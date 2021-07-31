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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» в Аланье, цены от €59. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Перге, Аспендос и Сиде - из Аланьи
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Перге, Аспендос и Сиде - из Аланьи
Представить жизнь древних городов, ощутить масштаб античной империи и заехать на водопад Куршунлу
Начало: У вашего отеля
«Проникнитесь величием римского театра в Аспендосе и насладитесь прохладой водопада»
15 июл в 08:00
17 июл в 08:00
от €650 за всё до 6 чел.
Из Аланьи к прохладе водопада Манавгат, античным Сиде и Аспендосу
На автобусе
8 часов
Групповая
Из Аланьи к прохладе водопада Манавгат, античным Сиде и Аспендосу
История, высеченная в камне, и стихия воды
Начало: У вашего отеля
«45 минут проведём у живописного водопада, который давно стал одним из символов региона»
18 июл в 08:30
25 июл в 08:30
€59 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Сиде, театр Аспендос, водопад Манавгат: три жемчужины Памфилии из Алании
Экскурсия очень понравилась! Даже несмотря на то, что мы поехали уже в последние дни, пока цвела лаванда, все равно это
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было очень красиво. Отельный гид пугал, что там будут маленькие кустики не о чем, но все не правда: метровые кусты, фотозоны милые с качелями и лавандовыми велосипедами. Местечко явно сделано силами местных жителей, бабушка плетёт венки из лаванды, угощает лавандовым чаем. Очень понравилось лавандовое мороженое - если бы оно не таяло, увезла бы тонну))) Всем, кто сюда собирается, нужно понимать, что вас не привезут в поле лаванды, которая выращивается для производства масел, духов и тп. Вас привезут в кусочек, оборудованный для ваших красивых фото, но довольно большой, все фотографировались без каких-либо очередей и не было случайно попавших на ваши снимки других людей.
Озеро красивое, инфраструктуры нет, кроме переодевалок, душа и туалета. Нам хватило там час-полтора. Вода прохладная, но красивая) Глина хорошая, находится под песком в воде - то есть надо ее отрыть. Девочки из нашего автобуса наносили на тело и лицо - сказали, кожа хорошая после неё.
В общем, нам понравилось.

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А
Сиде, театр Аспендос, водопад Манавгат: три жемчужины Памфилии из Алании
Экскурсия очень понравилась! Даже несмотря на то, что мы поехали уже в последние дни, пока цвела лаванда, все равно это
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было очень красиво. Отельный гид пугал, что там будут маленькие кустики не о чем, но все не правда: метровые кусты, фотозоны милые с качелями и лавандовыми велосипедами. Местечко явно сделано силами местных жителей, бабушка плетёт венки из лаванды, угощает лавандовым чаем. Очень понравилось лавандовое мороженое - если бы оно не таяло, увезла бы тонну))) Всем, кто сюда собирается, нужно понимать, что вас не привезут в поле лаванды, которая выращивается для производства масел, духов и тп. Вас привезут в кусочек, оборудованный для ваших красивых фото, но довольно большой, все фотографировались без каких-либо очередей и не было случайно попавших на ваши снимки других людей.
Озеро красивое, инфраструктуры нет, кроме переодевалок, душа и туалета. Нам хватило там час-полтора. Вода прохладная, но красивая) Глина хорошая, находится под песком в воде - то есть надо ее отрыть. Девочки из нашего автобуса наносили на тело и лицо - сказали, кожа хорошая после неё.
В общем, нам понравилось.

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Ю
Сиде, театр Аспендос, водопад Манавгат: три жемчужины Памфилии из Алании
Очень красивые места, стоило того чтобы доехать)
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Ю
Сиде, театр Аспендос, водопад Манавгат: три жемчужины Памфилии из Алании
Очень красивые места, стоило того чтобы доехать)
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Всего 6 отзывов в Аланье в категории "Чегемские водопады"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Перге, Аспендос и Сиде - из Аланьи;
  2. Из Аланьи к прохладе водопада Манавгат, античным Сиде и Аспендосу.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Чегемские водопады;
  4. Музей Крепость.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 650. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
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