Прогуляться по облакам, встретить овечек и поесть вкусный шашлык в апацхе
В Абхазии обычно ездят на озеро Рицца, в Новый Афон и Сухум.
Но мало кто знает, что здесь есть одно фантастическое место без толп туристов, кафе и лавочек с сувенирами. Этим оно и примечательно. Только альпийские луга, пастушьи домики, овечки, козы и лошади.
Мы отправимся сюда на удобном джипе в группе до 16 человек, чтобы увидеть первозданную красоту как она есть.
Но мало кто знает, что здесь есть одно фантастическое место без толп туристов, кафе и лавочек с сувенирами. Этим оно и примечательно. Только альпийские луга, пастушьи домики, овечки, козы и лошади.
Мы отправимся сюда на удобном джипе в группе до 16 человек, чтобы увидеть первозданную красоту как она есть.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Три смотровые площадки. 300 метров над уровнем моря — с шикарным видом на Гагры и высокогорными качелями, на которых захватывает дух. 900 метров над уровнем моря — с более обширной панорамой. 1460 метров над уровнем моря — площадка парапланеристов, где можно посмотреть, как они готовятся к полёту и взмывают в небо.
- Прогулка по альпийским лугам к балагану пастухов с аутентичными домиками, мимо табунов овец и коров. Вы точно «положите» это место в свою копилочку красивейших локаций на земле.
- Гора Мамдзышха (1873 метра над уровнем моря). Представьте себе, вдали раскинулись сочные луга и заснеженные горные вершины, мимо буквально на расстоянии вытянутой руки проплывают облака. Это невероятное ощущение до мурашек!
- Настоящий абхазский обед. А дальше отправимся в апацху — национальное жилище, где нас встретят горячим нежным шашлыком, тающими во рту фруктами и домашним терпким вином. Вы поймёте, что Мамдзышха не только сказочно красива, но и очень гостеприимна.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт водитель-гид с богатым экскурсионным опытом.
- Поездка пройдёт на джипе UAZ Patriot.
- Можем забрать со всех городов между КПП ПСОУ и Пицундой. Из Гудауты, Нового Афона и Сухума не забираем.
- Дополнительные расходы: обед – 600-800 руб. /чел., катание на качелях – 500 руб. /чел.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пицундой
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Пицунде
Провели экскурсии для 30 туристов
Наша команда - это знающие организаторы и отзывчивые, ответственные гиды с опытом работы в сфере туризма более 5 лет. Мы видим красоту в каждом дереве и отрезке земли и максимально стараемся передать это нашим гостям. Наш девиз:"Относись к человеку так, как хотел бы, чтобы относились к тебе!" Отдых душой и копилка ярких воспоминай — это о наших экскурсиях!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алия
15 сен 2023
Самым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до места на на "джипинге" УАЗик с открытым верхом, по пути у нас было пару остановок с прекрасными видами, увидели как летают парапланеристы. Когда мы добрались до гор, мы увидели всю красоту, которую обещал нам наш экскурсовод Дмитрий, очень увлекательные и интересные истории рассказывал. Луга со всех сторон окружают горы. Воздух там непередаваемый, чистейший, от которого кружится голова. Мы находились на уровне облаков, мы могли дотронуться до них. На лугах пасутся коровы и козы.
Это место однозначно нужно посетить!
Это место однозначно нужно посетить!
М
Максим
11 сен 2023
Нереальная красота!
А
Анна
7 сен 2023
Мы в восторге от экскурсии на гору Мамдзышха! УАЗ Патриот с открытым верхом, очень захватывающе и местами даже страшно! Но водитель Дима внушал доверие и оправдал его) На вершине горы вкусный шашлык, овощная нарезка, местный алкоголь и кофе. И конечно же потрясающие виды. Организатор всё доходчиво объяснял и всегда был на связи.
Ирина
7 сен 2023
О эти горы… Площадка от куда улетают ребята на парапланах отдельная история, мы были когда было очень облачно и как же они пропадают в облаках, невероятно. Виды очень красивые. Все прошло хорошо, спасибо.
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