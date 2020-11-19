Летим в Окинаву

Как добраться до Окинавы на самолёте

В Окинаве 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Naha Airport» вам не избежать

Список аэропортов Окинавы

  1. Наха OKA
    Naha Airport
  2. Kadena AB DNAне гражданский
    Kadena AB

Самые дешёвые билеты в Окинаву из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.11.2020из 🇯🇵Осаки2 9622ч 20м
11.01.2021из 🇯🇵Фукуоки3 2041ч 55м
27.10.2020из 🇯🇵Нагои3 8092ч 40м
26.10.2020из 🇯🇵Токио4 2013ч 30м
13.11.2020из 🇯🇵Миякодзимы5 56155м
27.10.2020из 🇯🇵Исигаков5 81655м
21.12.2020из Сеула8 3818ч 25м (⇵1)
04.11.2020из 🇯🇵Саппоро8 5938ч 40м (⇵1)
14.10.2020из Гонконга9 4152ч 45м
04.12.2020из 🇯🇵Коти11 19727ч 30м (⇵1)
23.11.2020из 🇹🇼Тайбэй13 34713ч 5м (⇵2)
12.02.2021из 🇷🇺Владивостока15 6237ч 40м (⇵1)
15.07.2021из 🇯🇵Хакодате16 13519ч 45м (⇵1)
31.12.2020из 🇹🇼Тайчжуна17 42823ч (⇵1)
01.07.2021из 🇨🇳Гуанчжоу18 45036ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇲Янгона19 02418ч (⇵1)
20.10.2020из 🇯🇵Сидзуоки19 0432ч 30м
01.07.2021из 🇨🇳Чанши20 34127ч 30м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Москвы28 44940ч (⇵2)
16.04.2021из 🇳🇵Катманду31 82913ч 15м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 82652ч 20м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга37 89138ч 45м (⇵2)
01.09.2021из 🇷🇺Калининграда41 29840ч 5м (⇵2)
01.04.2021из 🇷🇺Ставрополя42 36723ч 20м (⇵2)
14.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка44 01551ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇵🇱Варшавы45 33829ч 30м (⇵2)
08.09.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)46 14732ч 20м (⇵2)
09.02.2021из 🇺🇸Саванны47 37724ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇦Киева49 32059ч 50м (⇵2)
26.01.2021из 🇨🇦Йеллоунайфа56 61935ч 15м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Казани75 26437ч 50м (⇵2)
06.02.2021из 🇷🇺Красноярска77 54130ч 50м (⇵2)
07.10.2021из 🇫🇷Парижа78 19520ч 15м (⇵1)
02.12.2020из 🇰🇿Алматы86 38144ч 15м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇿Ташкента89 79416ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇾Минска90 47428ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇦Даммама106 48945ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Окинавы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Фукуока, Исигаки, Осака, Сеул и Токио

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Окинавы