Осмотрите все важные достопримечательности Зальцбурга в рамках гибкого круглосуточного или 48-часового автобусного тура по системе hop-on и hop-off. Путешествуйте в роскошных автобусах с кондиционерами и наслаждайтесь информативными аудиокомментариями на 13 языках с бесплатной гарнитурой на каждое место.

Познакомьтесь с городом за час, совершив беспосадочную экскурсию, или сойдите на любой из 12 остановок, чтобы открыть для себя достопримечательности Зальцбурга в удобном для вас темпе.

Маршрут тура начинается на Мирабельплац 2, рядом с садами Мирабель и университетом Моцартеум, и вы можете остановиться на любой из следующих остановок: