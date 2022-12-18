Шоу трансвеститов "SIMON" – это еще одна возможность отдохнуть от дневной суеты и сделать Ваш отдых незабываемым.

Современное музыкальное оформление, красочные костюмы, уникальные декорации и ультрасовременное светомузыкальное оформление отличают это шоу трансвеститов, разыгрывающих сцены из оперетт и исполняющих пародии на звезд мировой эстрады. Насладитесь восхитительным вечером с изумительно талантливыми и красивыми артистами “SIMON”!

Данная программа включает в себя билеты и сборный трансфер от отеля и обратно. Выезд из отеля - зависит от времени начала шоу. Точное время выезда Вам будет необходимо обязательно уточнить заранее по телефону, указанному в ваучере. Начало шоу - 19:30. Продолжительность шоу - ориентировочно 1 ч. 15 м. При посадке на трансфер наличие при себе распечатанного на бумаге ваучера или фото TEZEKS обязательно.