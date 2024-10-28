Баку - великолепие Востока: обзорная экскурсия по столице Азербайджана

Приглашаем вас на экскурсию по Баку, где вы познакомитесь с историческими достопримечательностями, такими как Парные Ворота Старого Города, Дворец Ширваншахов и Девичья башня, а также с современными архитектурными чудесами, включая Центр Гейдара Алиева и Мечеть Биби-Хейбат. Прогуляйтесь по улицам, где снимался «Бриллиантовая рука», и насладитесь видами с Нагорного парка. Эта экскурсия погрузит вас в богатую историю и современную красоту Баку!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Старый добрый Баку
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому Баку! Здесь каждая улица дышит атмосферой древности и загадок. Знаковые достопримечательности: 1. Начнем у Парных Ворот Старого Города. Посетим старинные хаммамы и караван-сараи. Эти здания были важными торговыми и культурными центрами Азербайджана. Я расскажу об их роли в истории и уникальной архитектуре. 3. Заглянем в Музей миниатюрной книги. Здесь выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. 4. Сделаем остановку у Дворца Ширваншахов. Вы сможете рассмотреть детали фасада и окунуться в атмосферу восточной роскоши. 5. Продолжим у Девичьей башни. Узнаем легенды и истории, связанные с этим местом. 6. Прогуляемся по улице, где снимался знаменитый фильм «Бриллиантовая рука». 7. Завершим эту часть экскурсию на рыночной площади. Здесь осмотрим развалины часовни Святого Варфоломея.
Дивный новый Баку
После исторической части предлагаем вам окунуться в современность и увидеть, как преобразился город. Современные архитектурные достопримечательности: 1. Переходим в зону отдыха «Малая Венеция». Здесь можно покататься на лодках с гондольерами и насладиться красотой окружающей природы. 2. Прогуляемся по Приморскому бульвару и посетим мечеть Биби-Хейбат, которая сочетает современный дизайн и традиционную арабскую архитектуру. 4. Завершим экскурсию у Центра Гейдара Алиева. Пока вы восхищаетесь обликом здания, я расскажу о вкладе первого президента Азербайджана в развитие страны. 5. Поднимемся на Нагорный парк. Здесь откроются панорамные виды на город — излюбленное место отдыха местных жителей. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и позвольте нам показать вам все краски и тайны Баку!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парные ворота Старого города
- Хаммамы
- Караван-сараи
- Музей миниатюрной книги
- Девичья башня
- Рыночная площадь
- Часовня св. Варфоломея
- Бакинский приморский бульвар
- Мини Венеция
- Дворец ширваншахов
- Музей ковра
- Мечеть Гейдара Алиева
- Дворец Исмаила
- Дом Гаджинского
- Губернаторский дворик
- Центр Гейдара Алиева
- Нагорный парк
Что включено
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
- Бутилированная вода
- Wi-Fi в машине
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музеи (если решите посетить)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место проживания гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Большакова
28 окт 2024
Экскурсия обзорная по городу Баку состоялась 27.10. Нашему экскурсоводу Гейдару хотим выразить огромную благодарность. Ему удалось не только преподнести в доступной и увлекательной форме информацию по истории и культуре этого великолепного города,но показать истинную любовь и гордость за свой народ и великолепную страну Азербайджан. Спасибо ему от души!
В
Валерия
23 сен 2024
Спасибо за чудесную экскурсию! Я осталась в восторге. Всё было настолько интересно, что я точно приеду в Баку снова и обращусь к вам.
Н
Наталья
19 сен 2024
Благодаря гиду Туралу, я полюбила Баку ещё больше! За несколько часов мы узнали столько интересного и увидели множество удивительных мест. Турал – не просто гид, а настоящий друг, с которым легко и приятно исследовать город. Спасибо за внимание к нашим пожеланиям!
В
Вячеслав
12 сен 2024
Нам очень понравилось путешествие по Баку! Гид Рашад – профессионал, знающий и увлеченный человек, который любит свой город. Мы познакомились с историей и современностью Баку, это был идеальный день. Вся наша группа в восторге, спасибо!
Г
Геннадий
6 сен 2024
Отличная экскурсия! Все было организовано на высшем уровне, видно, что ребята знают своё дело и действительно любят Баку. Всё прошло по плану, а впечатления остались самые позитивные. Рекомендую!
И
Ирина
25 авг 2024
Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием! Поездка включала дегустации гранатового сока и местного вина, что добавило уникальности туру. Мы увидели столько интересных мест, что даже не ожидали. Это был лучший способ познакомиться с Баку за короткий срок. Огромное спасибо Арифу за отличную организацию и прекрасное время!
T
Tambasov
21 авг 2024
Экскурсия по Баку с гидом Шахином прошла на высшем уровне. Мы объехали все ключевые достопримечательности, узнали много интересного про историю и архитектуру города. Организация была отличной, и я остался очень доволен. Спасибо Арифу за прекрасную экскурсию!
Н
Наталья
18 авг 2024
Наш гид Рафаил был просто потрясающим! Он сумел показать Баку с такой стороны, что мы влюбились в этот город еще больше. Экскурсия пролетела незаметно – Рафаил провел нас по самым интересным местам. Обед в ресторане "Долма" был вкусным, а поездка на море – просто супер! Мы с мужем решили, что Рафаил – это тот гид, который заслуживает 7 звезд.
М
Марина
9 июл 2024
Хотя у нас было всего один день в Баку, наш гид Шахин успел показать нам всё самое важное! Мы посетили знаковые места города, заглянули на базар и даже успели попробовать местные блюда. Шахин был очень внимательным и сделал этот день незабываемым. Большое спасибо ему и организатору Арифу за такой замечательный тур!
Н
Неля
11 июн 2024
Наше знакомство с Баку началось с прогулки по Старому городу с гидом Рашадом. Он показал нам самые знаковые места, а потом мы отправились на экскурсию по современному городу. Впечатления самые положительные, Баку оказался красивым и очень атмосферным городом. Организация была на высоте, спасибо!
И
Ирина
27 мая 2024
Турал – идеальный гид! За один день мы узнали столько нового и интересного, что даже не ожидали. Весь день пролетел незаметно, мы посетили массу мест и сделали много фото. Спасибо Туралу за потрясающий опыт и лёгкую подачу информации. В следующий раз – только к нему!
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