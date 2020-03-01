Стаc проводит ещё 2 экскурсии

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Научиться ориентироваться в многочисленных шоппинг-маршрутах и насладиться красотами Лос-Анджелеса

Стаc
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Стаc – ваш гид
Здесь покупают одежду звезды Голливуда, музыканты, бизнесмены, политики, работники шоу-бизнеса.

Как не заблудиться в многочисленных шоппинг-маршрутах Лос-Анджелеса и не потратить на магазины слишком много времени? Мы поможем!
$495 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Шоппинг-терапия
Шоппинг-терапия

Программа

  • Новые коллекции с последних показов мод
  • Демократичные бренды местных дизайнеров
  • Уникальные винтажные вещи от Голливудских звезд
  • Лучшие в мире американские джинсовые марки
  • Известные бренды женского белья
  • Экологически чистая косметика
  • и многое другое

Надо иметь в виду, что новые коллекции в США и России разные – то, что в России называют “новым” и продают за полную цену, здесь продается уже со скидками. Ну, и здесь цены гораздо ниже, иногда одна и та же модель платья может стоить аж в три раза дешевле, чем в бутике в Москве.

Качество одежды в Америке намного выше. Даже «Made in China» в Америке – это совсем не то же самое, что «Сделано в Китае» на российском рынке. В магазинах всегда действуют акции, которых нет в интернете, есть скидки для иностранцев, постоянных клиентов, а также всегда можно попросить дополнительную скидку у продавца. Намного выгоднее несколько раз в год съездить на шоппинг в США, чем обновлять гардероб в России – это факт ;)

Мы встретимся и составим маршрут по вашим интересам, бюджету и отправимся в путь. С удовольствием поможем в подборе вещей и даже можем что-то порекомендовать по стилю, если попросите. Поможем в коммуникации с консультантами и продавцами в магазине, если надо – будем все переводить.

Ну, а вы получите приятные бонусы:

  • Интересно проведете время в компании приятных людей (это мы о себе :) )
  • Узнаете много нового про Калифорнию, один из красивейших штатов Америки
  • Посмотрите на город с 5 холмов, тропы к которым не знают даже местные
  • Так как здесь все про кино – мы с удовольствием сделаем ролик-клип с вашим путешествием в подарок!

Группы из 1 и 2 человек платят 180 евро за группу.

Шоппинг-терапия
Шоппинг-терапия
Шоппинг-терапия
Шоппинг-терапия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Стаc
Стаc
Стас и Алиса - ваши гиды и проводники в Лос Анджелесе. У нас своя трэвел компания и мы занимается организацией частных вип туров. Лос Анджелес - гениальный город! С уважением оставляем туристический ЛА нашим коллегам, а мы отвезем во вкусный, молодой, модный, современный город. Наша задача - влюбить вас в Лос Анджелес. Одевайтесь помоднее, обувайтесь поудобнее и мы отправляемся в Город, где сбываются Мечты.
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Стаc проводит ещё 2 экскурсии

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