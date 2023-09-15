Самым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до места на на "джипинге" УАЗик с открытым верхом, по пути у нас было пару остановок с прекрасными видами, увидели как летают парапланеристы. Когда мы добрались до гор, мы увидели всю красоту, которую обещал нам наш экскурсовод Дмитрий, очень увлекательные и интересные истории рассказывал. Луга со всех сторон окружают горы. Воздух там непередаваемый, чистейший, от которого кружится голова. Мы находились на уровне облаков, мы могли дотронуться до них. На лугах пасутся коровы и козы.

Это место однозначно нужно посетить!