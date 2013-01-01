Большая часть нашего путешествия пройдет по настоящей пустыне. Я покажу вам место, одновременно ужасающее своей безнадежностью и восхищающее неординарностью. Город 🏙️, где живет дух бесконечной свободы, где нет электричества, полиции и государственных служб, мэр живет в ржавом трайлере, а государственные законы не работают. Там нашли пристанище хиппи, байкеры, свободные художники и просто безумцы. Мы увидим невероятные инсталляции и арт-объекты, собранные из найденных подручных материалов, мусора и деталей машин. Город, где находится самая известная кинемотографичная рукотворная гора Salvation Mountain, созданная чудаком и мечтателем из глины, соломы и тысяч литров яркой краски. Аналогов этому месту в мире нет. Там было снято немало фильмов и музыкальных клипов.

По пути мы посмотрим город-оазис, где живут богатые пенсионеры, пообедаем или выпьем кофе на модной улице в Палм-Спрингс или заедем в Whole Foods и устроим пикник у озера.

Эта поездка запомнится вам на всю жизнь, а яркие фото будут приятным бонусом для социальных сетей.