Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите самые красивые достопримечательности во время экскурсии по городу
Воспользуйтесь гибкой программой с 12 hop-on/hop-off остановками
Послушайте аудиогид на 13 языках
Оценит аудиогид «Звук музыки» на английском или испанском языке
Сделайте выбор между билетом на 1 или 2 дня
Осмотрите все важные достопримечательности Зальцбурга в рамках гибкого круглосуточного или 48-часового автобусного тура по системе hop-on и hop-off. Путешествуйте в роскошных автобусах с кондиционерами и наслаждайтесь информативными аудиокомментариями на 13 языках с бесплатной гарнитурой на каждое место.
Познакомьтесь с городом за час, совершив беспосадочную экскурсию, или сойдите на любой из 12 остановок, чтобы открыть для себя достопримечательности Зальцбурга в удобном для вас темпе.
Маршрут тура начинается на Мирабельплац 2, рядом с садами Мирабель и университетом Моцартеум, и вы можете остановиться на любой из следующих остановок:
Мирабельплац / Моцартеум
Моцарттег / Рудольфскаи
Моцартстег / Имбергштрассе
Hanusch-Platz
Герберт-фон-Караян-Платц
Замок Леопольдскрон
Дворец Хельбрунн
Kleingmain / Gwandhaus
Nonntal
Моцартстег / Имбергштрассе
Mirabellplatz / St. Андре
Главный вокзал Зальцбурга
У вас также есть возможность выбрать билет с 3 маршрутами, который дает доступ к двум дополнительным маршрутам: автобусу до горы Гайсберг и автобусу до озер и гор Зальцкаммергут.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на автобусный hop-on hop-off тур на 1 или 2 дня
Познавательный аудиогид о Зальцбурге на 13 языках
Эксклюзивный аудиогид «Звук музыки» на английском или испанском языке
Билет на автобус, действительный в любом общественном транспорте Зальцбурга (линии 1-28) в день валидации
Что не входит
Плата за вход в достопримечательности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Обратите внимание, что утерянные билеты не подлежат замене
Программа тура может быть изменена и отложена из-за внешних событий и дорожного движения
Вам будет разрешено сесть в автобус только при наличии свободного места (без остановки по соображениям безопасности)
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
S
Sofia
9 янв 2020
Это было хорошо, нам понравилось то, что он был открыт 1 января. Хотя было два тура, но один из них (старый город) не был доступен в тот день, но другой был действительно хорош. Единственная плохая вещь из всех туров, которые мы купили, Получите ваш гид, это то, что вы должны выкупить онлайн-ваучеры в каком-то другом месте, кроме аттракциона, и подвести черту, когда доберетесь до места, которое хотите посетить. Это работает, если вы хотите защитить свое место / вход, но в остальном то же самое, если вы покупаете билет на стойке.
A
Audra
17 дек 2019
Приветливый персонал, чистые автобусы, отличный маршрут и подходящее расписание делают этот тур 100% стоящим. Не люблю останавливаться, не отрываться. Хотите увидеть все остановки перед тем, как решить, на каких остановках прыгать, нет проблем, просто пройдите весь маршрут, а затем прыгайте, когда будете готовы. Аудиогид на автобусе предоставил много отличной, интересной и интересной информации как о остановках, так и о самом городе!
А
Аноним
4 янв 2020
Хороший опыт для изучения Вены за короткое время на хорошо спланированном автобусе
Ещё 222 отзыва
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