Устали от шумного Голливуда и Даунтауна, Санта-Моника и Венис уже приелись, местная архитектура больше не удивляет, хочется чего-то особенного и ближе к природе? Если да, то этот тур для вас.
Программа:
Во время тура мы посетим уникальную Часовню странников, также известную как «Стеклянная церковь», расположенную в окрестностях Лос-Анджелеса в городке Палос Вердес на скалах с потрясающим видом на Тихий океан. При строительстве которой использовались преимущественно натуральные материалы - дерево 🌲, камень, стекло. Объект настолько гармонично вписался в окружающий его лес 🌳, что внутри пропадает ощущение, что вы в помещении, и уж тем более в церкви. Сидя на скамье, вы видите небо и кроны деревьев, свисающие над вами, вдоль стен растут папоротники, а у алтаря журчит небольшой водопад.
Дальше заглянем в интереснейший музей 🖼 флоры и фауны Тихого океана. От него прогуляемся вдоль живописного обрыва с видом на настоящий маяк, бесконечный океан и остров 🏝️ Святой Каталины.
Закончим наш маршрут обедом из свежепойманных морских деликатесов на колоритном рыбном рынке в порту Сан Педро.
Что входит
Услуги гида
Трансфер из отела и обратно
Транспортное обслуживание во время экскурсии
Что не входит
Еда и напитки, в т. ч. дегустации и обед
Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер из отеля/другого места проживания.
Место завершения
🏁 Возврат в отель/другое места проживания
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.