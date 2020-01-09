Зальцбург: hop-on hop-off тур по желтой линии

Откройте для себя чарующую красоту Зальцбурга во время автобусного hop-on hop-off тура с гибкой программой

4.1
225 отзывов
В группе
до 50 чел.
Откройте для себя чарующую красоту Зальцбурга во время автобусного hop-on hop-off тура с гибкой программой.

Выберите билет на 1 или 2 дня и исследуйте город в своем темпе – выходите на любых из 12 остановок и посещайте все основные достопримечательности.
Зальцбург: hop-on hop-off тур по желтой линии
Зальцбург: hop-on hop-off тур по желтой линии
Зальцбург: hop-on hop-off тур по желтой линии
Зальцбург: hop-on hop-off тур по желтой линии
Зальцбург: hop-on hop-off тур по желтой линии
Зальцбург: hop-on hop-off тур по желтой линии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите самые красивые достопримечательности во время экскурсии по городу
  2. Воспользуйтесь гибкой программой с 12 hop-on/hop-off остановками
  3. Послушайте аудиогид на 13 языках
  4. Оценит аудиогид «Звук музыки» на английском или испанском языке
  5. Сделайте выбор между билетом на 1 или 2 дня
Осмотрите все важные достопримечательности Зальцбурга в рамках гибкого круглосуточного или 48-часового автобусного тура по системе hop-on и hop-off. Путешествуйте в роскошных автобусах с кондиционерами и наслаждайтесь информативными аудиокомментариями на 13 языках с бесплатной гарнитурой на каждое место.
Познакомьтесь с городом за час, совершив беспосадочную экскурсию, или сойдите на любой из 12 остановок, чтобы открыть для себя достопримечательности Зальцбурга в удобном для вас темпе.

Маршрут тура начинается на Мирабельплац 2, рядом с садами Мирабель и университетом Моцартеум, и вы можете остановиться на любой из следующих остановок:

  • Мирабельплац / Моцартеум
  • Моцарттег / Рудольфскаи
  • Моцартстег / Имбергштрассе
  • Hanusch-Platz
  • Герберт-фон-Караян-Платц
  • Замок Леопольдскрон
  • Дворец Хельбрунн
  • Kleingmain / Gwandhaus
  • Nonntal
  • Моцартстег / Имбергштрассе
  • Mirabellplatz / St. Андре
  • Главный вокзал Зальцбурга
  • У вас также есть возможность выбрать билет с 3 маршрутами, который дает доступ к двум дополнительным маршрутам: автобусу до горы Гайсберг и автобусу до озер и гор Зальцкаммергут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на автобусный hop-on hop-off тур на 1 или 2 дня
  • Познавательный аудиогид о Зальцбурге на 13 языках
  • Эксклюзивный аудиогид «Звук музыки» на английском или испанском языке
  • Билет на автобус, действительный в любом общественном транспорте Зальцбурга (линии 1-28) в день валидации
Что не входит
  • Плата за вход в достопримечательности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание, что утерянные билеты не подлежат замене
  • Программа тура может быть изменена и отложена из-за внешних событий и дорожного движения
  • Вам будет разрешено сесть в автобус только при наличии свободного места (без остановки по соображениям безопасности)
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

S
9 янв 2020
Это было хорошо, нам понравилось то, что он был открыт 1 января. Хотя было два тура, но один из них (старый город) не был доступен в тот день, но другой был действительно хорош. Единственная плохая вещь из всех туров, которые мы купили, Получите ваш гид, это то, что вы должны выкупить онлайн-ваучеры в каком-то другом месте, кроме аттракциона, и подвести черту, когда доберетесь до места, которое хотите посетить. Это работает, если вы хотите защитить свое место / вход, но в остальном то же самое, если вы покупаете билет на стойке.
A
17 дек 2019
Приветливый персонал, чистые автобусы, отличный маршрут и подходящее расписание делают этот тур 100% стоящим. Не люблю останавливаться, не отрываться. Хотите увидеть все остановки перед тем, как решить, на каких остановках прыгать, нет проблем, просто пройдите весь маршрут, а затем прыгайте, когда будете готовы. Аудиогид на автобусе предоставил много отличной, интересной и интересной информации как о остановках, так и о самом городе!
А
4 янв 2020
Хороший опыт для изучения Вены за короткое время на хорошо спланированном автобусе
Ещё 222 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зальцбурга

👥Групповые🎧АудиогидыАрхитектурные экскурсииКультура и историяИстория и наследиеThings to do for adultsHop-on hop-offТуры Hop-on Hop-offКрепость Хоэнзальцбург🗽Достопримечательности🚌На автобусе🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Зальцбурге

Таинственный Зальцбург
Индивидуально
для 10 чел.
5
13
140
за 1-10 чел.
Таинственный Зальцбург
👣 Пешеходная
Мистическая прогулка по древнему городу в поисках легенд, призраков и невыдуманных историй
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Индивидуально
для 4 чел.
4.8
43
156
за 1-4 чел.
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
👣 Пешеходная
Прогулка по «Северному Риму», величественному уголку Австрии с богатой историей и атмосферой
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты
Индивидуально
30
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты
👣 Пешеходная
Мы прогуляемся по уютному альпийскому городу Зальцбургу, посмотрим барочную архитектуру, сделаем незабываемые фотографии
Вы можете выбрать любое удобное время
Дыхание древнего Зальцбурга
Индивидуально
для 6 чел.
4.9
34
175
за 1-6 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
🚗 На машине
Нескучная авто-пешеходная прогулка по городу Моцарта — от монастырей до культовых кофеен
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Индивидуально
для 6 чел.
5
1
200
за 1-6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
🚗 На машине
Пройти по следам кельтов и римлян, с ветерком спуститься в подземелье и узнать, как добывают соль
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ - Нескучные Прогулки по Сцене Мира
Индивидуально
для 50 чел.
5
2
120
за 1-50 чел.
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ - Нескучные Прогулки по Сцене Мира
На экскурсии вы посетите дом-музей Моцарта и подниметесь в крепость Хоэнзальцбург
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Индивидуально
для 10 чел.
5
7
130
за 1-10 чел.
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
👣 Пешеходная
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Крепость «ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ» - Жизнь на горе, длинною в 1000 лет
Индивидуально
для 50 чел.
100
за 1-50 чел.
Крепость «ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ» - Жизнь на горе, длинною в 1000 лет
Ежедневно
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Индивидуально
для 4 чел.
1ч 30м
150
за 1-4 чел.
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Футуристическая архитектура и экстрим коллекции Red Bull
3 дек
4 дек
5 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Зальцбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Зальцбурге
🇦🇹