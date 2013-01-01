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«В поисках Хиппи и Города-Призрака»

Игорь К.
Игорь К. – Гид из Лос-Анджелеса
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»
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«В поисках Хиппи и Города-Призрака»
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»

Что вы увидите

  • Palm Springs
  • Slab City
Большая часть нашего путешествия пройдет по настоящей пустыне. Я покажу вам место, одновременно ужасающее своей безнадежностью и восхищающее неординарностью. Город 🏙️, где живет дух бесконечной свободы, где нет электричества, полиции и государственных служб, мэр живет в ржавом трайлере, а государственные законы не работают. Там нашли пристанище хиппи, байкеры, свободные художники и просто безумцы. Мы увидим невероятные инсталляции и арт-объекты, собранные из найденных подручных материалов, мусора и деталей машин. Город, где находится самая известная кинемотографичная рукотворная гора Salvation Mountain, созданная чудаком и мечтателем из глины, соломы и тысяч литров яркой краски. Аналогов этому месту в мире нет. Там было снято немало фильмов и музыкальных клипов.
По пути мы посмотрим город-оазис, где живут богатые пенсионеры, пообедаем или выпьем кофе на модной улице в Палм-Спрингс или заедем в Whole Foods и устроим пикник у озера.
Эта поездка запомнится вам на всю жизнь, а яркие фото будут приятным бонусом для социальных сетей.
Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
  • топливные сборы
Что не входит
  • Питание
Начало
🚩 Трансфер из отеля, или аэропорта
Место завершения
🏁 Возврат в отель, или аэропорт
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»
«В поисках Хиппи и Города-Призрака»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Игорь К.
Игорь К.
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