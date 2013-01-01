  1. США
  2. Экскурсии

Прозрачная церковь из стекла на живописных скалах Palos Verdes

Игорь К.
Игорь К. – Гид из Лос-Анджелеса
Прозрачная церковь из стекла на живописных скалах Palos Verdes
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $280 за экскурсию

    Заказать трансфер
Прозрачная церковь из стекла на живописных скалах Palos Verdes
Прозрачная церковь из стекла на живописных скалах Palos Verdes

Что вы увидите

  • Часовня Странников
  • музей флоры и фауны тихого океана
  • рыбный рынок в San Pedro.
Устали от шумного Голливуда и Даунтауна, Санта-Моника и Венис уже приелись, местная архитектура больше не удивляет, хочется чего-то особенного и ближе к природе? Если да, то этот тур для вас.

Программа:

  • Во время тура мы посетим уникальную Часовню странников, также известную как «Стеклянная церковь», расположенную в окрестностях Лос-Анджелеса в городке Палос Вердес на скалах с потрясающим видом на Тихий океан. При строительстве которой использовались преимущественно натуральные материалы - дерево 🌲, камень, стекло. Объект настолько гармонично вписался в окружающий его лес 🌳, что внутри пропадает ощущение, что вы в помещении, и уж тем более в церкви. Сидя на скамье, вы видите небо и кроны деревьев, свисающие над вами, вдоль стен растут папоротники, а у алтаря журчит небольшой водопад.
  • Дальше заглянем в интереснейший музей 🖼 флоры и фауны Тихого океана. От него прогуляемся вдоль живописного обрыва с видом на настоящий маяк, бесконечный океан и остров 🏝️ Святой Каталины.
  • Закончим наш маршрут обедом из свежепойманных морских деликатесов на колоритном рыбном рынке в порту Сан Педро.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отела и обратно
  • Транспортное обслуживание во время экскурсии
Что не входит
  • Еда и напитки, в т. ч. дегустации и обед
  • Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер из отеля/другого места проживания.
Место завершения
🏁 Возврат в отель/другое места проживания
Прозрачная церковь из стекла на живописных скалах Palos Verdes
Прозрачная церковь из стекла на живописных скалах Palos Verdes
Прозрачная церковь из стекла на живописных скалах Palos Verdes
Прозрачная церковь из стекла на живописных скалах Palos Verdes
Прозрачная церковь из стекла на живописных скалах Palos Verdes
Прозрачная церковь из стекла на живописных скалах Palos Verdes

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Игорь К.
Игорь К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Игорь К. проводит ещё 5 экскурсий

Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
$350
7 часов
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
3 отзыва
Дания по-американски. Пряничный городок посреди Калифорнии
$400
10 часов
Дания по-американски. Пряничный городок посреди Калифорнии
1 отзыв
«Контрасты Даунтауна ЛА»
$200
4 часа
«Контрасты Даунтауна ЛА»
Приятное с полезным. Трансфер-тур из аэропорта.
$150
2 часа
Приятное с полезным. Трансфер-тур из аэропорта.
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»
$450
15 часов
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»

Еще несколько необычных экскурсий в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес: руководство по применению
$125
7 часов
Лос-Анджелес: руководство по применению
12 отзывов
Побывать в разных точках города, увидеть самое интересное и получить океан туристических лайфхаков
Обратная сторона Лос-Анджелеса
$250
6 часов
Обратная сторона Лос-Анджелеса
12 отзывов
Посмотреть на город глазами местных и узнать его по-настоящему
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
От $249
4 часа
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
6 отзывов
Погрузиться в мир голливудского кино на обзорной автопрогулке
Самый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествие
$495
4 часа
Самый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествие
6 отзывов
Открыть живой, кинематографичный, гламурный, вкусный, полный роскоши и загадочных историй город
Лос-Анжелес по максимуму!
$350
7 часов
Лос-Анжелес по максимуму!
1 отзыв
Увидеть культовые места мегаполиса и понять его характер на автомобильной экскурсии
Большое американское путешествие по местам GTA
$495
4 часа
Большое американское путешествие по местам GTA
Взглянуть на Лос-Анджелес по-новому и встретить основных типажей компьютерной игры в реальной жизни