вам не только познавательные истории, но и возможность сделать фотографии с лучших ракурсов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Стокгольм со всех сторон
Стокгольм со всех сторон

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Место встречи для начала в Старом Городе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Наша команда гидов проводит особенные экскурсии по Стокгольму – с историями без скучных дат, с завораживающими видами на город, с прогулками по легендарным местам и скрытым нетуристическим жемчужинам города. Вашими проводниками в Стокгольме станут увлеченные и вдохновляющие гиды, влюбленные в шведскую столицу!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

61 отзыв оставили туристы

8 марта 2020
Были сегодня на экскурсии, все понравилось, время пролетело незаметно. Гид Ирина отлично вела экскурсию. И с погодой повезло)
6 марта 2020
Марина отличный гид! Все душевно и доброжелательно. Информативно. Маршрут не напрягает и отличные виды для фото. Рекомендуем)))
25 марта 2020
Стокгольм - восхитил, впечатлил, вдохновил. Сказочный мир, безграничная любовь к кофе и выпечке, баланс и равновесие во всех сферах жизни.
1 марта 2020
К сожалению мы остались разочарованы экскурсией. Гид очень слабый, возможно пока еще не так много опыта по проведению экскурсии и знаний города. Очень много "воды", совершенно простых и неинтересных фактов. Маршрут в целом стандартный, и мне кажется его можно было сделать по-интереснее, насыщеннее точно. В процессе мы проходили мимо другой русскоязычной группы, так было желание остановиться и послушать с ними. Изюминкой стала только обзорная площадка в конце экскурсии, куда мы врядли бы дошли сами. К своему стыду не запомнила имя, но точно не Мария, а другая девушка, очень милая, но это не спасало ситуацию. Не рекомендую.
19 января 2020
Много раз была в Стокгольме, в этот раз взяла пешеходную экскурсию. Всё очень понравилось. Гид прекрасный рассказчик, всё понятно, интересно, весело. Рекомендую 100%!!!
15 января 2020
Достоинства: живой, артистичный рассказ, много исторических событий излагается в форме баек с некоторой иронией. Экскурсия понравится "девочкам". Недостатки. Про Стокгольм и его достопримечательности рассказано мало. Из двух часов минут десять было потрачено на рассказ про королевскую семью (кто, откуда произошел, кто чем занимается, кто из детей-внуков с королевскими полномочиями, а кто без них); минут десять про социальный пакет в Швеции, минут десять про налоги в Швеции, минут десять про лечение в Швеции собак и кошек по страховке и т. п. Часть этих рассказов была спровоцирована экскурсантами, однако мастерство экскурсовода состоит еще и в том, чтобы держаться темы, несмотря на посторонние частные вопросы.
11 января 2020
Спасибо за экскурсию!
9 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Стокгольм сл всех сторон - это несколько разных историй из разных эпох плюс смотровая площадка. Экскурсия интригует и вызывает "аппетит" узнать город еще ближе. Спасибо гиду Насте за увлекательный рассказ.
8 января 2020
Были первый раз в Стокгольме и решили приобщиться к истории. Гид рассказывала интересные факты, и показывала достопримечательности. Все было интересно и весело. Так же отвечала на вопросы не связанные с экскурсией. Рекомендую и говорю спасибо за хорошие впечатления :)
7 января 2020
Ксения - классный гид! Знания глубокие, рассказ понятен и взрослым и детям, не перегружен датами и терминами, все максимально упрощено для вашего восприятия без потери в количестве передаваемых знаний! Очень рекомендуем эту экскурсию, мы остались в восторге.
Ещё 51 отзыв

Обзорные экскурсии в Стокгольме

Ежедневная прогулка по СтокгольмуЕжедневная прогулка по СтокгольмуЕжедневная прогулка по Стокгольму
20 за человека
2 часа
Ежедневная прогулка по Стокгольму
169 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Наша дружеская обзорная прогулка создана для тех, кто хочет с первого дня прочувствовать атмосферу Стокгольма и начать ориентироваться в шведской столице. Мы проведем вас по знаковым достопримечательностям, покажем современную внутреннюю жизнь города и расскажем самые интересные факты из его истории. Вы узнаете о лучших местных ресторанчиках, познакомитесь с крошечным символом Стокгольма и с нашей помощью наметите план дальнейшего путешествия!
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших днейСтарый город Gamla Stan — дела давно минувших днейСтарый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
130 за экскурсию
2 часа
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
16 отзывов
Исследовать улочки самого сердца Стокгольма и погрузиться в историю шведской монархии
Давайте прогуляемся по нетуристическим уголкам Стокгольма и достопримечательностям Старого города. Побродим по острову Святого духа, посетим место захоронения шведских монархов, пройдемся по самой узкой улочке и проверим, не связали ли очередную шапочку маленькому символу города. Я покажу вам Стокгольм «для своих», познакомлю с его историей и самыми известными обитателями.
Стокгольм: знакомство с городомСтокгольм: знакомство с городомСтокгольм: знакомство с городом
195 за экскурсию
3 часа
Стокгольм: знакомство с городом
9 отзывов
Прогуляться по главными достопримечательностями и узнать об особенностях шведской жизни
Знакомиться с городом я предлагаю, разобравшись, что скрывается за парадными фасадами и как выглядит в Стокгольме жизнь сегодня. Начнем с королей и королевских традиций от дворца и так догуляем и до привычек обычных городских жителей.
Вечерний тур по СтокгольмуВечерний тур по СтокгольмуВечерний тур по Стокгольму
160 за экскурсию
2 часа
Вечерний тур по Стокгольму
6 отзывов
Познакомиться с городом за полтора часа и насладиться рождественской иллюминацией
Стокгольм совсем не похож на большинство европейских городов и шведы украшают северную столицу так, чтобы новогодняя иллюминация была в балансе с архитектурным стилем города. Я встречу вас в любом удобном месте и мы без спешки прогуляемся по вечерним улицам. Вы посетите центральные районы и острова и узнаете не только о викингах и их традициях, но также о быте современных шведов.
В Стокгольм с детьмиВ Стокгольм с детьмиВ Стокгольм с детьми
169 за экскурсию
2 часа
В Стокгольм с детьми
21 отзыв
Интерактивная прогулка по Старому городу и центру Стокгольма
Спокойствие, только спокойствие! Обзорно-развлекательная экскурсия рассчитана как на детей, так и на взрослых. Интересно будет всем. Вы отправитесь в увлекательное путешествие по городу и в веселой и игровой форме узнаете о самых важных достопримечательностях города, а также услышите множество историй о принцах и принцессах, драконах и других сказочных персонажах.
Понять Стокгольм за 3 часаПонять Стокгольм за 3 часаПонять Стокгольм за 3 часа
299 за экскурсию
3 часа
Понять Стокгольм за 3 часа
8 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Экскурсия по Стокгольму на авто – это прекрасная возможность увидеть город сразу с нескольких панорамных площадок. Мы проедем 7 шведских островов и вы увидите бесконечно множество районов, где «кипит жизнь» шведской столицы. Моя экскурсия — это баланс историй о современной жизни с интересными рассказами об истории страны. Все будет lagom, поехали!

Выбирайте и другие экскурсии в Стокгольме

История и архитектураНеобычные маршрутыИндивидуальныеКрыши и панорамыОбзорныеНа автомобилеЗа городомПешкомМузеи и искусствоГрупповыеДля детейВсеНа велосипеде