Кхао Лак национальный парк

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проходит на комфортабельном минивене

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проходит на комфортабельном минивене.
Кхао Лак национальный парк
Кхао Лак национальный парк
Кхао Лак национальный парк
Кхао Лак национальный парк

Что вас ожидает 🤩

  • Кхао лак
  • Слоны
  • Храм
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Описание

Одной из главных достопримечательностей Као Лака является национальный парк Као Лак Лам Ру, который получил официальный статус заповедника в 1991 году. Общая площадь парка – 150 кв км. Буйные джунгли, водопады, полные величия тропические пейзажи и богатый животный мир — вот что привлекает путешественников в Као Лак уже многие годы. Это поездка в дикие чащи тропических лесов, где вы прокатитесь на слонах по горам, покормите из рук маленьких слонят и проказливых обезьян, искупаетесь в лесных водопадах, проплывёте по живописной реке на бамбуковых плотах. Экскурсия в национальный заповедник на целый день.

Программа

06.50 Выезд из отеля

09.20 Остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха, пещеры со сталактитами и летучими мышами.

11.20 Посещение зоопарка.

12.05 Посещение слоновьего СПА. Возможность получить море позитивных эмоций и незабываемых ощущений

  • Грязевые процедуры со слоном,
  • Купание со слоном.
  • Душ со слоном.
  • Шоу слонёнка.
  • Катание на слонах.

12:50 Сплав на бамбуковых плотах или каноэ. Прогулка по реке в джунглях с возможностью насладиться неповторимым видом дикой природы.

13:35 Осмотр фруктовых садов и плантаций каучукового дерева.

13:50 Обед в ресторане традиционной тайской кухни.

14:50 Мини-ферма черепах.

15:00 Остановка у водопада.

16:20 Остановка на мосту Сарасин, обзорная площадка.

16:50 Прибытие в отель

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Питание
  • Русскоговорящий гид
  • Страховка
  • Сбор нац. парка
  • Программа со слонами
  • Плоты или каноэ
Что не входит
  • При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм (оплачивается на месте 20 бат)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:50
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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