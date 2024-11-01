Токио, Киото, Сюдзендзи, Иокогама, Хаконе, Нара, Канадзава, Никко… Путешествие, в котором японская современность переплетена с вековыми традициями. Вы посетите знаковые исторические памятники, храмы, сады и парки. Заглянете в императорскую резиденцию

и прогуляетесь среди гейзеров. Увидите музей под открытым небом с коллекцией работ Пикассо, усыпальницу Токугавы и легендарную гору Фудзи, особенно прекрасную в осеннем зареве листвы. Заглянете на известные рынки и отведаете традиционной японской еды (несколько обедов и ужинов включены в стоимость). Наконец, попьёте чай на настоящей чайной церемонии, переоденетесь в кимоно, пройдёте урок каллиграфии и примете ванну в горячих источниках. Присоединяйтесь к нашему незабываемому путешествию!

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Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемый рейс до Токио: Narita International Airport NRT или Haneda International Airport HND. Аэропорт Haneda находится ближе к Токио.

При входе в некоторые храмы и святилища в Японии необходимо разуваться.

Валюту на йены рекомендуем поменять прямо в аэропорту по прилёту. В аэропортах есть круглосуточные обменники. Курс не отличается от курса в обменниках в городе.

Необходимо иметь очень удобную обувь. Несмотря на то, что практически все экскурсии будут на заказном транспорте, придется довольно много ходить.

Организаторы оставляют за собой право изменить последовательность программы или заменить некоторые пункты программы на равнозначные без ущерба для программы.

Чаевые гиды и водителю не обязательно, но приветствуются.

Организаторы оставляют за собой право изменить последовательность программы или заменить некоторые пункты программы на равнозначные без ущерба для программы.

Про выезд в последний день

Рядом с отелем, в 10 минутах ходьбы, находится автобусный терминал Tokyo City Air Terminal T-CAT, из которого можно уехать в оба токийских аэропорта – Нарита или Ханэда на комфортабельных очень чистых автобусах. Билеты можно приобрести онлайн на сайте автобусного терминала https://www.tcat-hakozaki.co.jp/en/ или в кассе терминала непосредственно перед поездкой. Дополнительная плата за багаж не взымается. Билет до Нариты стоит 3 100 иен (20 USD), билет до Ханэды стоит 1 100 йен (8 USD)

Помимо этого, до обоих аэропортов можно доехать на метро. Станция метро находится в паре минут ходьбы от отеля. Или можно заказать такси или индивидуальный трансфер.