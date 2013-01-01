Этот обзорный трансфер-тур создан для тех, кто хочет быстро и с комфортом добраться из аэропорта до отеля и получить первое впечатление от Лос-Анджелеса, буквально спустившись с трапа самолета. После длительного перелета и очереди на пограничном контроле вы сразу сядете в автомобиль, и вам не придется добираться с чемоданами на автобусе 🚌 до площадки, где теперь разрешена посадка на такси 🚕. (С 29 октября 2019г. на период реконструкции аэропорта LAX пассажиры не могут вызвать такси к выходу из аэропорта, только на специальную площадку, до которой нужно ехать на автобусе). Вы сэкономите уйму времени, сил, нервов и освободите себя от переживаний, а я, как житель этого невероятного и неоднозначного города, буду счастлив поделиться с вами всем, что о нем знаю, включая исторические факты и полезные советы за время нашего пути.