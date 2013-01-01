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Приятное с полезным. Трансфер-тур из аэропорта.

Игорь К.
Игорь К. – Гид из Лос-Анджелеса
Приятное с полезным.

Трансфер-тур из аэропорта.
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $150 за экскурсию

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Приятное с полезным. Трансфер-тур из аэропорта.
Приятное с полезным. Трансфер-тур из аэропорта.

Что вы увидите

  • Город из окна автомобиля по пути нашего следования.
Этот обзорный трансфер-тур создан для тех, кто хочет быстро и с комфортом добраться из аэропорта до отеля и получить первое впечатление от Лос-Анджелеса, буквально спустившись с трапа самолета. После длительного перелета и очереди на пограничном контроле вы сразу сядете в автомобиль, и вам не придется добираться с чемоданами на автобусе 🚌 до площадки, где теперь разрешена посадка на такси 🚕. (С 29 октября 2019г. на период реконструкции аэропорта LAX пассажиры не могут вызвать такси к выходу из аэропорта, только на специальную площадку, до которой нужно ехать на автобусе). Вы сэкономите уйму времени, сил, нервов и освободите себя от переживаний, а я, как житель этого невероятного и неоднозначного города, буду счастлив поделиться с вами всем, что о нем знаю, включая исторические факты и полезные советы за время нашего пути.
Что входит
  • Трансфер
  • полезные советы
  • рассказ о городе.
Начало
🚩 Аэропорт, выход из терминала
Место завершения
🏁 Отель/другое места проживания
Приятное с полезным. Трансфер-тур из аэропорта.
Приятное с полезным. Трансфер-тур из аэропорта.
Приятное с полезным. Трансфер-тур из аэропорта.

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Игорь К.
Игорь К.
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