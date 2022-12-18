Шоу трансвеститов «SIMON»

Посещение шоу. ВАЖНО: Сбор туристов осуществляется только с Ката

Посещение шоу. ВАЖНО: Сбор туристов осуществляется только с Ката, Карон, Патонг. Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Шоу трансвеститов «SIMON»
Шоу трансвеститов «SIMON»
Шоу трансвеститов «SIMON»
Шоу трансвеститов «SIMON»

Что вас ожидает 🤩

  • Шоу трансвеститов
  • Саймон
  • Кабаре
  • Phuket
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Описание

Шоу трансвеститов "SIMON" – это еще одна возможность отдохнуть от дневной суеты и сделать Ваш отдых незабываемым.

Современное музыкальное оформление, красочные костюмы, уникальные декорации и ультрасовременное светомузыкальное оформление отличают это шоу трансвеститов, разыгрывающих сцены из оперетт и исполняющих пародии на звезд мировой эстрады. Насладитесь восхитительным вечером с изумительно талантливыми и красивыми артистами “SIMON”!

Данная программа включает в себя билеты и сборный трансфер от отеля и обратно. Выезд из отеля - зависит от времени начала шоу. Точное время выезда Вам будет необходимо обязательно уточнить заранее по телефону, указанному в ваучере. Начало шоу - 19:30. Продолжительность шоу - ориентировочно 1 ч. 15 м. При посадке на трансфер наличие при себе распечатанного на бумаге ваучера или фото TEZEKS обязательно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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