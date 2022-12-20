06.50 Выезд из отеля
09.20 Остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха, пещеры со сталактитами и летучими мышами.
11.20 Посещение зоопарка.
12.05 Посещение слоновьего СПА. Возможность получить море позитивных эмоций и незабываемых ощущений
12:50 Сплав на бамбуковых плотах или каноэ. Прогулка по реке в джунглях с возможностью насладиться неповторимым видом дикой природы.
13:35 Осмотр фруктовых садов и плантаций каучукового дерева.
13:50 Обед в ресторане традиционной тайской кухни.
14:50 Мини-ферма черепах.
15:00 Остановка у водопада.
16:20 Остановка на мосту Сарасин, обзорная площадка.
16:50 Прибытие в отель