Стаc проводит ещё 2 экскурсии

Здесь покупают одежду звезды Голливуда, музыканты, бизнесмены, политики, работники шоу-бизнеса. Как не заблудиться в многочисленных шоппинг-маршрутах Лос-Анджелеса и не потратить на магазины слишком много времени? Мы поможем!

Программа

Новые коллекции с последних показов мод

Демократичные бренды местных дизайнеров

Уникальные винтажные вещи от Голливудских звезд

Лучшие в мире американские джинсовые марки

Известные бренды женского белья

Экологически чистая косметика

и многое другое

Надо иметь в виду, что новые коллекции в США и России разные – то, что в России называют “новым” и продают за полную цену, здесь продается уже со скидками. Ну, и здесь цены гораздо ниже, иногда одна и та же модель платья может стоить аж в три раза дешевле, чем в бутике в Москве.

Качество одежды в Америке намного выше. Даже «Made in China» в Америке – это совсем не то же самое, что «Сделано в Китае» на российском рынке. В магазинах всегда действуют акции, которых нет в интернете, есть скидки для иностранцев, постоянных клиентов, а также всегда можно попросить дополнительную скидку у продавца. Намного выгоднее несколько раз в год съездить на шоппинг в США, чем обновлять гардероб в России – это факт ;)

Мы встретимся и составим маршрут по вашим интересам, бюджету и отправимся в путь. С удовольствием поможем в подборе вещей и даже можем что-то порекомендовать по стилю, если попросите. Поможем в коммуникации с консультантами и продавцами в магазине, если надо – будем все переводить.

Ну, а вы получите приятные бонусы:

Интересно проведете время в компании приятных людей (это мы о себе :) )

Узнаете много нового про Калифорнию, один из красивейших штатов Америки

Посмотрите на город с 5 холмов, тропы к которым не знают даже местные

Так как здесь все про кино – мы с удовольствием сделаем ролик-клип с вашим путешествием в подарок!

Группы из 1 и 2 человек платят 180 евро за группу.