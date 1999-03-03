Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Стоимость экскурсии 🧭 250 дол на человека, 300 дол за двоих и далее 50 дол за человека.

Город Тигре — это мини Венеция, город 🏙️ на воде. Он расположен в 40 км от центра города Буэнос Айрес. Сами аргентинцы очень любят приезжать и отдыхать в этом городе.

Во время экскурсии мы с вами прокатимся по северным провинциям города Буэнос Айрес. Заедим на набережную, где аргентинский народ любит заниматься яхтингом и рыбачить. Так же проедим мимо резиденции президента, дворец где живут все действующие президенты. Так же мы с вами посетим дом одной очень известной аргентинской писательницы Мария О´Кампо, а так же заедим в город под названием Сан Исидро, который считается самой богатой провинцией и сильно отличается от столицы ⭐️. Улочки мощеные, везде только частные дома, тихо, спокойно, уютно, вдоль города уже не продают автомобили, а продают всевозможные лодки и водные принадлежности. В этом городе мы с вами заедем в готический храм на самой старой площади города. Если экскурсия ⛳ выпадет на воскресенье, то мы так же сможем посетить ярмарку на площади. После этого наше путешествие продолжится в городе Тигре. Где мы с вами пересядем на лодку, где вас угостят кофе и альфахором (вкуснейшим аргентинским печеньем с дульсе-де лече) и далее мы поплывем по пяти притокам реки Параны смотреть, как живут местные жители на воде. Мы с вами увидим не похожие друг на друга дома, отели, водное такси 🚕, водные автобусы, школу, церковь ⛪, магазины (киоски), потрясающую природу и многое другое. И все это конечно же находится на воде. После поездки на лодке ⚓ мы с вами посетим музей 🖼 Мате. Там вы узнаете об этом знаменитом аргентинском напитке много интересного, историю 📖 мате, как его выращивают, в каких странах это делают, где его любят пить, какое мате считается лучшим, как правильно его приготовить и как правильно пить, ну и конечно же сможете его попробовать, а если вам понравится мате, то сможете его там же и приобрести.

За дополнительную плату так же можно арендовать индивидуальную лодку или индивидуальную лодку с обедом. Обед будет проходить на одном из островов города.