Ваш индивидуальный русскоязычный гид в Стамбуле заберёт Вас из аэропорта. Покажет Вам ключевые места не тратя попросту Ваше время, вовремя доставит обратно в Аэропорт.

Экскурсия «Стамбул Транзитом» будет собирательная. Учитывается Ваше время пребывания в городе и желание провести это время.

Так как времени обычно мало, люди хотят увидеть как можно больше, поэтому в транзитной экскурсии 🧭 по Стамбулу чаще всего музеи 🖼 изнутри не посещаются. Мы проводим обзорную экскурсию ⛳. Посещаем основные интересные достопримечательности 🏛️ и увлекательно рассказываем о них.

Программа составляется индивидуально, так как транзитное время у всех разное, ниже предлагаем предварительные пункты для посещения из которых будем собирать программу. Экскурсионная программа:

Мечеть Айя-София

Собор Святой Софии — жемчужина Стамбула. В ходе истории 📖 во времена Византийской империи был имперской церковью, а затем во времена Османской была переделана в мечеть (без посещения изнутри).

Музей Дворец Топкапы

Главный дворец Османской империи с начала XV до середины XVIII века.

Голубая мечеть — основная мечеть Турции.

Площадь Ипподром

Место проведения гладиаторских боёв, ещё до возникновения христианства, на котором возведены самые древние постройки Стамбула — включая Египетский обелиск XVI век до нашей эры.

Древние Обелиски

Музей Дворец Ибрагима Паши

Башня Галата

Смотровая площадка с видом на Старый город 🏙️, Залив Золотой Рог, Босфорский пролив, современный город и острова.

Проспект Истикляль

Ещё его называют турецкий арбат, церковь ⛪ Св. Антуана, Российское посольство вокруг которого селились эмигранты во время революции, цветочный пассаж и т. д.

Площадь Таксим — главная площадь города.

Площадь Бешикташ (Beşiktaş)

Эта площадь так же на берегу пролива, памятник капитану (в европейских источниках пирату) Барбаросу, пушки охранявшие город, много турецкой молодёжи)

Смотровая площадка

На самом высоком небоскрёбе Турции (Так же 15 минутный 4D кинотеатр на вершине небоскрёба перенесёт вас на вертолёте и пролетит через все исторические места, детям будет особенно интересно).

Тур по Босфору длительностью 1, 5 часа (стоимость билета 3-4 евро с человека)Организационные детали: