Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемый рейс до Токио: Narita International Airport NRT или Haneda International Airport HND. Аэропорт Haneda находится ближе к Токио.
При входе в некоторые храмы и святилища в Японии необходимо разуваться.
Валюту на йены рекомендуем поменять прямо в аэропорту по прилёту. В аэропортах есть круглосуточные обменники. Курс не отличается от курса в обменниках в городе.
Необходимо иметь очень удобную обувь. Несмотря на то, что практически все экскурсии будут на заказном транспорте, придется довольно много ходить.
Организаторы оставляют за собой право изменить последовательность программы или заменить некоторые пункты программы на равнозначные без ущерба для программы.
Чаевые гиды и водителю не обязательно, но приветствуются.
Организаторы оставляют за собой право изменить последовательность программы или заменить некоторые пункты программы на равнозначные без ущерба для программы.
Про выезд в последний день
Рядом с отелем, в 10 минутах ходьбы, находится автобусный терминал Tokyo City Air Terminal T-CAT, из которого можно уехать в оба токийских аэропорта – Нарита или Ханэда на комфортабельных очень чистых автобусах. Билеты можно приобрести онлайн на сайте автобусного терминала https://www.tcat-hakozaki.co.jp/en/ или в кассе терминала непосредственно перед поездкой. Дополнительная плата за багаж не взымается. Билет до Нариты стоит 3 100 иен (20 USD), билет до Ханэды стоит 1 100 йен (8 USD)
Помимо этого, до обоих аэропортов можно доехать на метро. Станция метро находится в паре минут ходьбы от отеля. Или можно заказать такси или индивидуальный трансфер.
Проживание. Стоимость тура указана за 2-местное размещение (2 отдельные кровати рядом). При 1-местном размещении тур будет стоить €4485. Разные отели:
- Токио, 5 ночей — Via Inn Nihonbashi Ningyocho
- Сюдзендзи, горячие источники, 2 ночи — Shuzenji Onsen Katsuragawa
- Киото, 3 ночи — ALA Hotel Kyoto
- Канадзава, 1 ночь — Daiwa Roynet Hotel Kanazawa Eki Nishiguchi
*Фото отелей взяты с сайтов: viainn.com, japanican.com, booking.com, daiwaroynet.jp
Питание. В стоимость включены завтраки по системе «шведский стол», 2 обеда и 2 ужина с алкогольными и безалкогольными напитками. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Заказной транспорт между объектами экскурсий (минивэн). Скоростные поезда, общественный транспорт.
Дети. С 8 лет.
Виза. Нужно будет оформить визу за 2-4 недели до поездки. Организатор проконсультирует вас насчёт визы.
Уровень сложности. В туре нужно будет много ходить пешком, практически каждый день. У участников не должно быть противопоказаний к долгой ходьбе.
Программа тура по дням
Прибытие в Токио и заселение в отель
Прибытие в Токио, аэропорты Haneda International Airport или Narita International Airport. После встречи с сопровождающим — перемещение на общественном транспорте в отель и заселение. Вечер будет свободным, чтобы вы могли отдохнуть после дороги.
Прогулки по Токио, японский обед и чайная церемония в кимоно
Завтрак, встреча в холле отеля с гидом. С 9:30 до 17:30 пройдёт экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом.
Прогуляемся по району Асакуса, где сохранился дух прошедших эпох. Посмотрим на значимый буддийский храм Сэнсо-дзи и сувенирную улочку Накамисэ-дори. После вас ждет чайная церемония и переодевание в кимоно.
Затем переместимся в район небоскрёбов Синдзюку. Там пообедаем в одном из старейших теппан-яки ресторанов Токио (включено в стоимость). Отведаем знаменитой японской говядины и рыбы на листе. Поднимемся на 45 этаж, где находится видовая площадка.
Заглянем в район Сибуя, где стоит статуя собаки Хачико. Вечером вернёмся в отель.
Экскурсия по Иокогаме, ночь в рёкане и термальные ванны
Завтрак и выселение из отеля со всеми вещами — в холле вас встретит гид.
С 9:00 до 16:30 пройдёт экскурсия по Иокогаме в сопровождении русскоговорящего гида. Это крупный японский город-порт, второй по населению город страны. Традиционная японская архитектура здесь переплетена с западными веяниями 19 века и современными стилями.
Затем поднимемся на смотровую площадку на 69 этаже небоскрёба Yokohama Landmark Tower. Проедем на канатной дороге и полюбуемся на город с высоты птичьего полёта. Прогуляемся по парку вдоль береговой линии.
Обед оплачивается самостоятельно. Если будет время, посетим Китайский квартал — важную достопримечательность города.
В завершение дня поедем на полуостров Идзу, в городок Сюдзендзи, где заселимся в отель. Сегодня ночуем в рёкане — традиционная японская гостиница с горячими источниками.
Ужин «шведский стол» входит в стоимость. После вы сможете принять термальные ванны (женщины и мужчины отдельно, приватные комнаты). Для полного погружения вам дадут традиционные одежды и обувь.
Прогулки по Сюдзендзи, гора Фудзи и красные клёны
Завтрак в отеле, встреча с гидом в холле в 9:30 — пойдём на пешую прогулку по Сюдзендзи. Это городок с умиротворяющей атмосферой японской природы. Погуляем под клёнами вдоль горной реки, зайдём в бамбуковую рощу и местный буддийский храм. Возьмите с собой небольшие полотенца из отеля — возле горной реки есть ванночки для ног.
В 11:00 выселение из отеля. На автобусе поедем смотреть Пять озёр Фудзи и саму гору Фудзи — активный вулкан с горячими источниками. Там для вас проведёт экскурсию русскоговорящий гид. Обед оплачивается самостоятельно.
Вы увидите старинные японские домики с соломенными крышами в деревне Ияси-но-Сато. Сможете пообедать традиционной японской едой в одном из местных ресторанчиков (оплачивается самостоятельно).
Зайдём в музей кимоно Иттику Кубота, здание которого построено в стиле Гауди. Насладимся видами залитых красным деревьев.
Возвращение в отель. Ужин в формате «шведский стол» и принятие термальных ванн включено в стоимость.
Экскурсия по Хаконе, долина гейзеров и горный музей под открытым небом
После завтрака в отеле вас встретит русскоговорящий гид в холле. С 10:00 до 17:00 пройдёт экскурсия по Хаконе.
Город Хаконе находится в 100 км от Токио и входит в состав парка «Фудзи-Хаконе-Идзу». И сами японцы, и гости Японии едут в это место, чтобы увидеть прекрасные горные пейзажи и посетить музеи.
Прокатимся на кораблике по кратерному озеру Аси. Проедем по канатной дороге над долиной гейзеров. Сделаем остановку, чтобы погулять по «долине большого кипения Овакудани». Там же попробуем «чёрные яйца», сваренные в гейзере.
Заглянем в художественный музей под открытым небом в горах — его площадь занимает до 70 000 квадратных метров! Здесь вы насладитесь произведениями искусства в горных пейзажах и коллекцией работ Пабло Пикассо.
Переезд на станцию Одавара, там можно посетить булочную, магазинчики, кафе. С 18:07 до 20:12 — трансфер на скоростном поезде в Киото (2 часа). Встреча с гидом на платформе, заселение в отель и отдых.
Экскурсия по Киото, Храм Чистой воды, обед на японской вилле и святилище
Завтрак в отеле, встреча в холле. С 9:30 до 17:30 русскоговорящий гид проведёт экскурсию по Киото. Более тысячи лет этот город был столицей императоров, а сейчас стал центром традиционной культуры Японии.
Поедем в Киёмидзу-дэра, или Храм Чистой воды на вершине горы. Отсюда открывается панорамный вид на город. Сюда же приезжал герой Люка Бессона в фильме «Васаби».
Пообедаем на старинной вилле с классическим садом (включено в стоимость). Вам подадут блюда высокой японской кухни — «кайсэки».
Затем поедем в северную часть Киото, где посетим известный Золотой павильон Кинкаку-дзи. Ближе к вечеру поедем в Фусими Инари — святилище синтоистов с бесконечными воротами.
Возвращение в отель, самостоятельный ужин.
Экскурсия в Нара, Храм Большого Будды и урок каллиграфии
Встречаемся с русскоговорящим гидом в холле отеля после завтрака. С 9:30 до 17:30 — экскурсия в город Нара. В 8 веке он был столицей Японии, а сейчас известен храмами, входящими в список ЮНЕСКО.
