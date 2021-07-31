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Индивидуальная
до 6 чел.
Перге, Аспендос и Сиде - из Аланьи
Представить жизнь древних городов, ощутить масштаб античной империи и заехать на водопад Куршунлу
Начало: У вашего отеля
«Проникнитесь величием римского театра в Аспендосе и насладитесь прохладой водопада»
15 июл в 08:00
17 июл в 08:00
от €650 за всё до 6 чел.
Групповая
Из Аланьи к прохладе водопада Манавгат, античным Сиде и Аспендосу
История, высеченная в камне, и стихия воды
Начало: У вашего отеля
«45 минут проведём у живописного водопада, который давно стал одним из символов региона»
18 июл в 08:30
25 июл в 08:30
€59 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Экскурсия очень понравилась! Даже несмотря на то, что мы поехали уже в последние дни, пока цвела лаванда, все равно это
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А
Экскурсия очень понравилась! Даже несмотря на то, что мы поехали уже в последние дни, пока цвела лаванда, все равно это
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Очень красивые места, стоило того чтобы доехать)
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Ю
Очень красивые места, стоило того чтобы доехать)
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Всего 6 отзывов в Аланье в категории "Чегемские водопады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Чегемские водопады»
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 650. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
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