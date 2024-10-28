Баку - великолепие Востока: обзорная экскурсия по столице Азербайджана

Старый добрый Баку

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому Баку! Здесь каждая улица дышит атмосферой древности и загадок. Знаковые достопримечательности: 1. Начнем у Парных Ворот Старого Города. Посетим старинные хаммамы и караван-сараи. Эти здания были важными торговыми и культурными центрами Азербайджана. Я расскажу об их роли в истории и уникальной архитектуре. 3. Заглянем в Музей миниатюрной книги. Здесь выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. 4. Сделаем остановку у Дворца Ширваншахов. Вы сможете рассмотреть детали фасада и окунуться в атмосферу восточной роскоши. 5. Продолжим у Девичьей башни. Узнаем легенды и истории, связанные с этим местом. 6. Прогуляемся по улице, где снимался знаменитый фильм «Бриллиантовая рука». 7. Завершим эту часть экскурсию на рыночной площади. Здесь осмотрим развалины часовни Святого Варфоломея.

Дивный новый Баку

После исторической части предлагаем вам окунуться в современность и увидеть, как преобразился город. Современные архитектурные достопримечательности: 1. Переходим в зону отдыха «Малая Венеция». Здесь можно покататься на лодках с гондольерами и насладиться красотой окружающей природы. 2. Прогуляемся по Приморскому бульвару и посетим мечеть Биби-Хейбат, которая сочетает современный дизайн и традиционную арабскую архитектуру. 4. Завершим экскурсию у Центра Гейдара Алиева. Пока вы восхищаетесь обликом здания, я расскажу о вкладе первого президента Азербайджана в развитие страны. 5. Поднимемся на Нагорный парк. Здесь откроются панорамные виды на город — излюбленное место отдыха местных жителей. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и позвольте нам показать вам все краски и тайны Баку!