Посетим Храм Большого Будды, или Тодай-дзи — одно из самых масштабных деревянных строений в мире со статуей Будды.
Погуляем по парку с оленями, после чего вы отправитесь на урок японской каллиграфии. Его проведёт настоящий мастер каллиграфии (продолжительность — 1 час).
Если останется время, зайдём в храм Касуга-тайся, который посвящён божествам-защитникам древней столицы. Он находится в лесу и окружён множеством каменных фонариков.
Вечером вернёмся в отель в Киото. Самостоятельный ужин.
Прогулки по Канадзаве: чаепитие с гейшей, самурайский замок и рынок
После завтрака выселяемся из отеля и в 8:30 встречаемся с гидом в холле. Сегодня переезжаем в Канадзаву на скоростных поездах.
С 11:00 до 17:30 вам проведут экскурсию по Канадзаве (перемещаемся на заказном транспорте с русскоговорящим гидом). Канадзава — уютный городок, сохранивший очарование старины. Вы увидите чайные дома, японские сады, прикоснётесь к эпохе самураев и гейш.
Зайдём в сад Кэнроку-эн и заглянем в самурайский замок Канадзава (16 век). Прогуляемся по рынку Омитё — там можно будет попробовать местные морепродукты и деликатесы. Обед оплачивается самостоятельно.
Обязательно посмотрим на квартал гейш Хигаси и посетим чайный домик гейши Сима. Заглянем в аутентичную лавку, где продают изделия из сусального золота.
Заселимся в отель рядом со станцией Канадзава. Самостоятельный ужин.
Токио: дворцы, парки, рыбный рынок и музей цифрового искусства
После завтрака встречаемся с гидом в холле и выселяемся из отеля. С 09:07 до 11:36 совершим переезд в Токио на скоростном поезде.
С 12:00 до самого вечера вас ждёт большая экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом (перемещаемся на заказном транспорте). Начнём c Токийского вокзала, сохранившим следы архитектуры эпохи Мейдзи. Поднимемся на террасу соседнего небоскрёба и посмотрим на всё это с высоты. Поедем в Императорский дворец, где сейчас живёт императорская семья Японии.
В обед пойдём на известный рыбный рынок Цукидзи. Там вы сможете отведать свежайших морепродуктов в местном ресторане (оплачивается самостоятельно). Затем отправимся в Токийский парк Сиба-коен – один из старейших в городе. Там стоит древний храм Дзодзё-дзи, который был перенесен сюда в 16 веке. На его территории захоронено 15 представителей клана Токугава.
В конце дня поедем на насыпной остров Одайба. Пофотографируемся на набережной, увидим Радужный мост и японскую «Статую Свободы». После посетим музей цифрового искусства teamLab Planets. В музее нужно будет разуться. В одном из залов на полу находится вода, но вам выдадут шорты и полотенца для ног.
Вечером заселимся в отель в районе Нингётё. Ужин самостоятельно.
Поездка в Никко: храм Тосё-гу и усыпалница Токугавы
После завтрака в отеле встречаемся с гидом и в 9:00 отправляемся на экскурсию в Никко. Экускурсия займёт весь день, добираться до Никко 2,5 часа (сделаем остановку в комфортной зоне для отдыха).
Никко – это место силы в окружении озёр, горных вершин, водопадов и древних храмов. Мы пойдём в национальный парк «Никко», где посетим храмовый комплекс Тосё-гу с усыпальницей самого известного японского сёгуна Иэясу Токугавы. Он завершил объединение Японии и основал Эдо (старое название Токио). Богатый комплекс включает десятки строений и внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вечером вернёмся в Токио и будем отдыхать. Обед и ужин в этот день самостоятельные.
Отъезд из Токио
Завтрак в отеле, выезд из отеля до 10:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Мы проконтролируем, чтобы все уехали в удобное время и всё успели.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
- Встреча с сопровождающим в аэропорту
- Трансфер из аэропорта до отеля на общественном транспорте
- Заказной транспорт и проезд на общественном транспорте по программе, включая все скоростные поезда
- Входные билеты по программе
- Чайная церемония и переодевание в кимоно
- Урок японской каллиграфии
- Полное сопровождение русскоговорящими гидами
- Помощь в оформлении визы (по запросу)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Токио и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- Международная медицинская страховка
- Виза
- Личные расходы
- При 1-местном размещении тур будет стоить $4485