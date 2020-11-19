Как добраться до Окинавы на самолёте
В Окинаве 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Naha Airport» вам не избежать
Список аэропортов Окинавы
- Наха OKANaha Airport
- Kadena AB DNAне гражданскийKadena AB
Самые дешёвые билеты в Окинаву из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.11.2020
|из 🇯🇵Осаки
|2 962
|2ч 20м
|11.01.2021
|из 🇯🇵Фукуоки
|3 204
|1ч 55м
|27.10.2020
|из 🇯🇵Нагои
|3 809
|2ч 40м
|26.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|4 201
|3ч 30м
|13.11.2020
|из 🇯🇵Миякодзимы
|5 561
|55м
|27.10.2020
|из 🇯🇵Исигаков
|5 816
|55м
|21.12.2020
|из Сеула
|8 381
|8ч 25м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇯🇵Саппоро
|8 593
|8ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из Гонконга
|9 415
|2ч 45м
|04.12.2020
|из 🇯🇵Коти
|11 197
|27ч 30м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|13 347
|13ч 5м (⇵2)
|12.02.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|15 623
|7ч 40м (⇵1)
|15.07.2021
|из 🇯🇵Хакодате
|16 135
|19ч 45м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇹🇼Тайчжуна
|17 428
|23ч (⇵1)
|01.07.2021
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|18 450
|36ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇲Янгона
|19 024
|18ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇯🇵Сидзуоки
|19 043
|2ч 30м
|01.07.2021
|из 🇨🇳Чанши
|20 341
|27ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|28 449
|40ч (⇵2)
|16.04.2021
|из 🇳🇵Катманду
|31 829
|13ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 826
|52ч 20м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|37 891
|38ч 45м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|41 298
|40ч 5м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Ставрополя
|42 367
|23ч 20м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|44 015
|51ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|45 338
|29ч 30м (⇵2)
|08.09.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|46 147
|32ч 20м (⇵2)
|09.02.2021
|из 🇺🇸Саванны
|47 377
|24ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|49 320
|59ч 50м (⇵2)
|26.01.2021
|из 🇨🇦Йеллоунайфа
|56 619
|35ч 15м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|75 264
|37ч 50м (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|77 541
|30ч 50м (⇵2)
|07.10.2021
|из 🇫🇷Парижа
|78 195
|20ч 15м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|86 381
|44ч 15м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|89 794
|16ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|90 474
|28ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|106 489
|45ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Окинавы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Окинавы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Фукуока, Исигаки, Осака, Сеул и Токио
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