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было очень красиво. Отельный гид пугал, что там будут маленькие кустики не о чем, но все не правда: метровые кусты, фотозоны милые с качелями и лавандовыми велосипедами. Местечко явно сделано силами местных жителей, бабушка плетёт венки из лаванды, угощает лавандовым чаем. Очень понравилось лавандовое мороженое - если бы оно не таяло, увезла бы тонну))) Всем, кто сюда собирается, нужно понимать, что вас не привезут в поле лаванды, которая выращивается для производства масел, духов и тп. Вас привезут в кусочек, оборудованный для ваших красивых фото, но довольно большой, все фотографировались без каких-либо очередей и не было случайно попавших на ваши снимки других людей.

Озеро красивое, инфраструктуры нет, кроме переодевалок, душа и туалета. Нам хватило там час-полтора. Вода прохладная, но красивая) Глина хорошая, находится под песком в воде - то есть надо ее отрыть. Девочки из нашего автобуса наносили на тело и лицо - сказали, кожа хорошая после неё.

В общем, нам понравилось.