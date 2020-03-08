61 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Старый Город с нового ракурса

Первым делом вас встретят легендарные места Гамла Стана, старейшего района шведской столицы. Мы пройдём мимо городского парламента Риксдага, который отобрал всю власть у короля и затмил величественный Королевский дворец, а заодно поговорим о том, почему шведские монархи переехали из замка. А пройдя по закоулкам стокгольмского Рая и Ада, отыщем трогательную статую Железного мальчика, исполняющую желания, и спустимся по самой узкой улочке города. А на фоне знаменитых пряничных домиков — одного из негласных символов Стокгольма — поговорим о кровавых событиях Средневековья и о знаменитом шведе, который изобрёл динамит: Альфреде Нобеле.

Стокгольм, о котором вы не знали

Богемный Сёдермальм журнал Vogue признал ни много ни мало третьим самым классным районом в мире! Это место называют местным Бруклином и хипстерским островом, а уж местная архитектура точно приведет вас в восторг. Я проведу вас по следам трилогии «Миллениум» Стига Ларссона, расскажу о шведской семье, которой не существует, и о реальных жителях города. Мы затеряемся в уютных улочках, где раньше ютились бедняки, а теперь заманивают яркими красками галереи и модные кофейни.

Стокгольм на ладони

А в завершение вы подниметесь на потрясающую смотровую площадку, откуда видно 10 из 14 островов Стокгольма; Ратушу, где вручают Нобелевские премии; Музейный остров, район богачей, а главное — весь Старый Город!

Во время этой экскурсии обещаю вам не только познавательные истории, но и возможность сделать фотографии с лучших ракурсов.