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так как за полтора часа успеваешь только пробежаться по верхушке. Очень красивые виды, фото просто великолепные.

Из небольших минусов, водитель немножко перепутал отели на обратном пути, но извинился и все-таки довез обратно. Очень милый мужчина.

Из больших непонятных для нас историй это завоз на пляж Клеопатры с пещерой, и закладывание на его просмотр 30 минут, мне кажется 15 было бы вполне достаточно. Потому что в основном идет агитация на шопинг и просмотр пляжа в жару, на котором находится примерно 100500 отдыхающих.

Сразу предупреждаю: экскурсовод будет рассказывать саму экскурсию только перед подъемом на фуникулере, прогулка по башне будет самостоятельная. Нам это не чуть не мешало, но многие туристы удивились этому.